Die wichtigsten Metriken zum Kundenservice, die Sie messen sollten

Da Unternehmen ihren Schwerpunkt immer stärker auf die Kundenerfahrung legen und die Feinheiten der Handlungen, Gefühle und Bedürfnisse der Kunden verstehen lernen, spielen Kundenservice-Metriken eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die Langlebigkeit eines Unternehmens.

Laut einer Studie von McKinsey gibt es für diejenigen, die sowohl „zufrieden als auch begeistert“ waren, einen deutlichen Zusammenhang mit dem Mehrwert.1 Die Untersuchungen ergaben, dass Kunden, die sowohl Begeisterung als auch Freude an den angebotenen Waren oder Dienstleistungen empfanden, zu Cross-Selling und Up-Selling und weniger zum Down-Selling neigten. Ein Beispiel, das geteilt wurde, betraf den Versicherungsbereich. Wenn Unternehmen in der Lage waren, einen Teil ihrer bereits zufriedenen Kunden zu erfreuen, konnte dies zu weiteren 8 bis 12 % an zusätzlichen Einnahmen führen.

Ein weiterer wichtiger Grund, warum Metriken für den Kundenservice so wichtig sind, ist ihr direkter Zusammenhang mit der Kundenzufriedenheit. Durch die Messung von Metriken wie der durchschnittlichen Reaktionszeit, der Lösungszeit und der Kundenfeedback-Bewertungen erhalten Unternehmen Einblicke in die Effektivität, mit der sie die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kunden erfüllen. Ein hohes Maß an Zufriedenheit fördert nicht nur die Kundentreue, sondern verbessert auch den Ruf der Marke, was zu Folgegeschäften und positiven Mundpropaganda führt.

Darüber hinaus liefern Kundenservice-Metriken verwertbare Daten zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Lösung von Kundenproblemen. Metriken wie die Erstlösungsquote und die Kundenbindungsrate zeigen Bereiche auf, in denen Unternehmen Prozesse optimieren und Reibungsverluste bei Kundeninteraktionen reduzieren können.

Ein Beispiel dafür ist eine niedrige Lösungsquote bei der ersten Kontaktaufnahme, was darauf hindeuten kann, dass besser geschulte Mitarbeiter oder ein besserer Zugang zu Informationssystemen erforderlich sind. Indem Sie diese Engpässe bei den Supportanfragen erkennen und umgehend beheben, können Unternehmen ihre Ressourcen optimieren und einen schnelleren und effektiveren Service bieten. Diese Effizienz bringt nicht nur den Kunden Vorteil, indem Wartezeiten und die Frustrationsrate reduziert werden, sondern verbessert auch die Moral und Produktivität der Mitarbeiter.

Metriken wie Kundenbeschwerden-Trends, Net Promoter Score (NPS) und Customer Effort Score (CES) bieten wertvolle Erkenntnisse in die sich entwickelnden Kundenpräferenzen und Probleme. Zu diesen Problemen können das Ticketvolumen, der Ticketrückstand und nicht abgeschlossene Supportanfragen gehören. Die Metriken liefern qualifizierbare Daten zu Kundenzufriedenheit, betrieblicher Effizienz und neuen Trends und ermöglichen es Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen und an kontinuierlichen Verbesserungen zu arbeiten.

In Investitionen in Kundenservice-Metriken dienen nicht nur der Leistung, sondern auch der Pflege einer Kultur der Exzellenz und Reaktionsfähigkeit, die bei den Kunden Anklang findet und im Laufe der Zeit zu einem nachhaltigen Wachstum führt.