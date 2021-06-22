Die Bedeutung der „Kritikalität von Ersatzteilen“ in Ihrem MRO-Bestand

Welche Teile sind am wichtigsten?

Wenn Sie für die Wartung, Reparatur und den Betrieb (MRO) des Zubehörbestands verantwortlich sind, ist das eine wichtige Frage, die Sie sich stellen und beantworten sollten. Der Bestand bedeutet Investitionen und diese Investitionen müssen verwaltet werden. Aber nicht alle Teile sind gleich viel wert. Einige sind für den Betrieb oder die Sicherheit der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Andere sind „ganz praktisch“, aber nicht wirklich wichtig.

Deshalb ist eine definierte Methode für Ersatzteile, gepaart mit einem gründlichen Verständnis der Bedeutung von Ersatzteilen für Ihren Betrieb, von großer Bedeutung. Das ist der beste Weg, um eine starke und zuverlässige Leistung zu erzielen. Und so lässt sich auch der optimale Lagerbestand ermitteln.