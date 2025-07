Was ist ein Scaled Agile Framework (SAFe)?

Large-Scale Scrum (LeSS) basiert ebenfalls auf dem Scrum-Framework und ist für mehrere Teams konzipiert, die an einem einzigen Produkt arbeiten. LeSS verwendet immer noch Sprints und tägliche Scrum-Meetings und Reviews. Die Lösung verwendet einen gemeinsamen Sprint für alle Teams und teilt ein Produkt-Backlog. LeSS betont die Entskalierung oder Verkleinerung eines Unternehmens. Die Lösung vermeidet die Verwendung von Programmen und Portfolios und eignet sich häufig am besten für die produktorientierte Entwicklung, bei der viele Teams an einem großen Produkt zusammenarbeiten.

LeSS bietet zwei Frameworks an:

Basic LeSS: Basic LeSS ist LeSS im Standardzustand. Es funktioniert mit einem Product Owner, zwei bis acht Teams und einem Scrum Master für ein bis drei dieser Teams. Diese Teams arbeiten an einem einzigen auslieferungsfähigen Produkt, einem Product Backlog und einem Sprint Backlog. Jedes Team arbeitet außerdem an einem Sprint, der das gesamte Team umfasst.

LeSS Huge: LeSS Huge funktioniert am besten bei Unternehmen mit mehr als acht Teams (und möglicherweise Tausenden von Mitarbeitern). Diese Teams werden in verschiedene Anforderungsbereiche gruppiert, die jeweils einen eigenen Produktverantwortlichen haben. Ein übergeordneter Product Owner arbeitet mit den Product Ownern der einzelnen Bereiche zusammen, um die Ziele aller Teams zusammenzufassen. Diese Implementierung verwendet immer noch einen Sprint für alle Teams und ein einziges Produkt-Backlog.