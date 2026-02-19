Mann am Computer mit Blick auf eine Fabrikhalle
Asset-Management

Was ist die MRO-Lieferkette?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Veröffentlicht 19. Februar 2026

Die MRO-Lieferkette, definiert

Die MRO-Lieferkette (Wartung, Reparatur und Betrieb) umfasst die Beschaffung, den Einkauf und die Verwaltung aller Teile und Ausrüstungsgegenstände, die für den laufenden Betrieb von Industrieanlagen erforderlich sind.

Während Rohstoffe direkt in das Endprodukt eingearbeitet werden, unterstützen MRO-Artikel die Produktionsprozesse. Viele Unternehmen klassifizieren MRO-Ausgaben als indirekte Ausgaben und behandeln sie mit weniger Sorgfalt bei der Beschaffung, was Möglichkeiten für Kostenverluste, übermäßigen Bestand und eine Ausweitung des Lieferantennetzwerks schafft.

Die MRO-Lieferkette umfasst Folgendes:

  • Ersatzteilbeschaffung: Entwurf einer MRO-Beschaffungsstrategie für die Beschaffung von Ersatzteilen von geeigneten Anbietern.
  • MRO-Bestandsmanagement: Aufrechterhaltung ausreichender Bestände an Ersatzteilen, um Fehlbestände, Engpässe und Überbestände zu vermeiden.
  • MRO-Servicekoordination: Planung und Durchführung von Serviceleistungen (z. B. Gerätereparaturen) auf eine Weise, die den Lagerbestand effizient nutzt und Ausfallzeiten minimiert.
  • Lieferantenbeziehungsmanagement: Strategische Beschaffung umfasst die Identifizierung der richtigen MRO-Partner und die Pflege guter Beziehungen zu ihnen während des Beschaffungsprozesses, um die Resilienz der Lieferkette zu stärken.

Die Überwachung des Erfolgs der Reparaturen, einschließlich der Erstbehebungsrate, liefert Daten, die MRO-Prozesse unterstützen. Während die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten außerhalb der Lieferkette erfolgt, haben die Kennzahlen zur Reparaturleistung direkten Einfluss auf die MRO-Bestandsplanung und die Beschaffungsstrategie.

Arten von MRO-Artikeln

Hier einige Beispiele für MRO-Artikel, die in den Lieferkettenprozess einbezogen werden könnten:

  • Gerätevorräte: Gegenstände, die für den Betrieb von Maschinen benötigt werden, wie industrielle Schmiermittel.
  • Austauschteile: Ersatzteile für die Produktionsmaschinen, wie z. B. Zahnräder oder Ventile.
  • Sicherheitsausrüstung: Arbeitsplatz-Elemente wie rutschfeste Matten und persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Helme und Masken.
  • Reparaturmaterialien: Gegenstände, die für Wartungsarbeiten benötigt werden, einschließlich Hand- und Elektrowerkzeuge.
  • Bürobedarf: Druckerpatronen, Papier, Stifte und andere Artikel, die für die Büroarbeit benötigt werden.
  • Reinigungsmittel: Verbrauchsgüter wie Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Gummihandschuhe und Schwämme.
  • Elektrisches Zubehör: Komponenten wie Drähte, Stecker, Steckdosen oder Batterien.
  • Laborausrüstung: Forschung und Testgegenstände wie Reagenzgläser und Becher.

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Hauptziele der MRO-Lieferkette

Eine optimierte MRO-Lieferkette ist darauf ausgelegt, die Produktion durch mehr Betriebszeit, geringere Bestandkosten und weniger Störungen zu verbessern.

Betriebszeit der Ausrüstung maximieren

Effektive MRO maximiert die Betriebszeit, indem Unternehmen von einer reaktiven zu einer proaktiven MRO-Strategie übergehen. Datengestützte vorausschauende Wartung, die die Sichtbarkeit von eingebetteten Sensoren des Internets der Dinge (IoT) in Echtzeit nutzt, ermöglicht es Teams, potenziell störende Ausfälle durch regelmäßige Wartungsarbeiten während des gesamten Lebenszyklus der Geräte zu verhindern.

In der Zwischenzeit führt eine digitale Transformation von MRO-Software, wie z. B. ein computergestütztes Wartungsmanagementsystem (CMMS), Automatisierung ein, um Wartungsabläufe zu verbessern und Arbeitsaufträge effizient zu verwalten.

Lagerkosten senken

Die Kosten für die Lagerhaltung können die Gewinnspanne eines jeden produktionsorientierten Unternehmens schnell auffressen. MRO-Bestandsoptimierung führt zu Kosteneinsparungen durch effektives Lagerhaltungs- und Lieferkettenmanagement.

