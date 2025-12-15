Projektmanagement umfasst die Vorbereitung und Durchführung von Geschäftsinitiativen zur Erreichung spezifischer Ziele innerhalb definierter Rahmenbedingungen wie Zeit, Budget und Umfang. Effektives Projektmanagement ist für jede Branche relevant, von kleinen Startups, die Nischenprodukte auf den Markt bringen, bis hin zu globalen Unternehmen, die Infrastrukturprojekte im Wert von mehreren Millionen Dollar abwickeln. Schlecht verwaltete Projekte können zu Ressourcenverschwendung, verpassten Fristen oder finanziellen Verlusten führen.

KI verändert die Zukunft des Projektmanagements, indem sie eine intelligentere Planung und schnellere Ausführung ermöglicht. Sie führt datengesteuerte Ansätze in Projektabläufe ein, damit Projektleiter fundiertere Entscheidungen treffen können.

Die Forschung von Gartner hat prognostiziert, dass bis 2030 80 % der routinemäßigen Projektmanagementaufgaben von KI übernommen werden. 1 Als Zeichen für die Geschwindigkeit, mit der KI in diesem Bereich eingeführt wird, ergab eine Studie der Association for Project Management, dass 70 % der Projektprofis angaben, ihr Unternehmen nutze KI, gegenüber 36 % vor zwei Jahren.2 Mit dem technologischen Fortschritt erweitern sich auch die Anwendungsmöglichkeiten.