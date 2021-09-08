Was ist eine Closed-Loop-Integration?

Bei der Closed-Loop-Integration werden die Echtzeit- und historischen Betriebsdaten eines Unternehmens verwendet, um Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zu erstellen und zu verwalten. So lassen sich zukünftige Integrationen verbessern und bestehende verfeinern.
Eine Closed-Loop-Integration erfordert im Allgemeinen eine Integrationsplattform, die mit Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen ausgestattet ist. Die KI sammelt Daten aus früheren und aktuellen Anwendungsintegrationen, analysiert sie und nutzt die Ergebnisse, um fundierte Empfehlungen für die Erstellung neuer Integrationen, die Optimierung bestehender Integrationen, das Testen von APIs für maximale Sicherheit und vieles mehr zu geben. Auf diese Weise gewährt die Closed-Loop-Integration den Unternehmensteams einen erhöhten operativen Einblick in das gesamte Ökosystem der Anwendungsintegration. Dadurch können Teams Integrationen in kürzerer Zeit in Betrieb nehmen und die Integrationen konsequent anpassen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Die Closed-Loop-Integration lässt sich als Übertragung der Prinzipien des Closed-Loop-Leistungsmanagements auf das API-Management verstehen. Beim Closed-Loop-Leistungsmanagement überwachen die Verantwortlichen in einem Unternehmen kontinuierlich die wesentlichen Leistungsindikatoren eines Unternehmens. Die aus dieser Überwachung gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um Unternehmenspläne und -ziele in Echtzeit zu aktualisieren. Anstatt einen Plan zu erstellen, ihn auszuführen und anschließend die Ergebnisse zu bewerten, sorgt das Closed-Loop-Leistungsmanagement für einen fortlaufenden, sich selbst tragenden Kreislauf der kontinuierlichen Leistungsverbesserung.
Die Closed-Loop-Integration schafft einen ähnlichen sich selbst tragenden Kreislauf der kontinuierlichen Leistungsverbesserung für Software-Integrationen. Anstatt Integrationen zu erstellen, diese umzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzugreifen, können Teams Betriebsdaten kontinuierlich in KI- und maschinelle Lernmodelle einspeisen. Die KI nutzt diese Daten dann, um neue und bestehende Integrationen zu optimieren. Darüber hinaus müssen die Teams nicht mehr jede Integration von Grund auf neu durchführen. Die KI kann auf Daten aus früheren Integrationen zugreifen, um die Erstellung neuer APIs zu unterstützen, die effizient und sicher sind.
Integrationen sind das Kernstück der Automatisierung von Unternehmen. Heutzutage verlassen sich Unternehmen auf eine Reihe unterschiedlicher Anwendungen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens – um ihre Betriebsabläufe zu steuern. Die effektive Automatisierung von Workflows und Erfahrungen in diesen Ökosystemen hängt davon ab, dass alle diese Anwendungen Daten nahtlos miteinander teilen.
Ein einfacher Workflow zur Lead-Bearbeitung könnte beispielsweise die Integration eines Kundenbeziehungsmanagement-Systems, einer Automatisierungsplattform sowie mehrerer Outreach-Kanäle wie Slack und E-Mail erfordern. Um den Austausch von Lead-Daten zwischen diesen Systemen zu erleichtern, muss ein Team eine Reihe von APIs erstellen, um sicherzustellen, dass jede Anwendung mit den anderen kommunizieren kann. Wenn das Team diese APIs innerhalb einer Integrationsplattform mit Closed-Loop-Integrationsfunktionen einrichtet und verwaltet, könnte die eingebettete KI folgende Arten der Unterstützung bieten:
Wenn die digitale Transformation in Unternehmen fehlschlägt, liegt das oft daran, dass die Integration zwischen den Anwendungen, die diese Transformation vorantreiben, ineffizient, schwerfällig und unsicher sind. Der Ansatz mit einem geschlossenen Kreislauf unterstützt effektivere Integrationen, indem er die eigenen Betriebsdaten eines Unternehmens nutzt, um APIs und Workflows kontinuierlich zu verfeinern. Dies ermöglicht Folgendes:
