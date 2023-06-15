Asset-Management vs. Bestandsmanagement: Wo liegt der Unterschied?

Während sich beide Arten des Managements mit den Besitztümern von Unternehmen befassen, geht es beim Asset-Management ausschließlich um das Equipment und Verbrauchsmaterialien, die das Unternehmen für den Betrieb benötigt. Das Bestandsmanagement hingegen befasst sich mit den Artikeln, die das Unternehmen benötigt, um defekte Assets erfolgreich zu reparieren.

Asset-Management

Assets gibt es in vielen Formen und Größen, von Lastwagen und Produktionsanlagen bis hin zu Windmühlen und Pipelines. Asset-Management verfolgt den Standort und den Zustand von physischen und nicht-physischen Assets, die das Unternehmen für den Geschäftsablauf während des gesamten Lebenszyklus des Assets benötigt.

Einer der häufigsten Anwendungsfälle für das Asset-Management ist die Wartung von Assets, die dazu dient, den Wert eines Assets so lange wie möglich zu erhalten. Dazu setzen viele Unternehmen auf eine Asset-Management-Software, zum Beispiel Enterprise Asset-Management Systeme (EAM), um Transparenz zu schaffen, die Überwachungsfunktionen zu verbessern und Probleme schnell zu lösen. Hier sind einige der Vorteile einer effektiven Asset-Management-Software:

Zentralisierte Asset-Informationen: Wartungsmitarbeiter müssen jederzeit wissen, wo sich ein Asset befindet und wie es funktioniert. Zu diesem Zweck verwenden viele ein computergestütztes Wartungssystem (CMMS) als Teil ihres gesamten EAM-Ansatzes. Dadurch bleiben die Wartungsinformationen an einem zentralen Ort gespeichert und sind für Mitarbeiter, die sie für die Durchführung regelmäßiger Wartungsaktivitäten wie Prognosen und Wiederaufstockung benötigen, leicht zugänglich.

Wartungsmitarbeiter müssen jederzeit wissen, wo sich ein Asset befindet und wie es funktioniert. Zu diesem Zweck verwenden viele ein computergestütztes Wartungssystem (CMMS) als Teil ihres gesamten EAM-Ansatzes. Dadurch bleiben die Wartungsinformationen an einem zentralen Ort gespeichert und sind für Mitarbeiter, die sie für die Durchführung regelmäßiger Wartungsaktivitäten wie Prognosen und Wiederaufstockung benötigen, leicht zugänglich. Proaktive Problemlösung: Im Zeitalter des Internets der Dinge (IoT) kann alles, von einem einzelnen Ventil bis hin zu einer tausend Kilometer langen Pipeline, mit Sensoren verbunden werden, die Echtzeitdaten über ihren Zustand liefern und die Wertminderung im Laufe der Zeit messen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz(KI) und fortschrittlicher Analyse in das Softwaresystem können Wartungsteams vor Ort in Sekundenschnelle auf entscheidende Informationen zugreifen und fundiertere Entscheidungen treffen. Diese Funktionen bilden das Fundament der präventiven Instandhaltung: Ein Ansatz, der Ausfälle antizipiert und verhindert, bevor sie auftreten, und zwar durch eine Kombination aus maschinellem Lernen, operativer Datenanalyse und prädiktiver Zustandsüberwachung der Anlagen.

Im Zeitalter des Internets der Dinge (IoT) kann alles, von einem einzelnen Ventil bis hin zu einer tausend Kilometer langen Pipeline, mit Sensoren verbunden werden, die Echtzeitdaten über ihren Zustand liefern und die Wertminderung im Laufe der Zeit messen. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz(KI) und fortschrittlicher Analyse in das Softwaresystem können Wartungsteams vor Ort in Sekundenschnelle auf entscheidende Informationen zugreifen und fundiertere Entscheidungen treffen. Diese Funktionen bilden das Fundament der präventiven Instandhaltung: Ein Ansatz, der Ausfälle antizipiert und verhindert, bevor sie auftreten, und zwar durch eine Kombination aus maschinellem Lernen, operativer Datenanalyse und prädiktiver Zustandsüberwachung der Anlagen. Konsolidierte operationale Anwendungen: Leistungsstarke EAM-Software bietet einen einzigen Touchpoint für die Verwaltung praktisch aller Assets oder Assettypen. Prozesse können über eine Vielzahl von Funktionen hinweg im gesamten Unternehmen vereinheitlicht und standardisiert werden.

