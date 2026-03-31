Was ist KI im Facilities Management?

Durch die Analyse von Echtzeit- und historischen Daten aus Gebäudesystemen ermöglicht KI den Facility-Management-Teams, Routineabläufe zu automatisieren, Geräteausfälle vorherzusehen und die Gebäudeleistung kontinuierlich zu optimieren.

In modernen intelligenten Gebäuden helfen Technologien für maschinelles Lernen (ML), wie z. B. generative KI und fortschrittliche Analyse, Unternehmen dabei, Ausfallzeit zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Außerdem verbessern sie die Transparenz in Bezug auf die Nutzung von Assets, die Belegungsmuster und die operativen Risiken.

Dadurch kann das Facility Management zu einer strategischen Funktion werden, die Nachhaltigkeit, Produktivität und langfristigen Vermögenswertwert unterstützt. Für Unternehmensleiter verbessert diese Umstellung auch die operative Widerstandsfähigkeit, ermöglicht eine genauere Kapitalplanung und stärkt die unternehmensweite Transparenz hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der physischen Infrastruktur.