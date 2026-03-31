Luftaufnahme einer Benzin-Chemie-Verarbeitungsanlage und -Speichereinrichtung.
Künstliche Intelligenz Asset-Management

Was ist KI im Facilities Management?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Veröffentlicht 31. März 2026

KI im Facilities Management, definiert

Künstliche Intelligenz (KI) verwandelt das Facilities Management (FM) von einer reaktiven Disziplin in eine vorausschauende, datengestützte Betriebsstrategie.

Durch die Analyse von Echtzeit- und historischen Daten aus Gebäudesystemen ermöglicht KI den Facility-Management-Teams, Routineabläufe zu automatisieren, Geräteausfälle vorherzusehen und die Gebäudeleistung kontinuierlich zu optimieren.

In modernen intelligenten Gebäuden helfen Technologien für maschinelles Lernen (ML), wie z. B. generative KI und fortschrittliche Analyse, Unternehmen dabei, Ausfallzeit zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Außerdem verbessern sie die Transparenz in Bezug auf die Nutzung von Assets, die Belegungsmuster und die operativen Risiken.

Dadurch kann das Facility Management zu einer strategischen Funktion werden, die Nachhaltigkeit, Produktivität und langfristigen Vermögenswertwert unterstützt. Für Unternehmensleiter verbessert diese Umstellung auch die operative Widerstandsfähigkeit, ermöglicht eine genauere Kapitalplanung und stärkt die unternehmensweite Transparenz hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der physischen Infrastruktur.

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Wie funktioniert KI im Facilities Management?

KI-gestütztes Facilities Management nutzt komplexe Machine-Learning-Algorithmen, um eingehende Daten aus Gebäudesystemen in umsetzbare Erkenntnisse und automatisierte Prozesse umzuwandeln.

Gebäudesysteme und -anlagen sind mit Sensoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, als Internet der Dinge (IoT)-Datenquellen zu fungieren. In diesen intelligenten Gebäuden ermöglichen Echtzeitdaten von IoT-Sensoren eine genaue Überwachung der Nutzung von Equipment und Asset, Status, Auslastung und Leistung. KI-Modelle analysieren Sensordaten, um Muster und Trends zu erkennen, die zur Vorhersage potenzieller Ausfälle, zur Optimierung des Energieverbrauchs und zum Treffen anderer wichtiger Entscheidungen verwendet werden können.

In einigen Einsatzszenarien ermöglicht Edge-KI die Datenverarbeitung direkt auf Sensoren oder lokalen Geräten, wodurch die Latenz reduziert und die Ausfallsicherheit verbessert wird, da Gebäudesysteme auch dann funktionieren können, wenn die Cloud-Konnektivität eingeschränkt ist.

Analyse-Plattformen, die in Gebäudemanagementsysteme (Building Management Systems, BMS) integriert sind, helfen den Einrichtungsteams, fundiertere Betriebsentscheidungen zu treffen, die zu einer effizienteren Nutzung von Assets, einer proaktiven Wartung und anderen betrieblichen Aufgaben führen. Durch die Integration in Unternehmensplattformen wie Asset-Management-Systeme, Enterprise Resource Planning (ERP)-Software und Analyseumgebungen können Erkenntnisse aus dem Facilities Management als Grundlage für weitergehende strategische Entscheidungen in verschiedenen Bereichen dienen. Diese Bereiche umfassen Investitionen, Risikominderung und langfristige operative Planung.

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Anwendungsfall für KI im Facilities Management

Gebäudeteams können KI-Systeme für das gesamte Spektrum des Gebäudebetriebs nutzen. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen für KI im FM gehören:

  • Energiemanagement
  • Vorausschauende Wartung
  • Workflow-Automatisierung
  • Flächennutzung
  • Intelligente Sicherheit
  • Digitaler-Zwilling-Einrichtungen
  • Datengesteuerte Entscheidungsfindung

Energiemanagement

KI-gestützte Gebäudemanagementsysteme (BMS) optimieren die Gebäudeinfrastruktur auf Basis von Echtzeit- und historischen Daten, wie z. B. Belegungsmustern und Umgebungsbedingungen. Die Gebäudeautomation nutzt solche Systeme zur Automatisierung von Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK), Beleuchtung und Sicherheit, um eine verbesserte Energieoptimierung zu erreichen.

