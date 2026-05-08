Femme travaillant dans un centre de données moderne et lumineux
Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

Qu’est-ce que le backup as a service (BaaS) ?

By Stephanie Susnjara , Ian Smalley
Publié le 8 mai 2026

Définition du backup as a service (BaaS)

Le backup as a service (BaaS, ou « sauvegarde en tant que service » en français) est un service de protection des données basé sur le cloud dans le cadre duquel un fournisseur de services tiers gère la sauvegarde, le stockage et la récupération des données d’une entreprise.

Dans ce modèle de service cloud, le fournisseur BaaS prend en charge les opérations quotidiennes, notamment le logiciel de sauvegarde, le stockage et la surveillance de la sécurité des données. Les entreprises conservent le contrôle des politiques de sauvegarde et peuvent choisir le niveau de gestion qu’elles souhaitent déléguer.

Le BaaS, parfois appelé « sauvegarde en ligne » ou « sauvegarde dans le cloud », a été initialement adopté comme outil de sauvegarde et de reprise après sinistre (BCDR). Il est souvent utilisé en complément du Disaster Recovery as a Service (DRaaS, ou « reprise après sinistre en tant que service » en français) et d’autres solutions de reprise après sinistre, mais il a depuis évolué pour occuper une place plus importante dans la stratégie de protection des données.

Les fournisseurs de services intègrent désormais des capacités alimentées par l’IA pour la détection des menaces et la récupération rapide des données, permettant aux entreprises d’assurer la continuité de leurs activités en cas de pannes matérielles, de catastrophes naturelles, de cyberattaques, de logiciels malveillants ou d’autres perturbations majeures.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial des solutions BaaS devrait passer de 14,49 milliards de dollars en 2026 à 132,02 milliards de dollars à l’horizon 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 31,81 %.1 Cette croissance reflète l’adoption croissante du cloud hybride ainsi que l’augmentation des volumes de données d’entreprise dans des secteurs tels que le secteur de la santé, les services financiers et la vente au détail.

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’experts

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Importance du backup as a service

Aujourd’hui, les entreprises génèrent et stockent des données à un rythme que les infrastructures de sauvegarde traditionnelles sont incapables de suivre. Les workloads d’IA, les environnements multicloud et la dispersion des données entre les systèmes sur site et dans le cloud ont rendu les environnements de sauvegarde plus complexes, ce qui stimule la demande en matière de BaaS. Les entreprises engagées dans des initiatives de modernisation des données constatent que les approches de sauvegarde traditionnelles ne parviennent pas à suivre le rythme imposé par l’ampleur et la complexité des environnements de données modernes.

De plus, les conséquences des pertes de données, qu’elles soient dues à des pannes matérielles ou à des cyberattaques, coûtent de plus en plus cher. Selon le rapport 2025 d’IBM sur le coût d’une violation de données, le coût moyen mondial d’une violation de données a atteint 4,4 millions de dollars.

Les ransomwares constituent une autre préoccupation croissante. Les acteurs de la menace ciblent souvent directement les systèmes de sauvegarde ; les entreprises ont donc besoin de copies immuables et isolées physiquement (air-gapped) de leurs données, qui ne puissent être ni chiffrées ni supprimées. La plupart des fournisseurs de BaaS intègrent ces protections ainsi qu’une analyse automatisée permettant de détecter précocement toute activité suspecte, ce qui explique pourquoi la redondance des sauvegardes est devenue un élément central de la cyberrésilience et de la planification de la cybersécurité.

Les exigences réglementaires ont également une incidence sur la manière dont les entreprises gèrent leurs sauvegardes. Le secteur de la santé, celui des services financiers et les cabinets d’avocats sont tous soumis à des règles strictes en matière de résidence des données, notamment la loi HIPAA et le RGPD, qui imposent des processus de sauvegarde auditables et vérifiables.

Beaucoup ont recours à des capacités de conformité intégrées, telles que le chiffrement des données et la journalisation des audits, afin d’alléger la charge de travail des équipes internes. Les entreprises combinent également le stockage des données sur site avec des sauvegardes dans le cloud public et hybride afin de maintenir les données dans les limites géographiques requises.

