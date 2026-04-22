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Geschäftsoperationen

Was ist Betriebsmanagement?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Veröffentlicht 22. April 2026

Betriebsmanagement, definiert

Betriebsmanagement (Operations Management, OM) ist die strategische Gestaltung, Orchestrierung und kontinuierliche Optimierung von Geschäftsabläufen, um Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Skalierbarkeit zu ermöglichen.

Ein Betriebsleiter bestimmt, wie Strategien umgesetzt werden, indem er eine Reihe messbarer, wiederholbarer Tagesabläufe festlegt, die mit übergeordneten strategischen Zielen übereinstimmen.

Während Unternehmen skalieren und sich digitalen Transformationen unterziehen, hilft OM dabei, Ziele wie Margenausweitung, Serviceverlässlichkeit und Risikominderung zu erreichen.

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Warum Betriebsmanagement wichtig ist

Betriebsmanagement (Operations Management, OM) ist für viele Geschäftsprozesse, die den langfristigen Erfolg vorantreiben, von entscheidender Bedeutung. Auf der Führungsebene ist OM ein wichtiger Faktor für die kontinuierliche Kontrolle der Gewinnspanne, die Risikoreduzierung und den Wettbewerbsvorteil. Betriebsleiter nutzen die strategische Planung, um skalierbare Prozesse zu schaffen, die zu konsistenten Ergebnissen führen, selbst unter unbeständigen Bedingungen.

Unternehmen mit ausgereiften OM-Funktionen können Störungen auffangen, dynamische Ressourcen-Zuweisung implementieren und die Qualität auch unter Stress aufrechterhalten, während sie sich gleichzeitig durch datengesteuerte Entscheidungsfindung kontinuierlich verbessern.

Das Betriebsmanagement ist für diese Aspekte entscheidend:

  • Margenverbesserung und Kostenkontrolle
  • Operative Resilienz und Agilität
  • Skalierbares Wachstum ohne proportionale Kostensteigerungen
  • Konsistente, hochwertige Customer Experience

Verbesserung der Margen und Kostenkontrolle

Durch die Bewertung aktueller Arbeitsabläufe und Prozesse und die Entwicklung neuer optimieren Betriebsmanagement-Fachkräfte die operative Effizienz und senken die Betriebskosten.

Betriebsleiter überwachen mehrere Abteilungen, um unternehmensweite Prozesse zu optimieren, indem sie eine übergeordnete Sichtweise einnehmen, um Engpässe zu beseitigen und die Ressourcennutzung zu steigern.

Im großen Maßstab können bereits geringfügige Effizienzverbesserungen zu EBITDA-Steigerungen (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) führen, wodurch OM zu einem entscheidenden Faktor für die finanzielle Leistungsfähigkeit wird.

Operative Resilienz und Agilität

Die Betriebsleiter verbessern kontinuierlich die Produktionsprozesse, das Projektmanagement und andere Geschäftsabläufe, um das Unternehmen anpassungsfähiger an sich ändernde Marktbedingungen zu machen.

Fortlaufende Prozessverbesserungen helfen Unternehmen, schnell auf Störungen zu reagieren und vorübergehende Marktchancen zu nutzen, die weniger agilen Wettbewerbern entgehen. Robuste Beschaffungsinitiativen und Verbesserungen der Lieferkettenlogistik können Unternehmen in die Lage versetzen, Volatilität wie steigenden Ölpreisen oder Rohstoffknappheit standzuhalten. Datengestützte Szenarienplanungsübungen können potenzielle Störungen aufdecken und den Beteiligten ausreichend Zeit geben, um Gegenstrategien zu entwickeln.

Skalierbares Wachstum ohne proportionale Kostenerhöhungen

Ein starkes OM ermöglicht Unternehmen, ihre Operationen zu skalieren, ohne dass die Kosten linear ansteigen.

Ein erfolgreicher Betriebsmanagementplan, der auf soliden Grundlagen der Problemlösung basiert, schafft ein Gleichgewicht zwischen Standardisierung und Flexibilität, bewahrt die Effizienz und berücksichtigt gleichzeitig Inkonsistenzen zwischen den Märkten. Prognosen, die auf klaren Kennzahlen und Leistungskennzahlen (KPIs) basieren, liefern die strategischen Erkenntnisse, die für wichtige Entscheidungen im Zusammenhang mit Skalierbarkeit erforderlich sind.

Konsistente, hochwertige Customer Experience

Durch die Standardisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen ermöglicht OM Unternehmen, höhere Qualitätsstandards einzuhalten und den Kunden größere Konsistenz zu bieten.

