Was ist die Erstbehebungsrate (FTFR)?

Die First-time fix rate (FTFR) ist eine einfache Berechnung, die zwei Zahlen erfordert:

Die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossenen Aufträge. Die Anzahl der Aufträge, die ohne zusätzliche Besuche abgeschlossen wurden.

Teilen Sie anhand dieser Informationen die Anzahl der Lösungen beim ersten Besuch durch die Gesamtzahl der bearbeiteten Aufträge. Multiplizieren Sie dieses Ergebnis mit 100, um die FTFR als Prozentsatz zu erhalten.

([Anzahl der beim ersten Besuch erledigten Aufträge]/[Anzahl der insgesamt erledigten Aufträge]) x 100 = FTFR

Stellen Sie sich zum Beispiel eine Außendienstorganisation vor, die im ersten Quartal des Jahres 200 Serviceeinsätze bearbeitet hat. Das Team erledigte 160 dieser Aufträge beim ersten Besuch. Die FTFR-Berechnung würde folgendermaßen aussehen:

(160/200) x 100 = 80

160 geteilt durch 200 ergibt die FTFR als Dezimalzahl von 0,8. Multipliziert man dieses Ergebnis mit 100, ergibt sich eine FTFR von 80 % – das ist der Durchschnitt. Diese Organisation kann nun beginnen, auf eine höhere Erstbehebungsrate hinzuarbeiten, um den Service zu verbessern, den Betrieb zu optimieren und die Konkurrenz zu schlagen.