AI Academy

Se préparer à l’IA avec le cloud hybride

Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Accéder à l’épisode

Fonctionnement du backup as a service

Les entreprises qui recourent à des modèles BaaS définissent les éléments à protéger et établissent des règles concernant la fréquence des sauvegardes et la période couverte par celles-ci. Le BaaS copie en continu les données de production de l’entreprise vers l’infrastructure du fournisseur de cloud.

Voici un aperçu du fonctionnement de ce processus :

  • Identification des données : pour commencer, les entreprises définissent l’étendue des éléments à protéger (par exemple fichiers, bases de données, machines virtuelles). Ces politiques peuvent être gérées en interne ou déléguées au fournisseur.
  • Chiffrement et transmission : les données sont ensuite chiffrées avant de quitter l’entreprise, puis stockées dans plusieurs centres de données. Ainsi, en cas de panne d’un site, les copies de sauvegarde restent intactes ailleurs.
  • Conservation : les décisions concernant la durée de conservation des copies de sauvegarde, le nombre de versions stockées et leur emplacement (y compris hors site) dépendent du secteur d’activité de l’entreprise, de ses politiques internes et des réglementations applicables.
  • Récupération : dans les scénarios de récupération, les données perdues ou corrompues sont restaurées via la console de gestion du fournisseur, soit à leur emplacement d’origine, soit vers un autre emplacement. L’objectif de point de récupération (RPO) détermine le volume de perte de données qu’une entreprise peut accepter, mesuré en intervalle de temps. L’objectif de temps de récupération (RTO) définit la durée maximale de temps d’arrêt tolérable avant que les systèmes ne doivent être remis en service.
  • Options de déploiement : le BaaS peut fonctionner dans des environnements de cloud public, de cloud privé et de cloud hybride, chaque service cloud offrant différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de prise en charge de la conformité. Par exemple, les serveurs virtuels et les environnements IaaS (Infrastructure as a Service) peuvent être sauvegardés de la même manière que les systèmes physiques, sans qu’il soit nécessaire de modifier les applications. Cette capacité du BaaS est importante pour les entreprises exécutant des workloads à la fois sur site et sur une infrastructure cloud.

Types de BaaS

Le BaaS est disponible sous la forme de plusieurs solutions cloud différentes, en fonction des besoins de l’entreprise. Les options comprennent les types de solutions suivants :

  • Sauvegarde complète
  • Sauvegarde incrémentielle
  • Sauvegarde différentielle
  • Sauvegarde SaaS

Sauvegarde complète

Une sauvegarde complète consiste à créer une copie intégrale de toutes les données désignées à un moment précis.

C’est la méthode de restauration la plus simple, mais elle nécessite le plus d’espace de stockage et la fenêtre de sauvegarde la plus longue. Les entreprises effectuent généralement une sauvegarde complète lors de la mise en place initiale d’une politique et la répètent à intervalles réguliers.

Sauvegarde incrémentielle

Une sauvegarde incrémentielle copie uniquement les données qui ont changé depuis la dernière tâche de sauvegarde.

Cette méthode utilise moins d’espace de stockage et prend moins de temps, mais pour restaurer les données, il faut disposer de la dernière sauvegarde complète ainsi que de toutes les copies incrémentielles effectuées depuis lors.

Sauvegarde différentielle

Une sauvegarde différentielle copie toutes les modifications intervenues depuis la dernière sauvegarde complète, quel que soit le nombre de sauvegardes différentielles effectuées entre-temps.

Comme seules la dernière sauvegarde complète et la copie différentielle la plus récente sont nécessaires, la récupération est plus rapide qu’avec une approche incrémentielle.

Sauvegarde SaaS

De nombreuses entreprises partent du principe que les fournisseurs SaaS (Software as a Service) gèrent automatiquement la sauvegarde des données. Cependant, la protection native des données sur la plupart des plateformes est limitée et ne répond souvent pas aux niveaux de service requis en matière de conservation et de récupération.

La sauvegarde SaaS résout ce problème en protégeant les données cloud natives provenant de plateformes telles que Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce contre les suppressions accidentelles, les ransomwares et autres.

Avantage du BaaS

Le BaaS est une solution de sauvegarde économique qui offre divers avantages aux entreprises en matière de protection des données. En voici les principaux :

  • Facilité de gestion : l’un des principaux avantages du BaaS est qu’il évite aux entreprises d’avoir à gérer leur propre matériel et leurs propres logiciels de sauvegarde. Ce sont les fournisseurs qui se chargent des mises à jour, de la planification des capacités et de la maintenance. La plupart des plateformes proposent un tableau de bord centralisé permettant de surveiller l’état des sauvegardes, de configurer les politiques et de lancer les restaurations.
  • Évolutivité : avec le BaaS, le stockage dans le cloud s’adapte à la demande sans nécessiter de nouveaux investissements matériels ni de longs cycles d’approvisionnement. Les entreprises paient donc uniquement pour les services de sauvegarde qu’elles utilisent.
  • Rentabilité : au lieu d’investir dans du matériel, des licences logicielles et des cycles de renouvellement, les entreprises peuvent s’acquitter d’un coût opérationnel récurrent. Cette approche réduit également le temps de travail du personnel nécessaire à l’exploitation de l’infrastructure de sauvegarde.
  • Sécurité : le chiffrement en transit et au repos, l’authentification multifacteur (MFA) et le stockage immuable empêchent toute altération ou suppression des copies de sauvegarde. De nombreuses plateformes disposent également d’une détection automatisée des anomalies, capable de repérer les premiers signes d’attaques par ransomware ou d’accès non autorisés.
  • Disponibilité : le stockage redondant réparti sur plusieurs sites contribue à protéger les données critiques contre les pannes régionales et les défaillances matérielles. Les sauvegardes sont accessibles depuis n’importe où, ce qui signifie que les entreprises disposant d’équipes dispersées et d’environnements hybrides peuvent effectuer des restaurations rapides, où qu’elles se trouvent.
  • Prise en charge de la conformité : la journalisation d’audit et les politiques de conservation configurables aident les entreprises à respecter les exigences réglementaires sans avoir à mettre en place une infrastructure dédiée à la conformité.

Choisir un fournisseur BaaS

Les entreprises qui envisagent de recourir au BaaS doivent tenir compte des critères suivants lors du choix d’un fournisseur :

  • Besoins liés aux cas d’utilisation : déterminez quelles données votre entreprise doit protéger et vérifiez que le fournisseur prend en charge vos workloads spécifiques, qu’il s’agisse d’environnements sur site, d’environnements cloud, d’applications SaaS ou d’une combinaison de ceux-ci. Évaluez comment la solution s’intègre à votre plan global de reprise après sinistre et vérifiez si le fournisseur propose des capacités de reprise après sinistre en plus de la sauvegarde.
  • Compatibilité : vérifiez que la plateforme BaaS s’intègre à votre infrastructure actuelle, notamment aux environnements virtualisés, aux plateformes cloud et aux applications. Une incompatibilité entre le fournisseur et votre technologie actuelle peut entraîner des lacunes dans la couverture.
  • Capacité d’évolutivité : les exigences relatives à la stratégie de sauvegarde doivent évoluer à mesure que les volumes de données et les workloads d’IA augmentent. Le bon fournisseur sera capable de gérer des quantités de données accrues, des workloads supplémentaires et un plus grand nombre d’utilisateurs sans modifications architecturales majeures ni augmentations de coûts imprévues.
  • Tarification : les modèles de tarification BaaS varient. Par exemple, on trouve couramment des formules d’abonnement ainsi que de paiement à l’utilisation ou par utilisateur. Les entreprises doivent prêter attention aux frais liés à l’utilisation des API ou aux opérations de restauration qui ne sont pas inclus dans le prix initial.
  • Sécurité et conformité : examinez les normes de chiffrement et les certifications de conformité en fonction de votre environnement réglementaire. Demandez directement aux fournisseurs comment ils gèrent les normes telles que la loi HIPAA ou toute autre exigence applicable.
  • Enfermement propriétaire : avant de vous engager à long terme, vérifiez que les données sauvegardées peuvent être exportées dans des formats standard et qu’il reste possible de changer de fournisseur ou d’en ajouter d’autres ultérieurement.