Optimierte Abläufe führen zu mehr Geschwindigkeit, höherer Qualität und größerer Zuverlässigkeit – all dies wirkt sich auf die Kundenbindung, den Lifetime Value und die Markenwahrnehmung aus.

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Kernfunktionen des Betriebsmanagements

Das operative Management umfasst zahlreiche Geschäftsfunktionen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit einer Organisation beeinflussen. Zu den wichtigsten Komponenten des operativen Managements gehören:

  • Optimierung von Geschäftsprozessen: Betriebsmanagement-Fachleute entwerfen und optimieren Geschäftsprozesse, um Effizienz und Kosten in Einklang zu bringen. Business Process Reengineering (BPR), eine grundlegende Disziplin innerhalb der Strategie, ist die Praxis der Bewertung und Neugestaltung von Workflows, um die Effektivität zu maximieren und Ineffizienzen zu beseitigen.
  • Lieferketten- und Bestandsmanagement: Ein effizientes Bestands- und Lieferkettenmanagement hilft Unternehmen, Kosten zu senken und die Skalierbarkeit zu verbessern. Operations Manager helfen Herstellern bei der Überwachung von Beschaffung, Lieferantenbeziehungen, MRO (Wartung, Reparatur und Betrieb), Logistik und anderen Funktionen der Lieferkette, um die Produktionsplanung zu erleichtern. Für das Bestandsmanagement nutzt OM Bedarfsplanung, um Überbestände zu reduzieren und Lagerbestände zu vermeiden.
  • Produktion und Dienstleistungserbringung: Sowohl Hersteller als auch Dienstleister können von einem effizienten Betriebsmanagement profitieren. In der Fertigung hilft OM bei der Optimierung von Produktionsplänen und der Rationalisierung von Produktdesign und anderen Prozessen. Durch den Einsatz von Service-Operations steigert OM die Produktivität und Servicequalität, um die Kundenerwartungen zu erfüllen und gleichzeitig Schwankungen bei Nachfrage, Kapazitätszuweisung und Terminplanung auszugleichen.
  • Qualitätsmanagement: OM im Qualitätsmanagement verfolgt KPIs wie Fehlerraten und Prozessvarianz, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Konsequente Qualitätskontrolle ist entscheidend für starke Kundenzufriedenheits-KPIs und die kontinuierliche Einhaltung aller relevanten Vorschriften.
  • Wartung und Asset-Management: Asset-Management hilft Unternehmen, die Zuverlässigkeit durch maximale Betriebszeit zu erhöhen. Betriebsleiter nutzen Enterprise Asset Management (EAM)-Systeme, um die Lebensdauer von Anlagen durch Techniken wie die vorausschauende Wartung zu verlängern. Computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) zentralisieren Wartungsprozesse, um die Überwachung zu optimieren. Die Vorteile von CMMS und anderen Asset-Management-Lösungen umfassen umsetzbare Erkenntnisse in Wartungshistorien, verlängerte Lebensdauer von Assets und höhere Produktivität. Betriebsleiter nutzen diese Daten, um ungeplante Ausfallzeit zu reduzieren.
  • Personal- und Ressourcenplanung: Die Verantwortlichkeiten von Betriebsleitern erstrecken sich sowohl auf das Personalwesen als auch auf die Unternehmensressourcenplanung (ERP). Die Menschen, aus denen eine Organisation besteht, spielen eine entscheidende Rolle für ihren Erfolg. Deshalb gehören Führungsqualitäten zu den Kernkompetenzen von OM-Experten. Die Personalplanung steht auch im Zusammenhang mit Initiativen zur digitalen Transformation, wie der Einführung von Automatisierung und der Umstrukturierung von Talenten. Die Betriebsleiter müssen die Arbeitsmoral hochhalten und gleichzeitig die Personaleinsatzplanung, die Kompetenzentwicklung und das Kapazitätsmanagement überwachen. Alle drei tragen dazu bei, sicherzustellen, dass das Unternehmenspersonal angemessen für seine Aufgaben geschult ist und effektiv arbeiten kann.

Schlüsseltechnologien, die das moderne Betriebsmanagement prägen

Digitale Technologien verändern das Betriebsmanagement (Operations Management, OM) von einer reaktiven Praxis hin zu einer vorausschauenden und autonomen Funktion. Mit einer Reihe moderner Technologien können Betriebsleiter von datengestützten Erkenntnissen profitieren, um ihre Unternehmen noch effizienter, widerstandsfähiger und profitabler zu machen.

