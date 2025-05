Was ist Wartung, Reparatur und Betrieb (Maintenance, Repair und Operations, MRO)?

In vielen Regionen und Branchen gibt es Vorschriften in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umwelt sowie Wartung von Geräten und Maschinen. Wenn sichergestellt wird, dass schwere Industrieanlagen über die erforderlichen Ersatzteile verfügen, gereinigt und gewartet wurden und effizient laufen, werden Verstöße auf ein Minimum reduziert. Dies ist besonders relevant für stark regulierte Unternehmen wie Luft- und Raumfahrt, Regierung und Erstausrüster (OEMs).