Qu’est-ce que le backup as a service (BaaS) ?

Aujourd’hui, les entreprises génèrent et stockent des données à un rythme que les infrastructures de sauvegarde traditionnelles sont incapables de suivre. Les workloads d’IA, les environnements multicloud et la dispersion des données entre les systèmes sur site et dans le cloud ont rendu les environnements de sauvegarde plus complexes, ce qui stimule la demande en matière de BaaS. Les entreprises engagées dans des initiatives de modernisation des données constatent que les approches de sauvegarde traditionnelles ne parviennent pas à suivre le rythme imposé par l’ampleur et la complexité des environnements de données modernes.

De plus, les conséquences des pertes de données, qu’elles soient dues à des pannes matérielles ou à des cyberattaques, coûtent de plus en plus cher. Selon le rapport 2025 d’IBM sur le coût d’une violation de données, le coût moyen mondial d’une violation de données a atteint 4,4 millions de dollars.

Les ransomwares constituent une autre préoccupation croissante. Les acteurs de la menace ciblent souvent directement les systèmes de sauvegarde ; les entreprises ont donc besoin de copies immuables et isolées physiquement (air-gapped) de leurs données, qui ne puissent être ni chiffrées ni supprimées. La plupart des fournisseurs de BaaS intègrent ces protections ainsi qu’une analyse automatisée permettant de détecter précocement toute activité suspecte, ce qui explique pourquoi la redondance des sauvegardes est devenue un élément central de la cyberrésilience et de la planification de la cybersécurité.

Les exigences réglementaires ont également une incidence sur la manière dont les entreprises gèrent leurs sauvegardes. Le secteur de la santé, celui des services financiers et les cabinets d’avocats sont tous soumis à des règles strictes en matière de résidence des données, notamment la loi HIPAA et le RGPD, qui imposent des processus de sauvegarde auditables et vérifiables.

Beaucoup ont recours à des capacités de conformité intégrées, telles que le chiffrement des données et la journalisation des audits, afin d’alléger la charge de travail des équipes internes. Les entreprises combinent également le stockage des données sur site avec des sauvegardes dans le cloud public et hybride afin de maintenir les données dans les limites géographiques requises.