Diese Schlüsseltechnologien prägen das moderne OM:

  • Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML)
  • Internet der Dinge (IoT)
  • Automatisierung und Robotik
  • Digitale Zwillinge
  • Cloud und Edge Computing
Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML)

Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bringen die Kraft der vorausschauenden Analyse in OM.

Betriebsleiter können KI nutzen, um die Nachfrage vorherzusagen und die vorausschauende Instandhaltung zu erleichtern, wodurch die Lebensdauer der Anlagen durch kontinuierliche Zustandsüberwachung optimiert wird. Betriebsleiter nutzen KI auch, um Arbeitsabläufe mit intelligenter Automatisierung zu optimieren.
Internet der Dinge (IoT)

Durch die Ausstattung physischer Anlagen mit Internet der Dinge (IoT)-Sensoren werden diese zu kontinuierlichen Datenquellen. Anstatt dass Techniker die Geräte regelmäßig manuell überprüfen, bieten IoT-Sensoren Echtzeit-Transparenz über den Betrieb aller angeschlossenen Anlagen.

Diese Daten können verwendet werden, um digitale Zwillinge zu bauen, vorausschauende Wartung zu ermöglichen und automatisierte intelligente Gebäude zu betreiben.
Automatisierung und Robotik

Bei der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) handelt es sich um eine Art der Automatisierung, bei der Software-Roboter oder „Bots“ eingesetzt werden, um Routineaufgaben zu automatisieren, die zuvor von Menschen erledigt wurden. Als eine Form der Geschäftsprozessautomatisierung (BPA) kann RPA Effizienz und Produktivität steigern, da sie es menschlichen Mitarbeitern ermöglicht, sich auf Herausforderungen zu konzentrieren, die besser zu ihren Fähigkeiten passen.

Ebenso kann die physische Automatisierung durch Robotik zu erheblichen Durchsatzverbesserungen im Produktionsprozess führen. Die Automatisierung kann Produktionsleitern helfen, durch die Reduzierung von Schwankungen eine gleichbleibende Qualität und einen konstanten Durchsatz zu gewährleisten.
Digitale Zwillinge

Digitale Zwillinge sind virtuelle Repräsentationen von realen Assets. Angetrieben durch Echtzeitdatenströme von IoT-Sensoren und anderen Quellen aktualisieren sich digitale Zwillinge kontinuierlich, um den tatsächlichen Zustand ihrer physischen Gegenstücke widerzuspiegeln. Das Reifegradmodell für digitale Zwillinge bietet eine Roadmap für Entwicklungen bei der Einführung und Nutzung digitaler Zwillinge.

OM-Experten können digitale Zwillinge nutzen, um Simulationen im Bereich Forschung durchzuführen und Szenario-Modellierungen vorzunehmen, um herauszufinden, wie sich Assets unter veränderten Bedingungen verhalten könnten. Digitale Zwillinge unterstützen auch Ausgabenentscheidungen, indem sie Führungskräften ermöglichen, die Auswirkungen zu simulieren und den Return on Investment (ROI) vor einer endgültigen Entscheidung vorherzusagen.
Cloud und Edge Computing

Der Einsatz von Cloud Computing und Edge Computing in verteilten Operationen kann die Skalierbarkeit erhöhen und die Latenz mindern.

Während zentralisiertes Cloud Computing skalierbar ist und Datenaggregation unterstützt, bringt Edge-Bereitstellung das Computing mit geringer Latenz näher an den physischen Betrieb heran.

Anwendungsfälle im Betriebsmanagement

Betriebsmanagement (Operations Management, OM) kann in nahezu jeder Branche eine entscheidende Rolle spielen, indem es Informationen über Kostenstrukturen, Leistungserbringung und Risikoexposition liefert:

  • Fertigung: Betriebsleiter können durch Produktionsoptimierung Verbesserungen im Durchsatz erzielen und durch vorausschauende Wartung Kosten senken.
  • Lieferkette und Logistik: Bedarfsprognose hält die Bestandkosten niedrig, während die Routenoptimierung die logistischen Abläufe effizienter macht.
  • Gesundheitswesen: Betriebsleiter können Wartezeiten verkürzen und den Patientenfluss in einer Gesundheitseinrichtung optimieren, während sie gleichzeitig die Ressourcenverteilung maximieren.
  • Facilities- und Asset-Management: Der Einsatz von KI im Facilities Management und Asset-Management verwandelt diese in operative Strategien. Energieverbrauch und Wartung werden zu Initiativen zur Steigerung der Effizienz.
  • Einzelhandels- und Verbraucheraktivitäten: Wie beim Lieferkettenmanagement hilft OM Einzelhändlern dabei, Lagerbestände zu verwalten, um sowohl Überbestände als auch Lagerausfälle zu vermeiden. Gleichzeitig optimieren Omnichannel-Fulfillment-Plattformen die Abläufe und tragen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit bei.

