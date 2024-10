Was ist Bestandsoptimierung?

Künstliche Intelligenz



Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) können eingesetzt werden, um komplexe Muster in großen Datensätzen zu finden. Der Prozess kann historische Verkaufsdaten, Markttrends, Wettermuster und Wirtschaftsdaten kombinieren, um genauere Erkenntnisse zu liefern. So können Unternehmen Veränderungen in der Nachfrage vorhersehen und ihre Lagerbestände entsprechend anpassen.