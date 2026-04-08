Als Instrument zur Bewertung des Reifegrads ermöglicht das Modell Unternehmen die Bewertung ihrer Nutzung der Technologie des digitalen Zwillings zur Darstellung, Überwachung und Optimierung von physischen Assets und Systemen. Es handelt sich außerdem um eine strukturierte Roadmap für die Implementierung digitaler Zwillinge, die Unternehmen von grundlegenden digitalen Darstellungen über dynamische Modelle bis hin zu prädiktiven, vernetzten und autonomen Systemen führt.

Die Stufen des Modells repräsentieren zunehmende Datenintegration, Systemkomplexität und analytische Kompetenz. Wenn Unternehmen verschiedene Reifegrade durchlaufen, entwickeln sich ihre digitalen Zwillingsmodelle von statischen Visualisierungen zu intelligenten Systemen, die Ergebnisse simulieren, strategische Entscheidungen treffen und autonom handeln können.

Viele Unternehmen formalisieren diese Entwicklung, indem sie interne Frameworks oder externe Benchmarks verwenden, die in den Whitepapers zum digitalen Zwilling beschrieben sind und sich auf Nachhaltigkeit, die Optimierung des Lebenszyklus von Assets und die operative Resilienz konzentrieren. Für Unternehmensleiter kann der Reifegrad des digitalen Zwillings zu einer verbesserten operativen Resilienz, einer genaueren Kapitalplanung und einem besseren Überblick über die Asset-Leistung führen.