Das Business Process Reengineering (BPR) entstand in den frühen 1990er Jahren als Managementansatz, der darauf abzielte, Geschäftsprozesse radikal neu zu gestalten, um eine Unternehmenstransformation zu erreichen.

Die BPR-Methode wurde 1993 mit der Veröffentlichung des Buches „Reengineering the Corporation” von Michael Hammer und James Champy bekannt. Hammer, ein Managementtheoretiker und Professor, wird oft als einer der Gründungsväter des BPR bezeichnet. Auch das im selben Jahr veröffentlichte Buch „Process Innovation” von Thomas Davenport trug zum BPR-Diskurs bei. Davenport betonte die Bedeutung von Innovation im Prozessmodell und den systematischen Ansatz zur Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten innerhalb von Geschäftsprozessen.

Die Ford Motor Company war einer der ersten Anwender von BPR. In den 1990er Jahren führte das Unternehmen Reengineering-Initiativen ein, um seine Fertigungsprozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Durch die Umstrukturierung von Workflows, die Reduzierung von Managementebenen und den Einsatz von Technologie erreichte Ford erhebliche Kosteneinsparungen und eine höhere betriebliche Effizienz.

In den 1990er Jahren erregte BPR in der Geschäftswelt Aufmerksamkeit, stieß aber auch auf Kritik. Die Betonung auf knappe Personalressourcen kann die menschlichen Faktoren übersehen, die bei organisatorischen Veränderungen eine Rolle spielen. Die Verbindung mit den damals unpopulären Trends des Downsizing und Auslagerung brachte die Methoden der Vorlage in Verruf. Trotz der Kritik hat sich BPR weiterentwickelt und neue Methoden und Technologien eingeführt, die mit der digitalen Transformation einhergehen, um die Geschäftsprozesse weiter zu überarbeiten und zu verbessern. Auch heute noch ist BPR ein relevanter und einflussreicher Ansatz, um die Innovationskraft und Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu fördern.