Leistungsstarke EAM-Software bietet einen einzigen Touchpoint für die Verwaltung praktisch aller Assets oder Assettypen. Prozesse können über eine Vielzahl von Funktionen hinweg im gesamten Unternehmen vereinheitlicht und standardisiert werden. Asset-Informationen in Echtzeit: Erfolgreiches Asset Management hängt von der Verfügbarkeit genauer Echtzeit-Informationen über alle Anlagen ab, die ein Unternehmen besitzt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten für ein entscheidendes Equipment bezahlt, das Sie an die Fertigungseinrichtung liefern müssen, haben aber keine Möglichkeit, den Transport zu verfolgen. Asset-Tracking und Asset-Tracking-Software spielen eine wichtige Rolle für den Erfolg von Asset-Management-Systemen.

Im Folgenden sind die vier am häufigsten verwendeten Arten von Asset-Tracking-Systemen aufgeführt, die heute verfügbar sind:

RFID-Tags (Radiofrequenz-Identifizierungstags): RFID-Tags sind kleine Tags, die an Assets angebracht werden und mithilfe von Hochfrequenzsignalen und Bluetooth-Technologie eine Vielzahl von Informationen über die Assets übermitteln. Neben dem Standort eines Assets können RFID-Tags die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung übermitteln, in der dieses sich befindet.

RFID-Tags sind kleine Tags, die an Assets angebracht werden und mithilfe von Hochfrequenzsignalen und Bluetooth-Technologie eine Vielzahl von Informationen über die Assets übermitteln. Neben dem Standort eines Assets können RFID-Tags die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung übermitteln, in der dieses sich befindet. WLAN-fähiges Tracking: WLAN-fähige Ortungssysteme verwenden ein an einem Asset angebrachtes Etikett, das über ein lokales WLAN-Netzwerk eine Vielzahl von Informationen über das Asset sendet. Wie bei RFID ist jedoch auch das WLAN-fähige Tracking bei der Verfolgung von Gegenständen nur effektiv, solange sie sich in einem Gebäude und in Reichweite eines WLAN-Netzwerks befinden.

WLAN-fähige Ortungssysteme verwenden ein an einem Asset angebrachtes Etikett, das über ein lokales WLAN-Netzwerk eine Vielzahl von Informationen über das Asset sendet. Wie bei RFID ist jedoch auch das WLAN-fähige Tracking bei der Verfolgung von Gegenständen nur effektiv, solange sie sich in einem Gebäude und in Reichweite eines WLAN-Netzwerks befinden. QR-Codes: QR-Codes sind ein deutliches Upgrade gegenüber ihrem Vorgänger, dem universellen Barcode. Wie Seriennummern und Barcodes kann auch ein QR-Code schnell und einfach eine Fülle von Informationen über ein Asset liefern. Im Gegensatz zum Barcode sind QR-Codes jedoch zweidimensional und können von einem Smartphone gelesen werden, das aus jedem Winkel auf den Code gerichtet ist.

QR-Codes sind ein deutliches Upgrade gegenüber ihrem Vorgänger, dem universellen Barcode. Wie Seriennummern und Barcodes kann auch ein QR-Code schnell und einfach eine Fülle von Informationen über ein Asset liefern. Im Gegensatz zum Barcode sind QR-Codes jedoch zweidimensional und können von einem Smartphone gelesen werden, das aus jedem Winkel auf den Code gerichtet ist. Global Positioning Satellites (GPS): Viele Unternehmen verwenden GPS, um ihre Assets während des Transports zu verfolgen. Am Asset wird ein Tracker angebracht, der dann Informationen über das Asset an ein GNSS-Netzwerk (Global Navigation Satellite System) weiterleitet. Durch die Übertragung eines Signals an einen Satelliten können Tracker den Standort eines Assets überall auf dem Globus in Echtzeit anzeigen. GPS ist das am weitesten verbreitete System zur Verfolgung von Assets und Beständen, die sich im Freien und abseits eines Bluetooth- oder WLAN-Netzwerks befinden.

Bestandsmanagement

Während sich das Asset-Management auf Gegenstände konzentriert, die Unternehmen beim Betrieb helfen, konzentriert sich das Bestandsmanagement auf Ersatzteile und Materialien, die das Unternehmen benötigt, um Equipment zu reparieren, wenn dieses kaputt geht. Um dies auf zuverlässige und kosteneffiziente Weise zu erreichen, müssen Teams für den Wartungs- und Reparaturbetrieb (MRO) dafür sorgen, dass die Bestände strategisch verwaltet werden, um über das zu verfügen, was sie benötigen, gleichzeitig aber die Lagerung überschüssiger oder veralteter Bestände zu minimieren.

Hier sind drei kritische Komponenten der Bestandskontrolle und einige Fragen, die Sie sich stellen können, um damit erfolgreich zu sein: