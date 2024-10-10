Qu’est-ce qu’un air gap ?

L’isolement (air gap) permet de protéger les organisations contre les attaques par ransomware, dans lesquelles les données sont prises en otage par une personne ayant un accès non autorisé jusqu’à ce que l’organisation accepte de payer la rançon. Cette année, Verizon a indiqué que les attaques par ransomware restaient une menace majeure dans 92 % des secteurs d’activité.1 Et elles sont coûteuses : selon le Rapport sur le coût d’une violation de données, le coût moyen d’une violation de données en 2024 était de 4,8 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière et le total le plus élevé jamais enregistré.

Les attaques par ransomware se produisent lorsque des pirates informatiques s’introduisent dans un système à l’aide de logiciels malveillants , en copiant des informations sensibles et en limitant l’accès physique aux utilisateurs autorisés. Certains pirates ont demandé des frais d’extorsion doubles, voire triples, pour rétablir l’accès à des informations sensibles. Dans certains cas, lorsque les données volées sont sensibles, les pirates ont menacé de les divulguer pour inciter les victimes à payer.

Bien que l’air gapping ne puisse pas arrêter toutes les attaques par ransomware et les violations de données, il peut contribuer à en atténuer l’impact, en particulier lorsqu’il est associé à d’autres mesures de sécurité réseau et à des tactiques de reprise après sinistre conçues pour empêcher le vol de données sensibles.