Eine solide MRO-Lieferstrategie sorgt für optimale Lagerbestände und reduziert so sowohl Überbestände als auch Fehlbestände. Überbestände erhöhen die Lagerhaltungskosten, da nicht benötigte Artikel im Lager liegen bleiben, während Fehlbestände Eilgebühren verursachen und die Ausfallzeiten beim Versand von Ersatzteilen erhöhen. Ein richtig dimensioniertes Bestandsverwaltungsprogramm ordnet die Lagerbestände der Kritikalität und Nachfrage von Ersatzteilen zu.

Gleichzeitig reduzieren strategische Partnerschaften und starke Lieferantenbeziehungen Vorlaufzeiten und Eilaufträge, um die MRO-Ausgaben niedrig zu halten.

Störungen reduzieren

Vorausschauende Wartung und eine starke Bestandsstrategie helfen Unternehmen, potenziellen Produktionsunterbrechungen zuvorzukommen und Produktionsausfälle zu vermeiden. Wenn die richtigen Teile und MRO-Materialien bei Störungen zur Verfügung stehen, können Wartungsteams aktiv werden und die Ausfallzeiten an den Produktionslinien minimieren.

Asset Management und Bestandsmanagement sind beides entscheidende Komponenten einer MRO-Strategie, die auf maximale Betriebszeit und ein besseres Endergebnis ausgerichtet ist.

Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

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Herausforderungen in der MRO-Lieferkette

Nachfolgend einige Beispiele für die Herausforderungen beim Aufbau und der Aufrechterhaltung einer effektiven MRO-Lieferkette:

  •  Datensichtbarkeit
  •  Händlerwüste
  •  Mangelhafte Kommunikation
  •  Obsoleszenz
  •  Einhaltung von Vorschriften
  •  Arbeitskräfteangebot

Datensichtbarkeit

Ein effektives MRO-Lieferkettenmanagement erfordert Echtzeit-Transparenz über Reparaturen, Lagerbestände, Preise, Personaleinsätze und andere Daten, um seine Vorteile optimal zu nutzen. Die Lagerbestandsplanung gelingt am besten mit präzisen Prognosen auf Basis von Echtzeitdaten.

Ebenso können MRO-Teams ohne ausreichende Daten zu Reparaturen die Ressourcen- und Personalzuweisung nicht nachverfolgen, um herauszufinden, welche Ausrüstung die meiste Aufmerksamkeit und Zeit erfordern. Gute und zeitnahe Daten sind für ein intelligentes MRO-Lieferkettenmanagement unerlässlich, etwa bei der Einführung der Automatisierung der Lieferkette.

Anbieterwildwuchs

Ein chaotisches und komplexes Lieferantennetzwerk ist schwieriger zu verwalten, da mehr Bestellungen verfolgt und mehr Beziehungen gepflegt werden müssen. Die Konsolidierung auf weniger Anbieter vereinfacht das Lieferantenmanagement, reduziert die administrative Arbeitsbelastung und gibt Organisationen während der Verhandlungen mehr Einfluss auf die Preisgestaltung.

Schlechte Kommunikation

Wenn Mitarbeiter, Teams und Abteilungen nicht reibungslos und offen miteinander kommunizieren können, wird der Informationsaustausch schwierig. Missverständnisse oder Verzögerungen in der Kommunikation können zu Verschwendung von Bestand, überflüssiger Arbeit und Verzögerungen bei der Wiederauffüllung von Lagerbeständen führen.

Obsoleszenz

In Branchen, in denen sich die Technologie schnell weiterentwickelt, stellt Obsoleszenz eine Herausforderung für die MRO-Lieferkette dar. Neuere Technologien sind oft teurer als frühere Versionen, was Unternehmen zwingen kann, zwischen steigenden MRO-Kosten und Wartungsverzögerungen zu wählen.

Eine präzise Prognose kann dazu beitragen, Preisgestaltungsüberraschungen zu vermeiden und notwendige Geräteüberholungen zu planen.

Einhaltung von Vorschriften

Die Nichteinhaltung regulatorischer und rechtlicher Vorgaben kann den Geschäftsbetrieb zum Erliegen bringen. Jeder Rückschritt in der Einhaltung – Anforderungen der Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Umweltvorschriften und branchenspezifische Standards wie ISO – wirkt sich negativ auf die MRO-Lieferkette aus.

Arbeitskräfteangebot

Mit dem technologischen Fortschritt wächst auch der Bedarf an qualifizierten, ausgebildeten Technikern. Ohne ausreichend qualifiziertes Personal werden Unternehmen Verzögerungen bei der Wartung und Reparatur erleben – selbst wenn alle benötigten Ersatzteile vorrätig sind und die Terminplanung einwandfrei ist.

