Das fehlende Glied: Warum Transparenz für die Schaffung einer widerstandsfähigen Lieferkette unerlässlich ist

Supply-Chain-Transparenz ist das fehlende Bindeglied, seit die Auswirkungen von 2020 die ganze Welt erschüttert haben und Konsumenten die Folgen der weitreichenden Probleme in der Lieferkette spüren. Doch was genau bedeutet Transparenz in der Lieferkette? Im Allgemeinen wird es als die Rückverfolgbarkeit von Teilen, Komponenten oder Produkten während des Transports vom Hersteller zum Bestimmungsort definiert. Das Ziel besteht darin, die Lieferkette zu verbessern und zu stärken, indem Daten für alle Stakeholder, einschließlich des Kunden, sichtbar, umsetzbar und leicht zugänglich gemacht werden.
Es ist offensichtlich, dass diese disruptiven Ereignisse die Verantwortlichen für Lieferketten dazu gezwungen haben, die Widerstandsfähigkeit ihrer Netzwerke neu zu bewerten. Dennoch bleibt vollständige Transparenz für viele unerreichbar. Aber warum ist das so? Der Grund lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen: Hindernisse.
In den Prozessen der Lieferkette sowie zwischen Unternehmensbereichen, Anwendungen, Lieferanten und Kunden bestehen Sichtbarkeitsbarrieren. Diese Barrieren beeinträchtigen die Möglichkeit, zu erkennen, wann eine Bestellung versandt wird, was versandt wurde oder ob es Änderungen an einer Bestellung gibt. Dies führt häufig Lieferengpässe, Probleme mit der Kundenzufriedenheit und kostspielige Gebühren. Es ist oft schwierig, die Ursachen dieser Probleme zu identifizieren und sie in Zukunft zu vermeiden. Laut Gartner geben 60 % der Führungskräfte in der Lieferkette an, dass ihre Lieferketten auf Kosteneffizienz und nicht auf Ausfallsicherheit ausgelegt sind. Und da eine der wichtigsten Triebkräfte für Ausfallsicherheit die Transparenz ist, wird deutlich, wo dieses Problem seinen Ursprung hat.
Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Ihnen eine erstklassige Transparenz hinsichtlich der Lücken in Ihrer Lieferkette dabei helfen kann, eine Klarheit zu erreichen, die Ihnen bisher unerreichbar erschien.
Wenn Ihnen die Transparenz in der Lieferkette fehlt, können Sie nicht nachvollziehen, wohin Bestellungen nach ihrer Aufgabe weitergeleitet werden. Ohne Transparenz können Sie nicht in Echtzeit alle Vorgänge in Ihrer Lieferkette verfolgen, darunter den Status einer Bestellung, das Datum für jeden Schritt im Prozess entlang der Zeitachse, zugehörige Dokumente und mögliche Ausnahmen. Wenn Sie nicht über alle diese Variablen Transparenz haben, sobald sie auftreten, kommt es zwangsläufig zu Problemen, die Ihrem Unternehmen Gewinne kosten und zu unzufriedenen Handelspartnern führen. Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, bezeichnen dies als „schwarzes Loch”. Wenn Sie eingehende oder ausgehende Dokumente für Ihre Handelspartner nicht finden und erklären können, stellt dies ein Problem dar.
Mit Transparenz können Sie eine Auftrags- oder Dokumentennummer eingeben und sofort alle zugehörigen Dokumente in einem übersichtlichen Format anzeigen lassen. Es sollte auch nicht-technischen Benutzern die Möglichkeit bieten, diese Dokumente einfach einzusehen, ihren aktuellen Status zu überprüfen und wichtige Probleme bis hinunter auf die Ebene der Einzelposten zu identifizieren.
Echtzeit-Transparenz in Ihrer Lieferkette bedeutet, dass Sie Bestellungen verfolgen und detaillierte Erkenntnisse in deren Inhalt erhalten können. Es bedeutet auch, dass Sie Unstimmigkeiten zwischen Bestellungen (insbesondere wenn diese geändert wurden), Lieferungen und Rechnungen erkennen können, ohne Daten aus mehreren Systemen manuell abgleichen zu müssen. Durch einen klaren Überblick über Ihr Netzwerk können Sie die Lieferquote und die Vorlaufzeit für Bestellungen und Lieferungen einsehen. Die Transparenz ermöglicht es Ihnen auch, Rechnungen mit Bestellungen, Versanddokumenten und Belegen abzugleichen, um Mengen- und Preisabweichungen zu identifizieren. Dies ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, proaktiv zu handeln und Probleme zu erkennen, bevor sie zu kostspieligen Schwierigkeiten werden.
69 % der Verbraucher „würden in Zukunft deutlich seltener oder seltener bei einem Einzelhändler einkaufen, wenn ein von ihnen gekaufter Artikel nicht innerhalb von zwei Tagen nach dem versprochenen Liefertermin geliefert wird“.
Wenn Sie nicht immer wissen, ob eine Bestellung geändert wurde, Engpässe vor dem Eintreffen einer Bestellung erkennen oder eine Bestellung in Echtzeit verfolgen möchten, benötigen Sie ein Transparenz-Tool. Eine erstklassige Lösung ermöglicht Ihnen den Abgleich von Dokumenten in drei oder vier Richtungen, was für eine vollständige Transparenz von entscheidender Bedeutung ist. Sie sollte Ihnen auch dabei helfen, alle Bestellungen mit Annahmen, ASNs, Wareneingängen und den entsprechenden Rechnungen zu korrelieren, um sicherzustellen, dass das, was bestellt wurde, auch tatsächlich eingegangen ist, bevor Sie eine Rechnung bezahlen. So können Sie die Genauigkeit erhöhen, Kosten sparen und genaue Aufzeichnungen führen.
Änderungen oder Unstimmigkeiten in Ihren Dokumenten sollten keine Überraschung sein. Es ist wichtig zu wissen, ob ein Dokument nicht verarbeitet werden konnte, nicht rechtzeitig eingegangen ist oder Werte fehlen. Wenn Sie keine Ausnahmeregeln erstellen können, um Unregelmäßigkeiten in Ihren Dokumenten proaktiv zu überwachen und Benachrichtigungen darüber zu erhalten, fehlt Ihnen die Transparenz in Ihrer Lieferkette. Eine Lösung sollte diese Benachrichtigungen in der App und per E-Mail übermitteln, um vollständige Transparenz zu gewährleisten. Die Ausnahmen selbst sollten es Ihnen ermöglichen, die Bestellung und die zugehörigen Dokumente einzusehen. Durch proaktive Warnmeldungen können Sie die Verantwortlichkeit für Probleme fördern und Unstimmigkeiten vermeiden, bevor sie zu größeren Problemen werden.
Hersteller und Händler wenden jährlich 8 % ihres Gesamtumsatzes für die Begleichung von Rückbuchungen durch Einzelhändler auf. Auf den ersten Blick mag das nicht viel erscheinen, aber für ein Unternehmen, das jährlich 10 Millionen Dollar umsetzt, sind das beeindruckende 800.000 Dollar, die für Rückbuchungen aufgewendet werden.
Durch vollständige Transparenz Ihrer Lieferkette können Sie sicherstellen, dass Lieferungen pünktlich und mit 100 %iger Genauigkeit erfolgen. Auf der anderen Seite möchten Sie als Einzelhändler nach der Auftragserteilung nicht den Überblick über Ihre Lagerbestände verlieren. Mit vollständiger Transparenz können Sie alle Vorgänge nach der Auftragserteilung verfolgen und wissen genau, wann die Ware in Ihrem Lager eintreffen wird. Mit dieser Sicherheit müssen Sie keine Sicherheitsbestände und Überbestände mehr aufbauen.
Laut dem Business Continuity Institute fehlte 72 % der Lieferanten, die mit einer Unterbrechung ihrer Lieferkette konfrontiert waren, die erforderliche vollständige Echtzeit-Transparenz, um eine schnelle und einfache Lösung zu finden. Durch einen klaren Überblick über Ihr Netzwerk können Sie proaktiv auf Störungen jeglicher Art reagieren, wodurch Sie Verzögerungen vermeiden und Kosten einsparen können. Die sofortige Echtzeit-Transparenz ermöglicht Ihnen außerdem ein proaktives Vorgehen bei der Überwachung von Trends, der Verwaltung wichtiger Prioritäten und der Verfolgung von Störungen innerhalb Ihres Unternehmens.
Egal, ob Sie Lieferant oder Einzelhändler sind, Sie müssen flexibel sein und sich den wechselnden Kundenanforderungen anpassen. Durch vollständige Transparenz Ihrer Lieferkette können Sie Trends erkennen und gemeinsam mit Ihren Partnern die Leistung verbessern, um sicherzustellen, dass Sie deren Erwartungen erfüllen. Vollständige Transparenz ermöglicht Ihnen außerdem eine produktive Kommunikation mit Ihren Kunden, da Sie über die erforderlichen Informationen verfügen, um Fragen zu beantworten und Ungenauigkeiten zu korrigieren, bevor es zu Rückbuchungen oder Zahlungsverzögerungen kommt.
Unternehmen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, ihre Supply-Chain-Analysen zu verbessern. Dennoch nutzen viele noch immer nicht die erforderlichen Tools, um Transparenz zu erreichen. Sollten Sie zu diesen Unternehmen gehören, sollten Sie sich bewusst sein, dass zahlreiche Vorteile auf Sie warten. Syncrofy-Kunden berichten von folgenden Vorteilen, die sich aus Investitionen in mehr Transparenz ergeben:
Wenn Sie die Widerstandsfähigkeit Ihrer Lieferkette verbessern möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Transparenz zu erhöhen:
Letztendlich zählt nur Ihr Ergebnis. Dank der Transparenz der Lieferkette können Sie Probleme bei der Ausführung erkennen, priorisieren und lösen, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken. Mit den oben beschriebenen Maßnahmen können Sie Hindernisse in Ihrer Lieferkette überwinden, die „fehlende Verbindung“ finden und vollständige Transparenz in Ihrer Lieferkette schaffen.
