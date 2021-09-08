Tags
Was ist eine Closed-Loop-Integration?

Abbildung von Linien, Pfeilen und Punkten, die so angeordnet sind, dass sie mehrere kontinuierliche Schleifen bilden

Sie haben vielleicht schon einmal von einer Closed-Loop-Integration gehört. Tatsächlich hat IBM kürzlich gesagt, dass jede Integration ein geschlossener Kreislauf sein sollte. Aber was bedeutet das?

Bei der Closed-Loop-Integration werden die Echtzeit- und historischen Betriebsdaten eines Unternehmens verwendet, um Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) zu erstellen und zu verwalten. So lassen sich zukünftige Integrationen verbessern und bestehende verfeinern.

Eine Closed-Loop-Integration erfordert im Allgemeinen eine Integrationsplattform, die mit Funktionen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen ausgestattet ist. Die KI sammelt Daten aus früheren und aktuellen Anwendungsintegrationen, analysiert sie und nutzt die Ergebnisse, um fundierte Empfehlungen für die Erstellung neuer Integrationen, die Optimierung bestehender Integrationen, das Testen von APIs für maximale Sicherheit und vieles mehr zu geben. Auf diese Weise gewährt die Closed-Loop-Integration den Unternehmensteams einen erhöhten operativen Einblick in das gesamte Ökosystem der Anwendungsintegration. Dadurch können Teams Integrationen in kürzerer Zeit in Betrieb nehmen und die Integrationen konsequent anpassen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Die Closed-Loop-Integration lässt sich als Übertragung der Prinzipien des Closed-Loop-Leistungsmanagements auf das API-Management verstehen. Beim Closed-Loop-Leistungsmanagement überwachen die Verantwortlichen in einem Unternehmen kontinuierlich die wesentlichen Leistungsindikatoren eines Unternehmens. Die aus dieser Überwachung gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um Unternehmenspläne und -ziele in Echtzeit zu aktualisieren. Anstatt einen Plan zu erstellen, ihn auszuführen und anschließend die Ergebnisse zu bewerten, sorgt das Closed-Loop-Leistungsmanagement für einen fortlaufenden, sich selbst tragenden Kreislauf der kontinuierlichen Leistungsverbesserung.

Die Closed-Loop-Integration schafft einen ähnlichen sich selbst tragenden Kreislauf der kontinuierlichen Leistungsverbesserung für Software-Integrationen. Anstatt Integrationen zu erstellen, diese umzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzugreifen, können Teams Betriebsdaten kontinuierlich in KI- und maschinelle Lernmodelle einspeisen. Die KI nutzt diese Daten dann, um neue und bestehende Integrationen zu optimieren. Darüber hinaus müssen die Teams nicht mehr jede Integration von Grund auf neu durchführen. Die KI kann auf Daten aus früheren Integrationen zugreifen, um die Erstellung neuer APIs zu unterstützen, die effizient und sicher sind.

 

Wie die Closed-Loop-Integration in der Praxis funktioniert

Integrationen sind das Kernstück der Automatisierung von Unternehmen. Heutzutage verlassen sich Unternehmen auf eine Reihe unterschiedlicher Anwendungen – sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens – um ihre Betriebsabläufe zu steuern. Die effektive Automatisierung von Workflows und Erfahrungen in diesen Ökosystemen hängt davon ab, dass alle diese Anwendungen Daten nahtlos miteinander teilen.

Ein einfacher Workflow zur Lead-Bearbeitung könnte beispielsweise die Integration eines Kundenbeziehungsmanagement-Systems, einer Automatisierungsplattform sowie mehrerer Outreach-Kanäle wie Slack und E-Mail erfordern. Um den Austausch von Lead-Daten zwischen diesen Systemen zu erleichtern, muss ein Team eine Reihe von APIs erstellen, um sicherzustellen, dass jede Anwendung mit den anderen kommunizieren kann. Wenn das Team diese APIs innerhalb einer Integrationsplattform mit Closed-Loop-Integrationsfunktionen einrichtet und verwaltet, könnte die eingebettete KI folgende Arten der Unterstützung bieten:

  • Workflow-Vorschläge: Wenn eine neue API benötigt wird, kann die Integrationsplattform frühere Workflows vorschlagen, die zur Einrichtung der Integration wiederverwendet werden können. Beispielsweise könnte derselbe Workflow, der für die Verbindung von CRM und Slack verwendet wird, auch für die Verbindung zwischen der Marketingautomatisierung und Slack verwendet werden. Auf diese Weise muss das Team nicht für jede Integration einen brandneuen Workflow erstellen. Der bestehende Workflow muss lediglich an den neuen Integrationkontext angepasst werden.
  • Datenmapping: Zwei APIs verwenden möglicherweise nicht dieselben Kategorisierungen, um dieselben Daten darzustellen. Beispielsweise könnte sich eine API auf die „Postleitzahl“ eines Kunden beziehen, während eine andere API die „PLZ“ eines Kunden bezeichnet – zwei unterschiedliche Bezeichnungen für denselben Datenpunkt. Bevor zwei APIs miteinander kommunizieren können, müssen Datenfelder und Darstellungen aus einer API den Feldern und Darstellungen der anderen API zugeordnet werden. Tatsächlich muss die Sprache einer API in die Sprache der anderen übersetzt werden. Eine Closed-Loop-Integration kann diese Übersetzung erleichtern, indem Verbindungen zwischen Datenfeldern auf der Grundlage früherer Datenkarten hergestellt werden. Da die KI auf eine Vielzahl von Zuordnungen stößt, kann sie die Konzepte, die sie aus früheren Integrationen übernommen hat, anwenden, um neue Zuordnungen anzuleiten.
  • API-Tests: Jede neue API muss getestet werden, um sicherzustellen, dass sie effektiv und sicher funktioniert. Die Erstellung einer umfassenden Testreihe für jede API kann unglaublich zeitaufwändig sein, aber eine Closed-Loop-Integration kann diesen Prozess automatisieren. Mithilfe von Daten aus früheren Tests und der OpenAPI-Spezifikation kann die KI eine Testsuite empfehlen, mit der sich die Funktionalität der neuen API bewerten lässt. KI kann sogar Lücken in bestehenden Testsuiten erkennen und neue Tests vorschlagen, um diese Lücken zu schließen.