Herausforderungen im Betriebsmanagement

Betriebsleiter müssen sich mit organisatorischen, strukturellen und dynamischen Herausforderungen auseinandersetzen, die Leistung, Kosten und Risiken beeinträchtigen können. Zu den Herausforderungen des Betriebsmanagements gehören:

  • Datensilos: Organisationen müssen Daten zentralisieren und organisieren, um deren Wert zu maximieren. Datensilos verhindern, dass Betriebsleiter einen vollständigen Überblick über die inneren Abläufe ihrer Organisationen erhalten, ohne die sie nicht die besten Ergebnisse liefern können.
  • Veraltete Systeme: Ältere Systeme sind schwieriger und teurer zu integrieren. Zum Beispiel ist es komplexer, ein altes Gebäude in ein intelligentes Gebäude zu verwandeln, als ein neues intelligentes Gebäude von Grund auf neu zu bauen. Das gleiche Prinzip gilt für veraltete Computer- und Datenspeichersysteme.
  • Unterbrechungen der Lieferkette: Eine der wichtigsten Aufgaben eines Betriebsleiters ist es, widerstandsfähige Produktionsketten zu schaffen, die Lieferunterbrechungen widerstehen können. Wenn es zu Störungen kommt, hilft OM Unternehmen, fortzufahren, für ihre Kunden zu liefern.
  • Arbeitskräftemangel und Qualifikationslücken: Eine widerstandsfähige Organisation kann Arbeitskräftemangel überstehen und Störungen in der Lieferkette bewältigen. Betriebsleiter müssen den Arbeitskräftemangel erfolgreich bewältigen und gleichzeitig die vorhandenen Mitarbeiter bei der Weiterbildung für anspruchsvollere Aufgaben unterstützen.
  • Skalierung von Abläufen ohne Erhöhung der Komplexität: Das Betriebsmanagement versucht, Geschäftsabläufe zu standardisieren, damit sie so reibungslos wie möglich skaliert werden können. Bei der Skalierung muss die Einfachheit der optimierten Abläufe erhalten und gleichzeitig die Unterschiede zwischen neuen Märkten oder Branchen berücksichtigt werden. Schlecht gemanagte Skalierung kann zu Silobildung führen, gleichzeitig die Kosten erhöhen und die Transparenz einschränken.

Frameworks für das Betriebsmanagement

Betriebsmanagement-Frameworks können die Effizienz steigern, Abfall reduzieren und die Produktivität steigern, indem sie ihre Geschäftsabläufe neu gestalten. Ziel eines OM-Rahmenwerks ist es, die alltäglichen organisatorischen Aktivitäten über alle Geschäftsbereiche hinweg mit den langfristigen strategischen Zielen in Einklang zu bringen.

Zu den Methoden des Betriebsmanagements gehören:

  • Schlanke Fertigung: Ein kundenorientierter Ansatz, der sich auf die Maximierung des Wertes konzentriert, indem Verschwendung, bekannt als Muda, aus dem Produktionsprozess eliminiert wird.
  • Six Sigma: Eine datengetriebene Methodik, die einen Geschäftsprozess verbessert, indem sie Fehler praktisch eliminiert. Six Sigma untersetzt aktuelle Prozesse dem DMAIC-Bewertungsschema (define, measure, analyze, improve, control) und wendet DMADV (define, measure, analyze, design, verify) auf neue Prozesse an.
  • Lean Six Sigma: Lean Six Sigma ist eine Kombination aus Lean Manufacturing und Six Sigma, die darauf abzielt, Abfall aus organisatorischen Prozessen zu entfernen.
  • Total Quality Management (TQM): Total Quality Management (TQM) ist eine Managementmethodik, die kontinuierliche Verbesserung und Kundenzufriedenheit durch kontinuierliche Mitarbeiterbeteiligung fördert.
  • Just-in-Time (JIT): Ein Framework für die Bestandsverwaltung, der darauf basiert, Komponenten und Materialien genau dann zu erhalten, wenn sie benötigt werden, um die Bestände zu reduzieren und Überbestände zu vermeiden.
  • Agile Abläufe: Agil ist ein iterativer Ansatz im Projektmanagement, bei dem Teams in kurzen, sogenannten Sprints, arbeiten, dann den Fortschritt bewerten und die bisherige Arbeit iterativ verbessern. Agil hat seinen Ursprung in der Softwareentwicklung und ist besonders relevant in stark iterativen Bereichen mit ausgeprägter funktionsübergreifender Zusammenarbeit.

