Was sind intelligente Gebäude?

Intelligente Gebäude, auch als Smart Buildings bezeichnet, sind Bauwerke, die digitale Technologien einsetzen, um Aspekte des Gebäudebetriebs zu automatisieren, die traditionell manuell ausgeführt wurden.
Durch die Nutzung von Fortschritten im Bereich des Internet der Dinge (IoT) und künstlicher Intelligenz (KI) automatisieren intelligente Gebäudeplattformen manuelle Prozesse, optimieren die Leistung, erhöhen den Komfort und tragen zur Senkung der Energiekosten bei.
Der Begriff „intelligentes Gebäude“ tauchte erstmals in den 2000er Jahren auf, um zu beschreiben, wie sich der Aufstieg vernetzter Infrastrukturen (und später der Einsatz von IoT-Geräten) auf die Gestaltung von Gewerbegebäuden auswirkte.
Obwohl diese Technologien heute noch die Grundlage der intelligenten Gebäude bilden, haben sie sich weiterentwickelt, um neue Fähigkeiten zu übernehmen, die hauptsächlich mit maschinellen Lernalgorithmen (ML) verbunden sind. ML-Algorithmen sind Regelsätze, die es KI-Systemen ermöglichen, Muster in Trainingsdaten zu erkennen und diese Muster zu nutzen, um präzise Vorhersagen für neue Daten zu treffen.
Da sich die Technologien von Netzwerken, IoT, KI und maschinellem Lernen (ML) weiterentwickeln, steigt die Nachfrage nach intelligenten Gebäuden, die die neuesten Fortschritte nutzen können. Einem aktuellen Bericht zufolge wird der weltweite Markt für intelligente Gebäude in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich um 76,8 Milliarden USD wachsen. Dieser Anstieg bedeutet eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 %.1
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Intelligente Gebäude basieren auf einem hochentwickelten Netzwerk aus Geräten und Sensoren, die manuelle Aufgaben automatisieren, Prozesse optimieren und Teams dabei unterstützen können, den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken. Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Komponenten und Designelemente, die der Funktionalität intelligenter Gebäude zugrunde liegen.
Smart Building Architecture ist eine Designpraxis, die miteinander verbundene Systeme (oder Schichten) nutzt, die Echtzeitdaten über Netzwerke teilen, um moderne Gebäude sicherer und effizienter zu machen. Das Design intelligenter Gebäude umfasst fünf Hauptschichten: die physische Schicht, Netzwerkschicht, Datenschicht, Anwendungsschicht und Benutzerschicht.
Durch den umfassenden Einsatz von IoT und Automatisierung, helfen intelligente Gebäude Unternehmen dabei, Prozesse zu optimieren, den Energieverbrauch zu reduzieren und die mit dem Gebäudemanagement verbundenen Kosten zu senken. Hier ist ein Überblick über einige der wichtigsten Vorteile intelligenter Gebäude auf Unternehmensebene.
Intelligente Gebäude steigern die Energieeffizienz für die Unternehmen, die sie betreiben, und tragen zur Optimierung der Heizung, Beleuchtung und Luftqualitätskontrolle bei. Durch die Verbindung von HLK-Anlagen, Beleuchtungssystemen und Präsenzmeldern können intelligente Gebäudesysteme automatisch erkennen, welche Räume in einem Gebäude genutzt werden. Sie können auch die Temperatur und Beleuchtung in diesen Räumen anpassen, um Ressourcen zu sparen.
Dieser Ansatz hilft großen Unternehmen, energieeffizienter zu werden und Kosten und Abfall zu reduzieren, damit sie ihre Ziele der Nachhaltigkeit erreichen können. Laut einem aktuellen Bericht machen Gebäude 30 % des weltweiten Energieverbrauchs und mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs aus.2 Intelligente Gebäudeplanung trägt zur Minderung dieses Problems bei.
Mit automatisierten Heizungs-, Kühlungs- und Luftqualitätssystemen tragen intelligente Gebäude dazu bei, ein angenehmes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu schaffen. Moderne Smart-Building-Plattformen ermöglichen es Benutzern, ihre Präferenzen hinsichtlich Temperatur, Beleuchtung und Luftstrom innerhalb eines einzelnen Raums individuell anzupassen. Dieser in hohem Maße anpassbare Ansatz ermöglicht es, die Raumbedingungen entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer zu verändern.
Durch die Nutzung von Echtzeitdaten können einige der fortschrittlicheren Smart-Building-Systeme die Luftströmung und Filtersysteme so anpassen, dass die CO2- und Partikelwerte auf einem gesunden Niveau bleiben. Diese Systeme können auch die Beleuchtung in Räumen so anpassen, dass sie das natürliche Licht nachahmt und den Tagesrhythmus des Benutzers unterstützt.
Smarte Gebäude bieten Einrichtungsmanagern einen einheitlichen Überblick über den Betrieb des Gebäudes, sodass sie Probleme erkennen und proaktiv beheben können. In der Vergangenheit praktizierten Einrichtungsmanager eine reaktive Wartung, bei der Komponenten ausfielen, bevor sie repariert wurden. Aber mit den Echtzeitdaten und den automatisierten Überwachungsfunktionen moderner Smart-Building-Plattformen praktizieren sie vorausschauende Wartung.