Stephanie Susnjara Staff Writer IBM Think Ian Smalley Staff Editor IBM Think

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Tendances de la cyber-résilience et stratégies gagnantes pour les responsables d’infrastructures en 2026

Découvrez les principales tendances qui façonnent l’année 2026 en matière de cyberrésilience et comment les responsables d’infrastructure s’adaptent à une ère dominée par les menaces pilotées par l’IA. Découvrez comment le stockage intelligent, les cadres zero-trust et les stratégies proactives peuvent contribuer à réduire les temps d’arrêt, à renforcer la protection et à garantir la conformité, tout en transformant la résilience en un avantage concurrentiel.

Ressources

Tendances 2026 en matière de cyber résilience : Stratégies pour les responsables d’infrastructures

La cyber résilience est devenue une priorité au plus haut niveau de l’entreprise à mesure que les ransomwares, les menaces pilotées par l’IA et les contraintes réglementaires s’intensifient. Ce rapport présente les principales tendances qui façonneront l’année 2026 et explique comment les responsables d’infrastructures peuvent tirer parti du stockage piloté par l’IA, du modèle zero trust et de la conformité dynamique pour renforcer la sécurité, réduire les temps d’arrêt et garantir la continuité des activités.
Renforcer la cyber résilience pour les infrastructures modernes

Les cyberattaques affectent désormais les opérations, le chiffre d’affaires et la conformité. Découvrez pourquoi la résilience est un impératif métier, et comment la détection pilotée par l’IA, la récupération immuable et la protection hybride aident les entreprises à résister aux attaques et à se rétablir plus rapidement.
Renforcer la cyber résilience moderne avec IBM Storage

Découvrez pourquoi la résilience du stockage pilotée par l’IA est essentielle dans le contexte actuel des menaces. Apprenez à vous défendre contre les ransomwares, à protéger vos données à la source et à assurer une récupération rapide grâce à des stratégies intégrées axées sur les données.
Évaluation de la cyber résilience

Évaluez votre niveau de préparation cyber à l’aide d’une évaluation gratuite alignée sur le cadre des exigences NIST. Obtenez des informations d’experts, un rapport détaillé et une feuille de route pour renforcer la résilience au sein de votre entreprise.
Au cœur du module IBM FlashCore avec détection des ransomwares alimentée par l’IA

Découvrez comment le dernier module FlashCore combine stockage haute vitesse, fiabilité avancée et sécurité pilotée par l’IA pour protéger vos données.
IBM X-Force Threat Intelligence Index 2026

Consultez le X-Force Threat Intelligence Index 2026 pour comprendre l’évolution des cyberattaques. Découvrez comment les pirates utilisent l’IA pour exploiter les failles de sécurité, l’augmentation des vols d’identifiants et les principaux points d’entrée, ainsi que des conseils d’experts pour renforcer la sécurité centrée sur l’identité.
Maximiser les performances d’IBM FlashSystem

Bénéficiez de techniques d’experts, de bonnes pratiques et de conseils concrets pour optimiser IBM FlashSystem en termes de vitesse, d’efficacité et de protection des données.
La cybersécurité à l’ère de l’IA générative

Découvrez comment l’environnement actuel de la sécurité évolue et comment relever les défis et tirer parti de la résilience de l’IA générative.
Solutions connexes
IBM FlashSystem® 

Gardez une longueur d’avance sur les cybermenaces avec IBM Storage FlashSystem — intelligent, sécurisé et conçu pour une récupération rapide, où que vous trouviez vos données.

 Découvrir IBM FlashSystem
Solutions de sauvegarde et de récupération

Sauvegarde et récupération de stockage IBM : protégez et restaurez les données sur site et dans le cloud avec des solutions de sauvegarde rapides et résilientes.

 Découvrir les solutions de sauvegarde et de récupération
Détection des menaces et réponse

Détection et réponse aux menaces IBM : surveillance continue alimentée par l'IA et réponse rapide pour détecter, contenir et récupérer les cybermenaces.

 Découvrir les services de détection et de réponse aux menaces
Passez à l’étape suivante

IBM FlashSystem et sauvegarde et récupération de stockage offrent un stockage haute performance avec une sauvegarde et une restauration Évolutif et sécurisées, sur site et dans le cloud.

  1. Découvrir IBM FlashSystem
  2. Découvrir les solutions de sauvegarde et de récupération
Notes de bas de page

1 Back up as a service market size, Fortune Business Insights, 13 avril 2026