Karrieren und Fähigkeiten im Betriebsmanagement

Positionen im Bereich Betriebsmanagement (Operations Management, OM) eignen sich für Personen mit einer Mischung aus technischen und zwischenmenschlichen Kompetenzen, wie z. B. analytischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten. Die Führungspositionen umfassen die Geschäftsstrategie und die Umsetzung von Technologien, sodass das Personal stets mit neuen digitalen Entwicklungen vertraut sein muss.

Zu den Kernkompetenzen von OM gehören:

  • Datenanalyse: Interpretation von Daten, um potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken.
  • Prozessoptimierung: Workflows bewerten, verfeinern und gestalten, mit Schwerpunkt auf Effizienz und Skalierbarkeit.
  • Entscheidungsfindung: Kosten, Geschwindigkeit und Qualität werden bei kritischen operativen Entscheidungen berücksichtigt.
  • Koordination: Kommunikation innerhalb eines Unternehmens und mit externen Partnern, um die Geschäftsziele auszurichten.
  • Führung: Einsatz von Managementfähigkeiten, um ein auf Verantwortlichkeit basierendes Umfeld zu schaffen, das kontinuierliche Verbesserungen, Leistung und Belegschaftengagement unterstützt.
  • Informationstechnologie: Nutzung von Unternehmenssoftwaresystemen und -plattformen zur Erleichterung der datengestützten Entscheidungsfindung, Prozessautomatisierung und anderer damit verbundener Maßnahmen.

Betriebsmanagement und Bildungskarrierewege

Fachkräfte, die eine Karriere im Bereich Betriebsmanagement anstreben, erwerben häufig einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung, Lieferketten-Management oder ähnlichen Bereichen. OM-Experten können mit Einstiegspositionen wie Operationsanalyst, Lieferketten-Koordinator, Produktionsplaner und Logistikspezialist beginnen.

Ein Master of Business Administration (MBA) mit Schwerpunkt Operations Management kann Fachkräften helfen, höhere Führungspositionen anzustreben, wie beispielsweise Operations Manager, Director of Operations oder Chief Operating Officer (COO).

Die Zukunft des Betriebsmanagements

Die Zukunft des Betriebsmanagements (Operations Management, OM) stärkt seine Rolle als zentrale strategische, umsatzsteigernde Geschäftsfunktion, die auf Daten, KI und Automatisierung basiert. OM unterstützt Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch Energieoptimierung, Abfallreduzierung und Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Geschlossene Systeme ermöglichen kontinuierliche Verbesserungen und stärkere Entscheidungsfindung mit fortlaufender KI-gesteuerter Datenanalyse. Fachleute im Bereich Betriebsmanagement fahren fort, die Wege zu erkunden, wie sie KI in ihre Unternehmen integrieren können, um ihrer Belegschaft einen Vorteil zu bieten. Gleichzeitig kann End-to-End-Prozessautomatisierung Unternehmen näher an Hyperautomatisierung heranführen.

So verbessern Sie das Betriebsmanagement

Das operative Management bietet Organisationen einen Fahrplan zu einer Vielzahl von Vorteilen. Unternehmen können ihr eigenes OM gemäß diesen Best Practices verbessern:

  • Bewertung der Betriebsreife: Führen Sie eine Umfrage zu den aktuellen Geschäftsabläufen durch, um den Effizienzgrad, den Verschwendung und andere kritische Metriken zu bestimmen.
  • Daten zentralisieren: Implementieren Sie eine einheitliche Datenarchitektur, um Silos zu beenden, KI-Initiativen voranzutreiben und Transparenz in Echtzeit zu ermöglichen.
  • Implementieren Sie Datenanalyse: Investieren Sie in ein Datenanalyseprogramm, das oft von KI-Lösungen unterstützt wird und die Unternehmensziele und -anforderungen erfüllt.
  • Richten Sie den Betrieb an der Geschäftsstrategie aus: Legen Sie KPIs fest, die die Prioritäten der Führung widerspiegeln, wie z. B. Umsatzwachstum oder Verbesserung der Marge, und entwerfen Sie dann eine operative Strategie, die mit diesen Zielen übereinstimmt.
  • Flexibel standardisieren: Optimieren und standardisieren Sie Geschäftsprozesse und behalten Sie gleichzeitig genügend Flexibilität bei, um unterschiedlichen Umständen und sich ändernden Umgebungen Rechnung zu tragen.
Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

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