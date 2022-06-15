BizOps란 무엇인가요?

BizOps는 비즈니스와 IT 운영을 하나로 통합하고, 데이터를 사용하여 비즈니스 목표와 KPI를 관련 IT 운영과 연관시키며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

예를 들어 모든 주문을 24시간 이내에 완료한다는 비즈니스 목표가 있다고 가정해봅시다. ‘자동조종 장치’는 주문 및 주문 처리 비즈니스 프로세스에서 발생하는 비즈니스 이벤트를 한쪽 눈으로 관찰합니다. 다른 쪽 눈은 이러한 프로세스를 실행하는 시스템에서 발생하는 IT 이벤트를 관찰합니다. 충분한 시간, 학습, 데이터를 갖추면 BizOps 솔루션은 24시간 KPI가 충족되지 못할 시점을 예측하고, 그 이유와 개선 방법까지 설명할 수 있습니다.

이 개념은 새로운 것이 아닙니다. 새로운 점은 디지털 혁신을 통해 생성되고 수집된 엄청난 양의 데이터 덕분에 이러한 요소를 얼마나 효과적으로 통합할 수 있는지입니다. Bailey는 "이제 대부분의 사업은 IT를 통해 구현됩니다."라고 말합니다. "실제 은행이 온라인 뱅킹으로 전환하고, 소매가 전자상거래로 전환하는 것을 생각해 보세요. IT 부서에서 구현하지 않는 사업 부분은요? IT 부서에서 관리하고 있을 가능성이 높습니다."

Bailey가 언급했듯이 사람이 창고에서 물건을 고르고 포장할 수는 있지만, 이러한 활동은 IT 부서에서 관리합니다. 특정 엔드투엔드 프로세스의 경우 각 단계는 IT 부서에서 구현하거나 관리합니다. 그리고 이러한 수준의 IT 시스템 개입은 비즈니스 실행에 대한 데이터를 수집할 수 있는 최고의 기회를 제공하며, 이는 비즈니스가 경쟁 우위를 확보하기 위한 자동 조종 장치로 전환하는 데 큰 도움이 됩니다.