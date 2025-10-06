Flexibles Projektmanagement ist eine Herangehensweise an einzelne Initiativen, meist in der Produkt- oder Softwareentwicklung, die auf den flexiblen Prinzipien der Zusammenarbeit, iterativen Entwicklung, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und kontinuierlichen Verbesserung beruht. Das Management der Projektziele (Zeitpläne, Ressourcen, Ziele, Teams) wird durch die Linse des flexiblen Ansatzes betrachtet und kann verschiedene Frameworks umfassen, darunter Scrum, Kanban und Lean.

Flexibles Projektmanagement, wenn gruppiert, kann ein Programm bilden, das auch mit den Prinzipien der flexiblen Verwaltung verwaltet werden kann; gruppierte Programme können ein Portfolio bilden, wie eine verschachtelte Puppe.

Flexibel, als Ansatz, entstand 2001 mit der Veröffentlichung des Flexiblen Manifests durch eine Gruppe von Software-Ingenieuren. Das flexible Manifest umfasst vier Schlüsselwerte und 12 Prinzipien. Die Schlüsselwerte sind:

Individuen und Interaktionen über Prozesse und Tools

Funktionierende Software vor umfassender Dokumentation

Zusammenarbeit mit Kunden vor Vertragsverhandlungen

Reagieren auf Veränderungen vor Befolgen eines Plans

Die bevorzugten Werte bedeuten nicht den Verzicht auf die nicht bevorzugten Werte. Die agile Philosophie verbietet nicht etwa die Anwendung eines Plans, sondern legt mehr Wert darauf, auf unvermeidliche Veränderungen zu reagieren und sich darauf vorzubereiten.

Wie der Name schon sagt, ist das agile Projektmanagement für eine Welt voller sich häufig ändernder Anforderungen konzipiert. Anstatt jeden Schritt eines Projekts vor dessen Beginn minutiös zu planen, werden Aufgaben schnell erstellt und regelmäßig überprüft, diskutiert und als Reaktion auf das Feedback des Teams oder der Kunden geändert.

Es wird von Anfang an davon ausgegangen, dass sich Pläne und Herangehensweisen ändern und dass nicht um jeden Preis am ursprünglichen Plan festgehalten werden kann. Einzelne Teammitglieder haben die Möglichkeit, sich zu äußern, ohne eine so strenge Hierarchie wie bei anderen Ansätzen.