Jeder Asset-Manager, unabhängig von der Größe des Unternehmens, steht vor ähnlichen Aufgaben: die Wartung rationalisieren, die Zuverlässigkeit von Assets oder Equipment verbessern und Workflows optimieren, um Qualität und Produktivität zu steigern. In einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value von Chief Supply Chain Officers gab fast die Hälfte der Befragten an, dass sie als Reaktion auf Herausforderungen neue Technologien eingeführt haben.

Die Leistungsfähigkeit von Foundation Models der generativen künstlichen Intelligenz (KI) in Kombination mit traditioneller KI zeichnet sich ab, um eine bessere Kontrolle über komplexe Asset-Umgebungen zu erlangen. Diese Foundation Models, die auf großen Sprachmodellen aufbauen, werden mit großen Mengen unstrukturierter und externer Daten trainiert. Sie können Antworten wie Text und Bilder generieren und gleichzeitig vorhandene Daten interpretieren und manipulieren.

Wir zeigen Ihnen 6 Möglichkeiten, wie generative KI die Abläufe im Enterprise Asset Management optimieren kann, einschließlich Außendienst, Wartung und Compliance. Generative KI kann: