Was sind intelligente Gebäude?

Durch die Nutzung von Fortschritten im Bereich des Internet der Dinge (IoT) und künstlicher Intelligenz (KI) automatisieren intelligente Gebäudeplattformen manuelle Prozesse, optimieren die Leistung, erhöhen den Komfort und tragen zur Senkung der Energiekosten bei.

Der Begriff „intelligentes Gebäude“ tauchte erstmals in den 2000er Jahren auf, um zu beschreiben, wie sich der Aufstieg vernetzter Infrastrukturen (und später der Einsatz von IoT-Geräten) auf die Gestaltung von Gewerbegebäuden auswirkte.

Obwohl diese Technologien heute noch die Grundlage der intelligenten Gebäude bilden, haben sie sich weiterentwickelt, um neue Fähigkeiten zu übernehmen, die hauptsächlich mit maschinellen Lernalgorithmen (ML) verbunden sind. ML-Algorithmen sind Regelsätze, die es KI-Systemen ermöglichen, Muster in Trainingsdaten zu erkennen und diese Muster zu nutzen, um präzise Vorhersagen für neue Daten zu treffen.

Da sich die Technologien von Netzwerken, IoT, KI und maschinellem Lernen (ML) weiterentwickeln, steigt die Nachfrage nach intelligenten Gebäuden, die die neuesten Fortschritte nutzen können. Einem aktuellen Bericht zufolge wird der weltweite Markt für intelligente Gebäude in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich um 76,8 Milliarden USD wachsen. Dieser Anstieg bedeutet eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 %.1