Qu’est-ce que le backup as a service (BaaS) ?

Le backup as a service (BaaS, ou « sauvegarde en tant que service » en français) est un service de protection des données basé sur le cloud dans le cadre duquel un fournisseur de services tiers gère la sauvegarde, le stockage et la récupération des données d’une entreprise.
Dans ce modèle de service cloud, le fournisseur BaaS prend en charge les opérations quotidiennes, notamment le logiciel de sauvegarde, le stockage et la surveillance de la sécurité des données. Les entreprises conservent le contrôle des politiques de sauvegarde et peuvent choisir le niveau de gestion qu’elles souhaitent déléguer.
Le BaaS, parfois appelé « sauvegarde en ligne » ou « sauvegarde dans le cloud », a été initialement adopté comme outil de sauvegarde et de reprise après sinistre (BCDR). Il est souvent utilisé en complément du Disaster Recovery as a Service (DRaaS, ou « reprise après sinistre en tant que service » en français) et d’autres solutions de reprise après sinistre, mais il a depuis évolué pour occuper une place plus importante dans la stratégie de protection des données.
Les fournisseurs de services intègrent désormais des capacités alimentées par l’IA pour la détection des menaces et la récupération rapide des données, permettant aux entreprises d’assurer la continuité de leurs activités en cas de pannes matérielles, de catastrophes naturelles, de cyberattaques, de logiciels malveillants ou d’autres perturbations majeures.
Selon Fortune Business Insights, le marché mondial des solutions BaaS devrait passer de 14,49 milliards de dollars en 2026 à 132,02 milliards de dollars à l’horizon 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 31,81 %.1 Cette croissance reflète l’adoption croissante du cloud hybride ainsi que l’augmentation des volumes de données d’entreprise dans des secteurs tels que le secteur de la santé, les services financiers et la vente au détail.
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Aujourd’hui, les entreprises génèrent et stockent des données à un rythme que les infrastructures de sauvegarde traditionnelles sont incapables de suivre. Les workloads d’IA, les environnements multicloud et la dispersion des données entre les systèmes sur site et dans le cloud ont rendu les environnements de sauvegarde plus complexes, ce qui stimule la demande en matière de BaaS. Les entreprises engagées dans des initiatives de modernisation des données constatent que les approches de sauvegarde traditionnelles ne parviennent pas à suivre le rythme imposé par l’ampleur et la complexité des environnements de données modernes.
De plus, les conséquences des pertes de données, qu’elles soient dues à des pannes matérielles ou à des cyberattaques, coûtent de plus en plus cher. Selon le rapport 2025 d’IBM sur le coût d’une violation de données, le coût moyen mondial d’une violation de données a atteint 4,4 millions de dollars.
Les ransomwares constituent une autre préoccupation croissante. Les acteurs de la menace ciblent souvent directement les systèmes de sauvegarde ; les entreprises ont donc besoin de copies immuables et isolées physiquement (air-gapped) de leurs données, qui ne puissent être ni chiffrées ni supprimées. La plupart des fournisseurs de BaaS intègrent ces protections ainsi qu’une analyse automatisée permettant de détecter précocement toute activité suspecte, ce qui explique pourquoi la redondance des sauvegardes est devenue un élément central de la cyberrésilience et de la planification de la cybersécurité.
Les exigences réglementaires ont également une incidence sur la manière dont les entreprises gèrent leurs sauvegardes. Le secteur de la santé, celui des services financiers et les cabinets d’avocats sont tous soumis à des règles strictes en matière de résidence des données, notamment la loi HIPAA et le RGPD, qui imposent des processus de sauvegarde auditables et vérifiables.
Beaucoup ont recours à des capacités de conformité intégrées, telles que le chiffrement des données et la journalisation des audits, afin d’alléger la charge de travail des équipes internes. Les entreprises combinent également le stockage des données sur site avec des sauvegardes dans le cloud public et hybride afin de maintenir les données dans les limites géographiques requises.
Les entreprises qui recourent à des modèles BaaS définissent les éléments à protéger et établissent des règles concernant la fréquence des sauvegardes et la période couverte par celles-ci. Le BaaS copie en continu les données de production de l’entreprise vers l’infrastructure du fournisseur de cloud.
Voici un aperçu du fonctionnement de ce processus :
Le BaaS est disponible sous la forme de plusieurs solutions cloud différentes, en fonction des besoins de l’entreprise. Les options comprennent les types de solutions suivants :
Une sauvegarde complète consiste à créer une copie intégrale de toutes les données désignées à un moment précis.
C’est la méthode de restauration la plus simple, mais elle nécessite le plus d’espace de stockage et la fenêtre de sauvegarde la plus longue. Les entreprises effectuent généralement une sauvegarde complète lors de la mise en place initiale d’une politique et la répètent à intervalles réguliers.
Une sauvegarde incrémentielle copie uniquement les données qui ont changé depuis la dernière tâche de sauvegarde.
Cette méthode utilise moins d’espace de stockage et prend moins de temps, mais pour restaurer les données, il faut disposer de la dernière sauvegarde complète ainsi que de toutes les copies incrémentielles effectuées depuis lors.
Une sauvegarde différentielle copie toutes les modifications intervenues depuis la dernière sauvegarde complète, quel que soit le nombre de sauvegardes différentielles effectuées entre-temps.
Comme seules la dernière sauvegarde complète et la copie différentielle la plus récente sont nécessaires, la récupération est plus rapide qu’avec une approche incrémentielle.
De nombreuses entreprises partent du principe que les fournisseurs SaaS (Software as a Service) gèrent automatiquement la sauvegarde des données. Cependant, la protection native des données sur la plupart des plateformes est limitée et ne répond souvent pas aux niveaux de service requis en matière de conservation et de récupération.
La sauvegarde SaaS résout ce problème en protégeant les données cloud natives provenant de plateformes telles que Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce contre les suppressions accidentelles, les ransomwares et autres.
Le BaaS est une solution de sauvegarde économique qui offre divers avantages aux entreprises en matière de protection des données. En voici les principaux :
Les entreprises qui envisagent de recourir au BaaS doivent tenir compte des critères suivants lors du choix d’un fournisseur :
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