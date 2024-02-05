Jeder Asset-Manager, unabhängig von der Größe des Unternehmens, steht vor ähnlichen Aufgaben: die Wartung rationalisieren, die Zuverlässigkeit von Assets oder Equipment verbessern und Workflows optimieren, um Qualität und Produktivität zu steigern. In einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value von Chief Supply Chain Officers gab fast die Hälfte der Befragten an, dass sie als Reaktion auf Herausforderungen neue Technologien eingeführt haben.
Die Leistungsfähigkeit von Foundation Models der generativen künstlichen Intelligenz (KI) in Kombination mit traditioneller KI zeichnet sich ab, um eine bessere Kontrolle über komplexe Asset-Umgebungen zu erlangen. Diese Foundation Models, die auf großen Sprachmodellen aufbauen, werden mit großen Mengen unstrukturierter und externer Daten trainiert. Sie können Antworten wie Text und Bilder generieren und gleichzeitig vorhandene Daten interpretieren und manipulieren.
Wir zeigen Ihnen 6 Möglichkeiten, wie generative KI die Abläufe im Enterprise Asset Management optimieren kann, einschließlich Außendienst, Wartung und Compliance. Generative KI kann:
Außendiensttechniker, Wartungsplaner und Außendienstvorgesetzte bilden Ihr Frontline-Team. Sie benötigen Arbeitspläne und Arbeitsanweisungen für Störungen und Reparaturen von Assets. Mithilfe eines hybriden KI-Modells oder eines maschinellen Lernmodells (ML) können Sie es mit Unternehmensdaten und veröffentlichten Daten trainieren, einschließlich neu erworbener Assets und Standorte.
Durch interaktiven Dialog kann es visuelle Analysen generieren und Ihrem Team umgehend Inhalte bereitstellen. Der Zugang zu diesem Wissen kann die Betriebszeit des Außendienstes um 10–30 % steigern und die Quote der erfolgreichen Reparaturen beim ersten Einsatz um 20 % erhöhen, was zu Kosteneinsparungen, verbesserter Mitarbeiterproduktivität und erhöhter Kundenzufriedenheit führt.
Arbeitsaufträge steuern die Aktivität und stützen sich auf Arbeits- und Stellenpläne, um Ressourcen zur Erledigung von Aufgaben zu autorisieren und bereitzustellen. Der Prozess selbst ist zwar einfach, aber zeitintensiv, sodass es nicht verwunderlich ist, dass es bei der Planung von Arbeitsaufträgen häufig zu Verzögerungen kommt.
Generative KI unterstützt Foundation Models, indem sie diese mit allen notwendigen Anweisungen, Teilen, Werkzeugen und Fähigkeiten für ein bestimmtes Asset oder eine bestimmte Klasse trainiert und so die Erstellung von Arbeitsplänen ermöglicht. Dies verbessert die Funktionen Ihrer Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Kompetenz um 10–20 % führt. Außerdem kann generative KI die Automatisierung erleichtern und Aktualisierungen von Wartungsstandards empfehlen, was zu einer Verbesserung der Compliance um 10–25 % führen kann.
Zuverlässigkeit ist ein kritischer Leistungsindikator in jedem Asset-getriebenen Unternehmen. Leider verlassen erfahrene Zuverlässigkeitsingenieure viele Standorte, was zu begrenzten Ressourcen für die Schulung von Ersatzmitarbeitern führt. Durch die Verwendung hybrider KI/ML-Modelle generiert generative KI Fehler- und Auswirkungsanalysen aus historischen Daten, die es Ihnen ermöglichen, serielle Ausfälle zu priorisieren und um bis zu 25–50 % zu reduzieren und gleichzeitig die Standortzuverlässigkeit um 10–15 % zu erhöhen.
Generative KI-Foundation Models können nach Asset-Klassenstandards trainieren, einschließlich Arbeitshistorie, Wartungspläne, Arbeitspläne und Ersatzteile. Sie identifizieren und empfehlen die Einhaltung aktueller Standards für bestehende Assets. Durch die Verbesserung der Mitarbeiterkompetenz verlängern generative KI-Analysen die Lebensdauer von Assets um 15–20 % und erhöhen die Betriebszeit um etwa 5–10 %.
Wenn Arbeitsaufträge abgeschlossen sind, signalisieren sie oft die Notwendigkeit, sich dem nächsten zuzuwenden. Eine intelligente Analyse abgeschlossener Arbeitsaufträge kann jedoch Bereiche aufdecken, in denen Konformitäts- oder Wartungsprozesse verbessert werden müssen. Generative KI kann Aktualisierungen empfehlen, um die Effektivität der geplanten Wartung um 15–25 % zu verbessern, und neue Arbeitspläne auf der Grundlage des abgeschlossenen Arbeitsplans erstellen, falls dieser fehlt, wodurch die Planungskompetenz um 10–20 % gesteigert wird.
Generative KI bietet Echtzeit-Unterstützung für die Sicherheit von Branchen, Standorten oder Assets sowie für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, reduziert Bußgelder um 25 % und verbessert die Compliance um bis zu 50 %. Schulungsmodelle, die veröffentlichte Sicherheitsrichtlinien, Vorschriften, behördliche Einreichungen, Entscheidungen und interne Datenquellen verwenden, verbessern die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Erfolgsquote von behördlichen Einreichungen für Planer und Techniker erheblich.