Vorausschauende Wartung, also die Nutzung von Echtzeitdaten, um Wartungsprobleme zu erkennen und zu beheben, bevor Komponenten ausfallen, verlängert die Lebensdauer von Assets und hilft Organisationen, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.
Die Automatisierungsfunktionen der heutigen Smart-Building-Plattformen unterstützen Unternehmen dabei, Energie- und Betriebskosten zu senken und Möglichkeiten zur Prozessoptimierung zu identifizieren. Gebäude- und Energiemanagementsysteme erfassen und analysieren historische Daten, damit Manager den Energieverbrauch basierend auf der Jahres- oder Tageszeit, der Belegung und anderen Faktoren optimieren können.
Automatisierte Systeme steuern Beleuchtungs- und HLK-Systeme, die die Energieverschwendung bei Leerstand, den Bedarf an manueller Arbeit und die Gesamtkosten für die Wartung reduzieren.
Intelligente Gebäude unterstützen Unternehmen dabei, Emissionen und Energieverbrauch genau zu überwachen, damit sie ihren Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit verfolgen können. Durch die Analyse von Daten, die von IoT-Geräten wie intelligenten Thermostaten und HLK-Systemen erfasst werden, bieten BMS und BAS den Stakeholdern ein Echtzeitbild der Leistung ihrer Gebäude. Die von IoT-Systemen bereitgestellten Echtzeitdaten unterstützen Stakeholder dabei, wichtige Entscheidungen über die Nachrüstung bestehender Gebäude mit energieeffizienteren Komponenten und Prozessen zu treffen.
Darüber hinaus ermöglichen intelligente Gebäude globalen Unternehmen, die Vorschriften in mehreren Ländern einhalten müssen, eine automatisierte Compliance durch Datenerfassung und -überwachung. Darüber hinaus können sie sogar Berichte erstellen.
Auf Unternehmensebene verändert die intelligente Gebäudetechnologie die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Geschäftsgebäude und andere Einrichtungen verwalten. Im Folgenden werden fünf Anwendungsfälle für intelligente Gebäude vorgestellt, die bei der Bewertung der Technologie für geschäftliche Anforderungen berücksichtigt werden sollten.
Fortschritte in den Bereichen KI und IoT haben intelligente Gebäude autonomer und effizienter gemacht, ein Trend, der keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Das Wachstum von Edge-Computing, Robotik und IoT-Netzwerken hat neue Möglichkeiten eröffnet, wodurch Smart-Building-Plattformen zu den fortschrittlichsten Anwendungen auf dem Markt zählen.
Im Folgenden werden drei Bereiche vorgestellt, die für die weitere Entwicklung der Branche von entscheidender Bedeutung sein werden.
Die Entwicklung von KI-Systemen hat weiterhin einen tiefgreifenden Einfluss auf die Technologie für intelligente Gebäude. Dies geschieht durch die Transformation dieser Systeme – von einfachen Maschinen, die eine einzige Aufgabe ausführen können, zu fortschrittlichen, vielseitigen Plattformen, die mehrere Aufgaben zur Erreichung eines einzigen Ziels übernehmen können.
Mit zunehmender Autonomie von KI-Systemen werden die Aufgaben, die sie übernehmen können, komplexer, wodurch der Bedarf an manueller Arbeit im Gebäudebetrieb weiter sinkt.
Nicht nur werden Gebäude durch technologische Fortschritte intelligenter, sondern auch ganze Städte. Da sich diese Entwicklung fortsetzt, ist davon auszugehen, dass Gewerbegebiete in städtischen Gebieten Netzwerke und Ressourcen gemeinsam nutzen und noch stärker als bisher miteinander verflochten sein werden.
Es ist wahrscheinlich, dass in naher Zukunft mehrere intelligente Gebäude eine einheitliche digitale Infrastruktur gemeinsam nutzen werden, die von einer einzigen Plattform aus gesteuert werden kann, um Prozesse zu optimieren, Energie zu sparen und Kosten zu senken.
Fortschritte in den technologischen Bereichen bergen erhöhte Risiken sowie potenzielle Vorteile: Da Gebäude immer abhängiger von digitalen Technologien werden, werden sie auch anfälliger für Cyberangriffe.
Cybersicherheit, also der Schutz von Menschen, Systemen und Daten vor Cyberangriffen, wird für Unternehmen, die in intelligente Gebäude investieren, höchstwahrscheinlich noch mehr Priorität haben als bisher.
Nutzen Sie KI-gestützte Prognoseprozesse, um die Ausgabe zu steigern, den Bestand zu reduzieren und Ihr Asset-Management zu optimieren.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Betriebsteams durch intelligentes Asset- und Leistungsmanagement stärken können.
Vernetzte und intelligente Assets, die durch KI und IoT-Daten angetrieben werden, können die Leistung optimieren, sich an veränderte Bedingungen anpassen und zur Kontinuität beitragen.
Melbourne Water nutzt eine IBM Maximo-Integration, um in seinen unterschiedlichen Anlagen Energiedaten zu konsolidieren und zu analysieren. Durch die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs wird die Energieeffizienz verbessert und Emissionen werden reduziert.
Optimieren Sie Zeitpläne, Ressourcen und Leistungen von Assets mit der IBM Maximo Application Suite.
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.
1. Smart buildings market size forecast, TechNavio, 2024
2. Energy efficiency policy toolkit 2025, International Energy Agency (IEA), 2025