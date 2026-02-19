Was ist die MRO-Lieferkette?

Während Rohstoffe direkt in das Endprodukt eingearbeitet werden, unterstützen MRO-Artikel die Produktionsprozesse. Viele Unternehmen klassifizieren MRO-Ausgaben als indirekte Ausgaben und behandeln sie mit weniger Sorgfalt bei der Beschaffung, was Möglichkeiten für Kostenverluste, übermäßigen Bestand und eine Ausweitung des Lieferantennetzwerks schafft.

Die MRO-Lieferkette umfasst Folgendes:

Ersatzteilbeschaffung: Entwurf einer MRO-Beschaffungsstrategie für die Beschaffung von Ersatzteilen von geeigneten Anbietern.

MRO-Bestandsmanagement: Aufrechterhaltung ausreichender Bestände an Ersatzteilen, um Fehlbestände, Engpässe und Überbestände zu vermeiden.

MRO-Servicekoordination: Planung und Durchführung von Serviceleistungen (z. B. Gerätereparaturen) auf eine Weise, die den Lagerbestand effizient nutzt und Ausfallzeiten minimiert.

Lieferantenbeziehungsmanagement: Strategische Beschaffung umfasst die Identifizierung der richtigen MRO-Partner und die Pflege guter Beziehungen zu ihnen während des Beschaffungsprozesses, um die Resilienz der Lieferkette zu stärken.

Die Überwachung des Erfolgs der Reparaturen, einschließlich der Erstbehebungsrate, liefert Daten, die MRO-Prozesse unterstützen. Während die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten außerhalb der Lieferkette erfolgt, haben die Kennzahlen zur Reparaturleistung direkten Einfluss auf die MRO-Bestandsplanung und die Beschaffungsstrategie.