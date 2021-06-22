Tags
Geschäftsoperationen

Die Bedeutung der „Kritikalität von Ersatzteilen“ in Ihrem MRO-Bestand

Welche Teile sind am wichtigsten?

Wenn Sie für die Wartung, Reparatur und den Betrieb (MRO) des Zubehörbestands verantwortlich sind, ist das eine wichtige Frage, die Sie sich stellen und beantworten sollten. Der Bestand bedeutet Investitionen und diese Investitionen müssen verwaltet werden. Aber nicht alle Teile sind gleich viel wert. Einige sind für den Betrieb oder die Sicherheit der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Andere sind „ganz praktisch“, aber nicht wirklich wichtig.

Deshalb ist eine definierte Methode für Ersatzteile, gepaart mit einem gründlichen Verständnis der Bedeutung von Ersatzteilen für Ihren Betrieb, von großer Bedeutung. Das ist der beste Weg, um eine starke und zuverlässige Leistung zu erzielen. Und so lässt sich auch der optimale Lagerbestand ermitteln.

Warum Kritikalität für den MRO-Bestand wichtig ist

Der Versuch, jeden einzelnen Artikel manuell zu überprüfen und ihm eine Bewertung der „Kritikalität der Ersatzteile“ zuzuweisen, ist angesichts der Zehn- oder Hunderttausenden von Artikeln, die in vielen MRO-Beständen geführt werden, fast unmöglich. Wir haben mit zahlreichen Kunden zusammengearbeitet, um die Kritikalität von Assets und Equipment zuzuordnen, und unsere Erfahrungen zeigen uns, dass es einen echten Nutzen hat, die Kritikalität auf Ersatzteile zu verteilen. Diese Informationen:

  • Bieten eine genaue Bewertung von kritischen Ersatzteilen und der in diese Teile investierten Kosten
  • Gewährleisten Transparenz und Einblicke in den Bestand an kritischen und nicht-kritischen Ersatzteilen für das Unternehmen.
  • Eliminieren Fälle von „ausverkauften Vorräten“
  • Reduzieren den Zeitaufwand für die Suche und Bestellung von Teilen
  • Reduzieren ruhende/unbewegte Lagerbestände
  • Beschleunigen die Entsorgung veralteter Materialien
  • Verbessern die Bestandszuteilung zur Optimierung der Platznutzung
  • Optimieren die Bestandkosten durch Abstimmung des Bestands auf die operative Nachfrage

Acht Fragen, die Sie sich für jedes Ersatzteil stellen müssen

Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass es nicht ausreicht, dem Ersatzteil einfach einen Code zuzuweisen. Bei der Beurteilung der Kritikalität eines bestimmten Teils müssen auch andere Variablen berücksichtigt werden. Einige Beispiele:

  1. Bei welchem Equipment soll dieses Ersatzteil verwendet werden und wie wichtig ist dieses Equipment für den Betrieb?
  2. Wer liefert dieses Ersatzteil? Ist es ein OEM oder ein Drittanbieter?
  3. Wie lange ist die Vorlaufzeit für die Wiederauffüllung des Lagerbestands?
  4. In welchem Lagerhaus wird dieses Teil gelagert?
  5. Haben Sie die richtige Materialliste?
  6. Wird das Ersatzteil in mehreren Gerätetypen verwendet?
  7. Welches Servicelevel wird angestrebt?
  8. Welche Prioritäten haben die Arbeitsaufträge?

Sobald Sie entschieden haben, welche der oben genannten Parameter für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, müssen Sie eine Methode und eine Lösung auswählen, die diese Parameter routinemäßig überprüft. Jedes Mal, wenn beispielsweise eine neue Transaktion im Enterprise Resource Planning (ERP) erstellt wird, muss die Lösung diese Transaktion auf das Material anwenden, um festzustellen, ob die Kritikalität noch stimmt.

Die Ziele der Bestandsverwaltung verstehen

Bei der Optimierung Ihres MRO-Bestands sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

  • Wenn Sie Ihren Kunden ein Höchstmaß an Service bieten möchten, was können Sie dann tun, um diesen Service zu verbessern, und wie wirkt sich das auf Bestandsentscheidungen aus?
  • Wenn Sie den Mindestbestand beibehalten und finanzielle, budgetäre oder lagertechnische Überlegungen anstellen wollen, welche Methoden können Sie dann anwenden, um diesen Bestand zu reduzieren?
  • Wenn Ihr Ziel darin besteht, zu den niedrigsten Kosten zu arbeiten und wiederum finanzielle oder budgetäre Ziele zu erreichen, was können Sie tun, um diese Kosten zu senken?

Erkunden Sie die IBM MRO-Lösung

IBM Maximo MRO Inventory Optimization kann Ihnen bei der Optimierung Ihres Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbestands (MRO) helfen, indem es ein genaues und detailliertes Bild der Leistung liefert.

Um Ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig jedes einzelne Teil ist, kombiniert der MRO IO Material Criticality Value Service branchenführende MRO-Analysetechnologien und Beratungskompetenz, um die relevante Kritikalität der Ersatzteile bereitzustellen. Sehen Sie sich die Demo an und erfahren Sie, wie Sie einen klareren und genaueren Überblick über Ihren Bestand erhalten.
