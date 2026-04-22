Was ist Betriebsmanagement?

Betriebsmanagement (Operations Management, OM) ist für viele Geschäftsprozesse, die den langfristigen Erfolg vorantreiben, von entscheidender Bedeutung. Auf der Führungsebene ist OM ein wichtiger Faktor für die kontinuierliche Kontrolle der Gewinnspanne, die Risikoreduzierung und den Wettbewerbsvorteil. Betriebsleiter nutzen die strategische Planung, um skalierbare Prozesse zu schaffen, die zu konsistenten Ergebnissen führen, selbst unter unbeständigen Bedingungen.

Unternehmen mit ausgereiften OM-Funktionen können Störungen auffangen, dynamische Ressourcen-Zuweisung implementieren und die Qualität auch unter Stress aufrechterhalten, während sie sich gleichzeitig durch datengesteuerte Entscheidungsfindung kontinuierlich verbessern.

Das Betriebsmanagement ist für diese Aspekte entscheidend: