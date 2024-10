Jahrelang haben Fachleute für Lieferketten ihren Erfolg daran gemessen, wie gut sie in der Lage waren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Just-in-time (JIT) wurde zu einer Kunstform und Meister dieser Praxis erreichten ein neues Maß an Präzision. Die Waren kamen genau zum richtigen Zeitpunkt an, die Abfall- und Lagerkosten wurden auf ein Minimum reduziert und Strategien, die auf einer einzigen Quelle basieren, setzten sich aufgrund der Einfachheit und der Kosteneinsparungen durch.

Dann versetzte das Jahr 2020 viele JIT-Strategien in Aufruhr; die Auswirkungen waren einfach zu groß, um sie aufzufangen, und die Lieferketten-Ökosysteme waren nicht auf Flexibilität ausgelegt. Während wir uns mit der Tatsache abfinden, dass die Ungewissheit bleiben wird, ist in der Disziplin der Lieferkette ein Erwachen im Hinblick auf die Resilienz zu verzeichnen. Es ist an der Zeit, den übertriebenen Fokus auf Effizienz durch ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Resilienz zu ersetzen. Lieferkettenexperten aus Industrie und Wissenschaft weisen darauf hin, dass es für Unternehmen möglich ist, ein Gleichgewicht zwischen „Just in Time“ und „Just in Case“ zu finden. Wendy Tate, Professor of Supply Chain Management an der University of Tennessee und Mitherausgeberin des Journal of Purchasing and Supply Chain Management, brachte es auf den Punkt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com): „Verschwendung zu vermeiden ist gut, aber Lagerbestände bedeuten nicht zwangsläufig Verschwendung. Wenn zu viel Bestand abgebaut wird, erhöht sich das Risiko. Kurz gesagt: Wir müssen neu überdenken, was JIT bedeutet und welche Kompromisse damit verbunden sind.“ Es ist jetzt klar, dass Resilienz die Fähigkeit umfassen muss, sich schnell an Unregelmäßigkeiten anzupassen – und sogar daraus einen Vorteil zu ziehen – und dabei die Effizienz so weit wie möglich zu erhalten.

Laut Geraint John (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) Vice President Analyst bei Gartner Supply Chain, „erkennen Führungskräfte in der Lieferkette mit überwältigender Mehrheit die Notwendigkeit, ihre Netzwerke resilienter und agiler zu gestalten.“ Gartner definiert die Resilienz der Lieferkette als die Fähigkeit, sich durch die Anpassung von Lieferkettenstrategien, -produkten und -technologien an strukturelle Veränderungen anzupassen, und Agilität als die Fähigkeit, unerwartete Veränderungen der Nachfrage oder des Angebots schnell und zuverlässig zu erkennen und darauf zu reagieren, ohne Abstriche bei Kosten oder Qualität in Kauf nehmen zu müssen.

Führungskräfte in der Lieferkette, mit denen IBM spricht, begrüßen diesen neuen Fokus auf die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette und suchen nach einem Ansatz, der den Kompromiss zwischen JIT und der Planung für den Fall von Unwägbarkeiten minimiert. In diesem Blog wollen wir Best Practices zur Stärkung der Resilienz von Lieferketten untersuchen, bei denen diese Definition im Mittelpunkt steht. Dazu gehört auch der Aufbau von Resilienz in den Lieferketten durch den Ausbau und die Verbesserung von Partnernetzwerken und -beziehungen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Effizienz und der Erfüllung der Kundenerwartungen liegt. Wenn Sie Ihre Optionen kennen, datengestützte Entscheidungen treffen und die Kommunikation mit Kunden und anderen Stakeholdern aufrechterhalten, können Sie das richtige Gleichgewicht für Ihr Unternehmen finden.

Warum ist die Resilienz der Lieferkette wichtig?

Lieferketten sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft. Sie sind auch immer komplexer geworden und bestehen heute aus Hunderten von Lieferanten, Dienstleistern und Produktions- und Vertriebszentren, die über den ganzen Globus verteilt sind. Angesichts der Tatsache, dass das Leben, wie wir es kennen, davon abhängt, dass globale Lieferketten die Fähigkeit besitzen, effektiv Ressourcen zu beschaffen und mit Handelspartnern zusammenzuarbeiten, müssen Business-to-Business-Netzwerke unter Berücksichtigung der erforderlichen Widerstandsfähigkeit aufgebaut werden. Und selbst angesichts von Ungewissheit können Unternehmen die richtigen Produkte zur richtigen Zeit und am richtigen Ort liefern und sogar die Konkurrenz auf die Plätze verweisen.

Zwar variieren die Störungen der Lieferketten in Umfang und Auswirkung, doch jeder, der eine Weile im Lieferkettenmanagement gearbeitet hat, weiß, dass Störungen unvermeidlich sind. Eine Studie zeigt jedoch, dass 60 % der Führungskräfte in der Lieferkette angeben, (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) dass ihre Lieferketten auf Kosteneffizienz und nicht auf Resilienz ausgelegt sind.

Lieferketten sind mittlerweile so fein aufeinander abgestimmt, dass Verschwendung und Kosten gesenkt werden. Wenn die Verantwortlichen der Lieferketten jedoch schnelle Entscheidungen treffen müssen, um auf dramatische Veränderungen bei Angebot, Nachfrage und Logistik zu reagieren, stehen ihnen nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Ihnen fehlten die Daten und ein starkes Partnernetzwerk und Beziehungen, um praktikable Alternativen zur Aufrechterhaltung ihrer Lieferketten zu finden. Eine Studie des World Economic Forum (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ergab, dass nur 12 % der führenden globalen Unternehmen ausreichend gegen zukünftige Störungen in der Lieferkette und im Betrieb geschützt sind, während die restlichen 88 % dringend zusätzliche Maßnahmen zum Aufbau von Resilienz benötigen.

Moderne Lieferketten müssen in der Lage sein, ihre Abläufe schnell und effizient anzupassen, um Unterbrechungen zu bewältigen und ihnen sogar zuvorzukommen, um die Auswirkungen von Ereignissen zu minimieren, bevor sie eintreten. Mit Zugang zu Echtzeit-Daten und einem starken Partnernetzwerk nutzen innovative Unternehmen Marktveränderungen, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern – nicht nur den Umsatz, sondern auch die Kostenoptimierung, während sie gleichzeitig die Kundenerwartungen übertreffen.

Erste Schritte zur Resilienz der Lieferkette



Wenn es zu Betriebsunterbrechungen kommt, können Fachleute für Lieferketten mit Versorgungsengpässen, logistischen Einschränkungen, dramatischen Veränderungen der Nachfragemischung, mangelnder Transparenz bei der Bestandszählung sowie Standort- und Kapazitätseinschränkungen konfrontiert werden. Und diese Liste ist bei weitem nicht vollständig.

Aus diesem Grund legen Unternehmen den Schwerpunkt auf die Resilienz der Lieferkette. 87 % der befragten Unternehmen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) teilten Gartner mit, dass sie in den nächsten zwei Jahren in die Resilienz der Lieferkette investieren wollen. Wenn Ihr Unternehmen ähnliche Pläne hat, finden Sie hier fünf Tipps, die Ihnen dabei helfen, Ihre Strategie auf ein solides Fundament zu stellen, das es Ihnen ermöglicht, den Kompromiss zwischen Effizienz und Resilienz zu minimieren:

1. Stellen Sie die Kunden in den Mittelpunkt. Eine übergreifende Lektion, die Führungskräfte in der Lieferkette gelernt haben, ist, dass Kunden zunehmend eine vollständige Transparenz der Lieferketten vom Lagerbestand bis zur „Last-Mile“-Logistik wünschen. Unternehmen müssen dies bereitstellen, um die Kundenerwartungen zu erfüllen. Laut einer neuen Umfrage von Morning Consult im Auftrag von IBM unter 2.200 erwachsenen Verbrauchern gaben zwei Drittel an, dass sie beim Online-Einkauf sofortige Liefer- (67 %) und Bestandsoptionen (65 %) erwarten, während 64 % einen Artikel woanders kaufen würden, wenn er nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen lieferbar wäre. B2B-Unternehmen stehen außerdem unter unerwartetem Druck, eine Digital Experience zu bieten, die dem Angebot im Verbraucherbereich in nichts nachstehen. Tatsächlich geben mehr als 70 % der B2B-Käufer an, dass sie auf Remote- oder Online-Einkäufe umsteigen.

2. Digitalisieren Sie, um zu automatisieren. Die Fähigkeit, über Ihre Lieferkette detaillierte und sichere Echtzeitdaten zu generieren, ist von einem netten Extra zu einer Notwendigkeit geworden. Es ist jedoch schwierig, agil zu sein, wenn man sich bei Geschäftstransaktionen auf manuelle Formulare, Faxe und E-Mails verlässt. Die Digitalisierung wesentlicher manueller Prozesse zu priorisieren, ist ein entscheidender erster Schritt, um die Transparenz präziser Echtzeit-Daten sowie eine reibungslose Vernetzung mit Lieferanten zu gewährleisten. Sie werden in der Lage sein, Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf Ihre Kunden und Ihr Unternehmen auswirken, und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

3. Brechen Sie Silos auf. Bei vielen Unternehmen sind Daten über isolierte Systeme innerhalb und außerhalb der Unternehmensgrenzen verstreut, sodass Teams häufig nicht über die erforderlichen Informationen verfügen, wenn und wo sie diese benötigen. End-to-End-Echtzeit-Transparenz in Bezug auf Lagerbestände und Workflow-Aktivitäten in Ihrem gesamten Unternehmen ermöglicht es Ihnen, die Leistung der Lieferkette zu optimieren, die Kundenerwartungen zu erfüllen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dies umfasst die abteilungs- und bereichsübergreifende Transparenz sowie die Transparenz in Ihrem erweiterten Lieferanten- und Partnernetzwerk. Sie müssen auch in der Lage sein, mit riesigen Mengen interner und externer Daten umzugehen, die über isolierte Systeme verstreut sind, aus verteilten Quellen stammen und in verschiedenen Formaten vorliegen. Mit der Möglichkeit, alle relevanten Datenquellen zu integrieren und die Zusammenhänge zu erkennen, können Sie fundiertere Entscheidungen in der Lieferkette treffen und entsprechende Maßnahmen ergreifen.

4. Bewerten sie ihre Beschaffungsstrategie. Unternehmen diversifizieren zunehmend ihre Beschaffungsstrategien, um mehrere Lieferanten für Waren und Dienstleistungen zu finden, und reduzieren ihre Anfälligkeit weiter, indem sie Lieferanten an verschiedenen geografischen Standorten einbeziehen. Aber vielleicht noch wichtiger ist die Stärke Ihrer Lieferantenbeziehungen. Lieferketten-Ökosysteme, die auf echten Kooperationspartnerschaften basieren, fördern eine größere Kreativität und Flexibilität bei der Herangehensweise an und der Abschwächung von Störfaktoren. Wenn Ihre Beziehungen zu Handelspartnern langfristig auf Vertrauen basieren, können Sie die Kundenerwartungen besser erfüllen und gleichzeitig Kosten und Risiken abwägen.

5. Setzen Sie auf langfristige Ziele. Die Resilienz der Lieferkette ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Eine Strategie für Resilienz von heute ist möglicherweise keine Strategie für eine Resilienz von morgen. Die Ursachen, Arten und Längen von Betriebsunterbrechungen verändern sich. Ihr Geschäft ist dynamisch. Und die Kundenerwartungen steigen weiter. Die einzige Konstante ist Ihr Bedarf an Optionen, die es Ihnen ermöglichen, sofort ein Sicherheitsnetz zu schaffen und es anzupassen, wenn sich Ihr Unternehmen und Ihr Betriebsumfeld weiterentwickeln. Resilienz ist keine separate Funktion, sondern muss in die bestehenden funktionalen Teams in Ihrer Lieferkette integriert werden.

Best Practices für die Resilienz der Lieferkette

Die Resilienz der Lieferkette erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der je nach Unternehmen, Branche, Kunden und Rolle innerhalb Ihres Geschäftsnetzwerks variiert. Hier sind nur einige der Best Practices, die von Unternehmen angewendet werden, um eine widerstandsfähigere Lieferkette aufzubauen.

Kennen Sie Ihre Optionen. Die Stärke Ihres Partnernetzwerks trägt direkt zur Resilienz der Lieferkette bei. Wenn Sie an einen einzelnen Lieferanten gebunden sind, sind Ihre Möglichkeiten begrenzt. Daher müssen Sie nach neuen Wegen suchen, um Vertrauen und Transparenz mit mehreren Partnern aufzubauen und zu erhalten. Technologien wie Blockchain können dazu beitragen, die Identifizierung, Einbindung und Verwaltung von Lieferanten zu vereinfachen und zu beschleunigen und so den Grundstein für Beziehungen zu legen, die für beide Seiten von Vorteil sind. Ein sicherer und skalierbarer Informationsaustausch fördert Transparenz und Vertrauen, sodass Sie ein tieferes Verständnis für Handlungsoptionen gewinnen können, um bessere Kunden- und Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen. Wenn Sie eine Grundlage für eine durchgängige Transparenz in der gesamten Lieferkette schaffen – in jeder Quelle von Angebot und Nachfrage, einschließlich Details zu Kunden, Bestellungen und Lagerbeständen – können Sie potenzielle Schwachstellen identifizieren und Notfallpläne entwickeln. Durch die Überlagerung von Schlüsseltechnologien wie KI, maschinelles Lernen und Analytik können Sie Erkenntnisse über die Auswirkungen externer Ereignisse gewinnen, die möglicherweise zu Betriebsstörungen oder Ausfällen führen könnten. Mit einem tiefen Verständnis dafür, wie Ihr Unternehmen im Alltag funktioniert, können Sie eine Reihe von Ansätzen nutzen, um vielschichtige Herausforderungen zu bewältigen. Tatsächlich gab fast die Hälfte aller Verbraucher, die von Morning Consult im Auftrag von IBM befragt wurden, an, dass sie eher bei einem Unternehmen einkaufen würden, das fortschrittliche Technologien wie KI einsetzt, um Lieferverzögerungen zu reduzieren. Nutzen Sie also KI und Analysen, um Chancen zu erschließen und bessere Entscheidungen zu treffen.

Verwalten Sie Erwartungen. Sie können nicht jede Störung vermeiden, egal wie sehr Sie es versuchen. Ein Teil der Resilienz der Lieferkette besteht darin, für Eventualitäten zu planen und stets in der Lage zu sein, Erwartungen zu setzen und zu verwalten. Halten Sie die Kommunikationswege offen, sobald Sie eine Entscheidung getroffen und mit den Kunden kommuniziert haben. Da Sie stets aktuelle Bestands- und Bestellinformationen nur einen Mausklick entfernt haben, können Sie Ihren Kunden auch dann noch einen Mehrwert bieten, wenn weitere Komplikationen auftreten. Wenn Sie zeigen, dass Sie im jeweiligen Moment die beste Vorgehensweise wählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen, tragen Sie wesentlich zum Schutz Ihrer Marke bei.

Lösungen für die Resilienz von Lieferketten

Die angespannte Versorgungslage ist nach wie vor ein allgegenwärtiges Problem. Daher war es noch nie so wichtig, die Resilienz der Lieferkette zu stärken. Bei IBM weiß man, was erforderlich ist, um die Resilienz in Lieferketten-Frameworks, Ökosystemen und Beziehungen zu stärken und dabei den Fokus auf Effizienz und die Erfüllung der Kundenerwartungen zu legen.

Hier sind einige Lösungen, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen können:

IBM Supply Chain Intelligence Suite – Eine KI-basierte Lösung zur Optimierung und Automatisierung der Lieferkette, die durch umsetzbare Erkenntnisse, intelligentere Workflows und intelligente Automatisierung die Wertschöpfung beschleunigt, die Agilität der Lieferkette erhöht und die Resilienz der Lieferkette verbessert. Lösungen wie IBM Blockchain Transparent Supply ermöglichen es Ihnen, Ihr eigenes Blockchain-Ökosystem aufzubauen, um die Transparenz der Lieferkette zu erhöhen, Daten sicher mit vertrauenswürdigen Partnern auszutauschen und die Effizienz zu steigern. Unterstützt durch eine branchenführende KI bietet der IBM Supply Chain Control Tower die umsetzbare Transparenz, die Sie benötigen, um Ihr End-to-End-Lieferkettennetzwerk zu koordinieren, die Auswirkungen externer Ereignisse zu identifizieren und zu verstehen, um Störungen vorherzusagen und Maßnahmen auf der Grundlage von Empfehlungen zu ergreifen, um die vor- und nachgelagerten Auswirkungen abzuschwächen.

IBM Sterling Supply Chain Business Network – Ein vertrauenswürdiges, skalierbares Business-to-Business-Netzwerk, das Sie bei der Automatisierung und Koordination Ihrer Lieferkettenprozesse und der Zusammenarbeit mit Partnern auf einer zentralen, cloudbasierten Plattform unterstützt. Unterstützen Sie Spitzenvolumen jeder Transaktionsart mit hoher Verfügbarkeit und KI-gestützten Datenerkenntnissen, um Anomalien zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um Unterbrechungen zu vermeiden. Vereinheitlichen Sie Lieferkettendaten, Erkenntnisse und Maßnahmen für Ihre Kunden, Partner und Lieferanten in einem zentralen Geschäftsnetzwerk.

IBM Sterling Order Management – Bieten Sie Ihren Kunden eine optimale Erfahrung mit einer umfassenden Omnichannel-Plattform für die Auftragsabwicklung, die es Ihnen ermöglicht, für heute zu optimieren und sich auf morgen vorzubereiten. Beschleunigen Sie die Transformation, indem Sie die Technologie und die Komplexität der Implementierung vereinfachen, um Omnichannel-Funktionen für die Auftragsabwicklung wie Abholung am Straßenrand, Online-Kauf mit Abholung im Geschäft (Buy Online Pickup In Store, BOPIS) und Versand aus dem Geschäft (Ship From Store, SFS) bereitzustellen. Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen, die Ergebnisse zu maximieren, indem Sie Geschäftsregeln verwalten, die für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen geeignet sind.

Wo auch immer Sie sich auf Ihrem Weg zu einer robusten Lieferkette befinden, wir sind für Sie da, um Ihnen bei der Erkundung Ihrer Möglichkeiten zu helfen und neue Wege zu nutzen, um das Gleichgewicht zwischen Effizienz und Resilienz zu finden.