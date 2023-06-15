Asset-Management vs. Bestandsmanagement: Wo liegt der Unterschied?

Führungskräfte wissen, dass sie eine umfassende Strategie für den Erfolg benötigen, wenn es um die Verwaltung von Assets während ihres gesamten Lebenszyklus geht. Sie sind sich jedoch nicht immer über die strategischen Möglichkeiten des Bestandsmanagements und die Rolle, die es in der Wartungsstrategie spielt, im Klaren.
Währen Asset-Management Lösungen Gebäude, Equipment, Fahrzeuge, IT-Assets und andere Gegenstände überwachen, die ein Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet, verfolgt das Bestandsmanagement von Ersatzteilen die Anforderungen an die Wartung von Ersatzteilen (MRO), um Assets bei Störungen schnell und effektiv zu reparieren .
Beginnen wir mit den Definitionen der beiden Begriffe.
Unternehmen nutzen Assets für ihren täglichen Geschäftsbetrieb und zur Wertschöpfung. Dazu gehören sowohl physische Assets (wie Rohstoffe, Equipment und Fahrzeuge) als auch nicht-physische Assets (wie geistiges Eigentum und Patente).
Die Assets des Unternehmens werden in zwei Kategorien unterteilt: Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Das Anlagevermögen, oder „Assets, Anlagen und Equipment“ sind Assets, die das Unternehmen länger als ein Jahr nutzen möchte. Beispiele hierfür sind Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Equipment und Computer.
Das Umlaufvermögen ist für ein Unternehmen in der Regel von geringerem Wert und selten länger als ein Jahr in dessen Besitz. Beispiele für Umlaufvermögen sind Büromaterial, Computer, audiovisuelles Equipment und Büromöbel.
Der Ersatzteilbestand, auch „Verbrauchsmaterialbestand“ genannt, bezieht sich auf die Artikel, die ein Unternehmen lagern muss, um die eigenen Assets schnell und effektiv reparieren zu können. Erfolgreiche Unternehmen führen konsequent eine Liste der Ersatzteile, die sie benötigen, um den reibungslosen Betrieb ihres wichtigsten Equipments zu gewährleisten und ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.
Aber welche Ersatzteile sind entscheidend und welche sind eigentlich zu vernachlässigen? Dies ist die zentrale Frage bei der Strategie für den Ersatzteilbestand. Um das zu beantworten, verlassen sich Manager für Wartung, Reparatur und Betrieb auf die „Kritikalität von Ersatzteilen“, den Prozess, bei dem festgestellt wird, welche Ersatzteile bei Engpässen den Geschäftsbetrieb gefährden, im Vergleich zu Ersatzteilen, die nicht so entscheidend sind.
Während sich beide Arten des Managements mit den Besitztümern von Unternehmen befassen, geht es beim Asset-Management ausschließlich um das Equipment und Verbrauchsmaterialien, die das Unternehmen für den Betrieb benötigt. Das Bestandsmanagement hingegen befasst sich mit den Artikeln, die das Unternehmen benötigt, um defekte Assets erfolgreich zu reparieren.
Assets gibt es in vielen Formen und Größen, von Lastwagen und Produktionsanlagen bis hin zu Windmühlen und Pipelines. Asset-Management verfolgt den Standort und den Zustand von physischen und nicht-physischen Assets, die das Unternehmen für den Geschäftsablauf während des gesamten Lebenszyklus des Assets benötigt.
Einer der häufigsten Anwendungsfälle für das Asset-Management ist die Wartung von Assets, die dazu dient, den Wert eines Assets so lange wie möglich zu erhalten. Dazu setzen viele Unternehmen auf eine Asset-Management-Software, zum Beispiel Enterprise Asset-Management Systeme (EAM), um Transparenz zu schaffen, die Überwachungsfunktionen zu verbessern und Probleme schnell zu lösen. Hier sind einige der Vorteile einer effektiven Asset-Management-Software:
Im Folgenden sind die vier am häufigsten verwendeten Arten von Asset-Tracking-Systemen aufgeführt, die heute verfügbar sind:
Während sich das Asset-Management auf Gegenstände konzentriert, die Unternehmen beim Betrieb helfen, konzentriert sich das Bestandsmanagement auf Ersatzteile und Materialien, die das Unternehmen benötigt, um Equipment zu reparieren, wenn dieses kaputt geht. Um dies auf zuverlässige und kosteneffiziente Weise zu erreichen, müssen Teams für den Wartungs- und Reparaturbetrieb (MRO) dafür sorgen, dass die Bestände strategisch verwaltet werden, um über das zu verfügen, was sie benötigen, gleichzeitig aber die Lagerung überschüssiger oder veralteter Bestände zu minimieren.
Hier sind drei kritische Komponenten der Bestandskontrolle und einige Fragen, die Sie sich stellen können, um damit erfolgreich zu sein:
Jeden Tag treffen Führungskräfte wichtige Entscheidungen darüber, wie sie Kosten senken, die Effizienz steigern und neue Marktchancen nutzen können. Aber ohne leistungsfähiges Asset- und Bestandsmanagement wären diese Entscheidungen wahrscheinlich irrelevant. Ein gut ausgeführtes Asset- und Bestandsmanagement bietet Unternehmen viele wichtige Vorteile, darunter die folgenden:
Die leistungsstärksten Asset-Management-Lösungen von heute nutzen modernste Technologie wie Echtzeitdaten, die über das IoT bereitgestellt werden, KI-gestützte Analysen und Überwachung sowie cloudbasierte Funktionen. Enterprise Asset-Management mit der IBM Maximo Application Suite hilft Unternehmen, die Asset-Leistung zu optimieren und die Lebensdauer von Assets zu verlängern. Es handelt sich um eine vollständig integrierte Plattform, die erweiterte Analysetools und IoT-Daten nutzt, um die betriebliche Verfügbarkeit zu verbessern und Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren.
Nutzen Sie KI-gestützte Prognoseprozesse, um die Ausgabe zu steigern, den Bestand zu reduzieren und Ihr Asset-Management zu optimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Betriebsteams durch intelligentes Asset- und Leistungsmanagement stärken können.
Vernetzte und intelligente Assets, die durch KI und IoT-Daten angetrieben werden, können die Leistung optimieren, sich an veränderte Bedingungen anpassen und zur Kontinuität beitragen.
Melbourne Water nutzt eine IBM Maximo-Integration, um in seinen unterschiedlichen Anlagen Energiedaten zu konsolidieren und zu analysieren. Durch die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs wird die Energieeffizienz verbessert und Emissionen werden reduziert.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.