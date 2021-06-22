Die Bedeutung der „Kritikalität von Ersatzteilen“ in Ihrem MRO-Bestand

Welche Teile sind am wichtigsten?
Wenn Sie für die Wartung, Reparatur und den Betrieb (MRO) des Zubehörbestands verantwortlich sind, ist das eine wichtige Frage, die Sie sich stellen und beantworten sollten. Der Bestand bedeutet Investitionen und diese Investitionen müssen verwaltet werden. Aber nicht alle Teile sind gleich viel wert. Einige sind für den Betrieb oder die Sicherheit der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung. Andere sind „ganz praktisch“, aber nicht wirklich wichtig.
Deshalb ist eine definierte Methode für Ersatzteile, gepaart mit einem gründlichen Verständnis der Bedeutung von Ersatzteilen für Ihren Betrieb, von großer Bedeutung. Das ist der beste Weg, um eine starke und zuverlässige Leistung zu erzielen. Und so lässt sich auch der optimale Lagerbestand ermitteln.
Der Versuch, jeden einzelnen Artikel manuell zu überprüfen und ihm eine Bewertung der „Kritikalität der Ersatzteile“ zuzuweisen, ist angesichts der Zehn- oder Hunderttausenden von Artikeln, die in vielen MRO-Beständen geführt werden, fast unmöglich. Wir haben mit zahlreichen Kunden zusammengearbeitet, um die Kritikalität von Assets und Equipment zuzuordnen, und unsere Erfahrungen zeigen uns, dass es einen echten Nutzen hat, die Kritikalität auf Ersatzteile zu verteilen. Diese Informationen:
Die beiden nachfolgenden Grafiken stellen ein durchschnittliches Profil für die detaillierte Bestandsprüfung eines Unternehmens dar:
Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass es nicht ausreicht, dem Ersatzteil einfach einen Code zuzuweisen. Bei der Beurteilung der Kritikalität eines bestimmten Teils müssen auch andere Variablen berücksichtigt werden. Einige Beispiele:
Sobald Sie entschieden haben, welche der oben genannten Parameter für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, müssen Sie eine Methode und eine Lösung auswählen, die diese Parameter routinemäßig überprüft. Jedes Mal, wenn beispielsweise eine neue Transaktion im Enterprise Resource Planning (ERP) erstellt wird, muss die Lösung diese Transaktion auf das Material anwenden, um festzustellen, ob die Kritikalität noch stimmt.
Bei der Optimierung Ihres MRO-Bestands sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
IBM Maximo MRO Inventory Optimization kann Ihnen bei der Optimierung Ihres Wartungs-, Reparatur- und Betriebsbestands (MRO) helfen, indem es ein genaues und detailliertes Bild der Leistung liefert.
Um Ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig jedes einzelne Teil ist, kombiniert der MRO IO Material Criticality Value Service branchenführende MRO-Analysetechnologien und Beratungskompetenz, um die relevante Kritikalität der Ersatzteile bereitzustellen. Sehen Sie sich die Demo an und erfahren Sie, wie Sie einen klareren und genaueren Überblick über Ihren Bestand erhalten.
In Zusammenarbeit mit Oracle und Accelalpha erkunden wir, wie cloudbasierte agentische KI-Betriebsmodelle für Lieferketten die Automatisierung fördern, die Effizienz steigern und Innovationen beschleunigen.
Lesen Sie, wie sich CEOs mit eigenen Worten zur Nachhaltigkeit äußern und wie sie diese in ihr Unternehmen integrieren.
Beziehen Sie Ihre Lieferanten ein und optimieren Sie Ihre Berechnungen der Scope-3-Kategorie-1-Emissionen, um die Berichterstellungsanforderungen zu erfüllen und die Leistung zu optimieren.
Nutzen Sie die Supply-Chain-Lösungen von IBM, um Störungen zu minimieren und belastbare, nachhaltige Initiativen aufzubauen.
Schaffen Sie KI-fähige, nachhaltige Lieferketten mit den Supply-Chain-Consulting-Services von IBM.
Bauen Sie KI-gestützte, nachhaltige Lieferketten auf, die Ihr Unternehmen auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten, mehr Transparenz schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit und Customer Experience verbessern.