Die Vorteile der Closed-Loop-Integration

Wenn die digitale Transformation in Unternehmen fehlschlägt, liegt das oft daran, dass die Integration zwischen den Anwendungen, die diese Transformation vorantreiben, ineffizient, schwerfällig und unsicher sind. Der Ansatz mit einem geschlossenen Kreislauf unterstützt effektivere Integrationen, indem er die eigenen Betriebsdaten eines Unternehmens nutzt, um APIs und Workflows kontinuierlich zu verfeinern. Dies ermöglicht Folgendes:

  • Schnellere Automatisierung und Integration: Die Closed-Loop-Integration rüstet Unternehmens-Teams mit einer fundierten Anleitung zur Erstellung und Wartung von APIs aus, die den besonderen Anforderungen ihres Unternehmens entsprechen. APIs müssen nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellt werden, und die Integration überwacht die Leistung für kontinuierliche Verbesserung. Dadurch ist weniger Zeit- und Arbeitsaufwand erforderlich, um Integrationen zum Laufen zu bringen, und die Automatisierung kann schneller in Gang kommen.
  • Fähige Teams, die ihre eigenen Integrationen erstellen können: KI kann technisch weniger versierte Teammitglieder bei der Erstellung und dem Betrieb effektiver, sicherer Integrationen anleiten. Flexible Teams müssen nicht mehr auf eine zentralisierte IT-Abteilung warten, um Integrationen zu erstellen. Sie können bei Bedarf ihre eigenen APIs bereitstellen und so die Engpässe einer monolithischen Unternehmensarchitektur beseitigen.
  • Operative Transparenz: Die bei einer Closed-Loop-Integration gesammelten Daten bieten Teams mehr Erkenntnisse darüber, wie ihre APIs funktionieren und wie sie verbessert werden können. Teams können Ineffizienzen in Echtzeit erkennen, Probleme vorhersagen, bevor sie auftreten, und unternehmensspezifische Betriebsdaten als Grundlage für ihre Antworten nutzen.
  • Sicherere APIs: Eine Closed-Loop-Integration ermöglicht sicherere APIs, da die KI Daten aus früheren Tests verwenden kann, um sicherzustellen, dass jeder Aspekt der Integration auf Funktionalität und Sicherheit getestet wird.

Closed-Loop-Integration und IBM

Wie bereits erwähnt, ist die Closed-Loop-Integration einer der Grundprinzipien der Cloud-Integrationslösungen von IBM. Um eine digitale Transformation erfolgreich durchzuführen, müssen Unternehmen in der Lage sein, effiziente, zuverlässige Integrationen zwischen ihren Anwendungen zu erstellen. Zu diesem Zweck bieten die Cloud-Integrationslösungen von IBM Integrationen mit folgenden Eigenschaften:

  • Automatisiert unter Verwendung von KI, wiederholbaren Formaten und Low-Code-Tools, um schnellere Integrationen zu ermöglichen
  • Ein geschlossener Kreislauf, der reale Betriebsdaten, maschinelles Lernen und KI nutzt, um die kontinuierliche Integration zu verbessern
  • Mehrere Stile, die eine Vielzahl von Integrationsfunktionen auf einer einzigen Plattform vereinen

Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie mehr über IBM Cloud Pak for Integration, eine hybride Integrationsplattform mit einer integrierten KI, die Integrationen auf der Grundlage der spezifischen Betriebsdaten Ihres Unternehmens automatisiert. Dieser Closed-Loop-Ansatz liefert Empfehlungen für Ablauf- und Feldzuordnungen, erstellt intelligentere API-Testfälle und hilft dabei, Ineffizienzen in Ihrer aktuellen Umgebung aufzudecken. IBM Cloud Pak for Integration schafft nahtlose Anwendungsverbindungen im gesamten Technologieökosystem. Es unterstützt mehrere Integrationsstile, Echtzeit-Ereignisinteraktionen, eine cloudnative Architektur und gemeinsam genutzte Basisdienste – und das alles mit Sicherheit und Verschlüsselung auf Unternehmensniveau in einer einzigen, einheitlichen Erfahrung.

Autor

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

