Das fehlende Glied: Warum Transparenz für die Schaffung einer widerstandsfähigen Lieferkette unerlässlich ist

Supply-Chain-Transparenz ist das fehlende Bindeglied, seit die Auswirkungen von 2020 die ganze Welt erschüttert haben und Konsumenten die Folgen der weitreichenden Probleme in der Lieferkette spüren. Doch was genau bedeutet Transparenz in der Lieferkette? Im Allgemeinen wird es als die Rückverfolgbarkeit von Teilen, Komponenten oder Produkten während des Transports vom Hersteller zum Bestimmungsort definiert. Das Ziel besteht darin, die Lieferkette zu verbessern und zu stärken, indem Daten für alle Stakeholder, einschließlich des Kunden, sichtbar, umsetzbar und leicht zugänglich gemacht werden.

Es ist offensichtlich, dass diese disruptiven Ereignisse die Verantwortlichen für Lieferketten dazu gezwungen haben, die Widerstandsfähigkeit ihrer Netzwerke neu zu bewerten. Dennoch bleibt vollständige Transparenz für viele unerreichbar. Aber warum ist das so? Der Grund lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen: Hindernisse.

In den Prozessen der Lieferkette sowie zwischen Unternehmensbereichen, Anwendungen, Lieferanten und Kunden bestehen Sichtbarkeitsbarrieren. Diese Barrieren beeinträchtigen die Möglichkeit, zu erkennen, wann eine Bestellung versandt wird, was versandt wurde oder ob es Änderungen an einer Bestellung gibt. Dies führt häufig Lieferengpässe, Probleme mit der Kundenzufriedenheit und kostspielige Gebühren. Es ist oft schwierig, die Ursachen dieser Probleme zu identifizieren und sie in Zukunft zu vermeiden. Laut Gartner geben 60 % der Führungskräfte in der Lieferkette an, dass ihre Lieferketten auf Kosteneffizienz und nicht auf Ausfallsicherheit ausgelegt sind. Und da eine der wichtigsten Triebkräfte für Ausfallsicherheit die Transparenz ist, wird deutlich, wo dieses Problem seinen Ursprung hat.

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Ihnen eine erstklassige Transparenz hinsichtlich der Lücken in Ihrer Lieferkette dabei helfen kann, eine Klarheit zu erreichen, die Ihnen bisher unerreichbar erschien.