Durch Investitionen in kontinuierliche Weiterbildung können Techniker mit dem nötigen Fachwissen ausgestattet werden.

So optimieren Sie die MRO-Lieferkette

Unternehmen können ihre MRO-Lieferketten optimieren und stärken, indem sie sich auf einige wichtige Dinge konzentrieren:

  • Datengesteuerte Analyse
  • Optimierung des Bestandsmanagements
  • Teilestandardisierung, Lieferantenkonsolidierung und strategische Beschaffung
  • Proaktive Wartung

Datengetriebene Analysen

Die unternehmensweite Zentralisierung von Daten verhindert die Bildung von getrennten Bereichen und erleichtert die Zusammenstellung der umfangreichen Datensätze, die für datengestützte Echtzeitanalysen erforderlich sind, welche die Transparenz der Lieferkette im Energiesektor und in anderen Branchen verbessern.

KI-Tools können die Datenanalyse automatisieren und verborgene Muster aufdecken, die Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen, vorausschauende Wartung und Beschaffung aufzeigen können.

Optimierung der Inventarverwaltung

Eine bessere Datennutzung unterstützt direkt eine verbesserte Bestandsoptimierung durch Ansätze wie ABC-Analyse, Just-in-Time-(JIT)-Bestellungen und KI-Implementierung:

ABC-Bestandsanalyse

Der Bestand ist auf Basis des jährlichen Verbrauchswerts (Verbrauch × Kosten) in drei Kategorien unterteilt:

  • A-Artikel: 10–20 % der SKUs, 70–80 % des Bestandswerts

  • B-Artikel: 20–30 % der SKUs, 15–25 % des Wertes

  • C-Artikel: 50–70 % der SKUs, 5–10 % des Wertes

Artikel der Kategorie A unterliegen den strengsten Kontrollen, während Artikel der Kategorien B und C im Verhältnis dazu weniger strengen Kontrollen unterliegen. Der ABC-Ansatz kann zu einer besseren Analyse der Ersatzteilkritikalität führen, die Lagerkosten senken und das Risiko von Fehlbeständen bei kritischen Artikeln reduzieren.

JIT-Bestellung

Die JIT-Bestellung plant die Beschaffung so, dass die Teile nach Bedarf eintreffen. JIT eignet sich am besten für nicht-kritische Verbrauchsmaterialien und nicht für Ersatzteile mit hoher kritischer Bedeutung, bei denen das Ausfallzeitrisiko die Lagerkosten überwiegt.

Kritikalitätsbasierte Ersatzteilplanung

Eine auf Kritikalität basierende Strategie klassifiziert Teile nach den Auswirkungen eines Ausfalls, der Lieferzeit und den Ersatzkosten.

Hochkritische Komponenten, die die Produktion unterbrechen oder Sicherheitsrisiken bergen können, erfordern ein höheres Serviceniveau und einen größeren Sicherheitsbestand. Teile mit geringerer Kritikalität können auf JIT-Basis beschafft oder dem vom Anbieter verwalteten Bestand überlassen werden.

KI-Lösungen für das Bestandsmanagement

KI-gestütztes Bestandmanagement kann durch den Einsatz von Datenanalysen, maschinellem Lernen und vorausschauende Analyse zu reibungsloseren, effizienteren Prozessen führen. Die Nachfrageplanung wird genauer, was sowohl die ABC-Analyse als auch die JIT-Bestellungen fördert.

Standardisierung der Teile, Zusammenlegung von Anbietern und strategische Beschaffung

Durch die Standardisierung von Teilen in allen Geräten können die Anzahl der SKUs im Lagerbestand auf ein Minimum reduziert werden. Die Zusammenlegung von Lieferanten hilft dem Personal auch, das Beziehungsmanagement zu optimieren, da sie es mit einer geringeren Anzahl von Anbietern zu tun haben.

Beim strategischen Sourcing werden datengestützte Analysen eingesetzt, um den Einkauf für den größten langfristigen Wert zu optimieren, anstatt dem niedrigsten Preis hinterherzujagen.

Vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung adressiert potenzielle Equipmentausfälle, bevor sie auftreten, während reaktive Wartung wartet, bis ein Problem auftritt, bevor sie darauf reagiert.

Unternehmen können KI bei der vorausschauenden Wartung einsetzen, um die Wartungsintervalle auf der Grundlage von Zustandsdaten zu optimieren, anstatt feste Zeitpläne zu erstellen.

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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