Zum Beispiel könnte ein KI-gestütztes BMS in einem intelligenten Gebäude Belegungssensoren, Abzeichen-Zugriffsdaten oder Computer Vision verwenden, um Kamerafeeds zu analysieren und Zeiten zu identifizieren, in denen Gebäudebereiche leer sind. Anschließend kann das System die Beleuchtung abschalten und die Temperatur dort senken, um den Energieverbrauch zu senken und die Energiekosten zu senken, was das gesamte Energiemanagement verbessert.

Vorausschauende Wartung

Die vorausschauende Wartung nutzt KI, um historische und Echtzeit-Sensordaten zu analysieren, ausfallgefährdete Geräte zu identifizieren und die Wartung zu planen, bevor es zu Ausfällen kommt.

Vorausschauende Wartung und vorbeugende Wartung werden oft verwechselt. Während sich die vorausschauende Wartung in der Regel auf KI und fortschrittliche Analysen stützt, um Störungen vorherzusagen, folgtdie vorbeugende Wartung vordefinierten Zeitplänen oder Nutzungsschwellenwerten.

Die vorausschauende Wartung plant Reparaturen, wenn die Assets am ehesten Ausfälle erleben, wodurch die Wartungskosten durch die Vermeidung redundanter Arbeiten gesenkt werden. Gleichzeitig hilft vorausschauende Wartung, da Reparaturen vor vorhergesagten Ausfällen stattfinden, auch dabei, Ausfallzeit zu begrenzen und Ausfälle zu mindern.

Im Laufe der Zeit können vorausschauende Wartungserkenntnisse Führungskräften helfen, fundiertere Entscheidungen zur Kapitalallokation bezüglich Reparaturen, Verbesserungen und Erneuerungen von Assets zu treffen.

Workflow-Automatisierung

KI-Tools verwenden Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), um Routineaufgaben (wie Wartung) zu automatisieren und Ineffizienzen zu reduzieren. KI-Modelle validieren und priorisieren automatisch eingehende Arbeitsaufträge und weisen Technikern Aufträge zu, die über die erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügen. KI-gestützte Chatbots können auf Wartungsanfragen reagieren und komplexe Anfragen an menschliches Personal weiterleiten.

Die Automatisierung von Auftragsannahme, Priorisierung und Versand reduziert die Reaktionszeiten und ermöglicht es den Disponenten und Technikern, sich auf anspruchsvollere, wertvollere Aufgaben zu konzentrieren. Workflow-Automatisierung und vorausschauende Wartung sind ebenfalls zwei primäre Anwendungsfälle für KI im Außendienstmanagement .

Flächennutzung

KI-Systeme können IoT-Sensordaten verarbeiten, um Belegungsmuster zu erkennen und Empfehlungen zur Optimierung des Layouts basierend auf dem Verhalten des Personals zu erstellen. Datengestützte Entscheidungen über die Raumaufteilung können den Komfort der Nutzer erhöhen, die Bewegungsabläufe verbessern, Staus in gemeinsam genutzten Bereichen verringern und Platzverschwendung reduzieren.

Wenn sich das Verhalten und die Bedürfnisse am Arbeitsplatz ändern, können KI-Systeme fortlaufende Analysen und Empfehlungen bereitstellen, um eine optimale Raumnutzung aufrechtzuerhalten.

Intelligente Sicherheit

KI-Technologie kann sowohl die physische Gebäudesicherheit als auch die IT-Cybersicherheits-Überwachung stärken. Viele Algorithmen des maschinellen Lernens zeichnen sich durch ihre Mustererkennung aus, sodass sie Netzwerkanomalien kennzeichnen können, die auf versuchte Cyberangriffe hinweisen könnten.

In der Zwischenzeit kann ein KI-gestütztes BMS Video-Feeds und IoT-Sensordaten verwenden, um Rauch, unbefugtes Personal, ungewöhnliche Aktivitäten und andere Bedrohungen zu erkennen.

Digitale Zwillinge im Facilities Management

Ein digitaler Zwilling einer Einrichtung ist eine virtuelle Kopie eines realen Gebäudes. KI-Modelle verwenden Echtzeitdaten, um den digitalen Zwilling so zu aktualisieren, dass er den Bedingungen seines physischen Gegenstücks entspricht. Facility-Manager können digitale Zwillinge nutzen, um die Leistung von Assets zu optimieren, indem sie den Betrieb simulieren und fundierte Entscheidungen auf Basis der generierten Ergebnisse treffen.

In großem Maßstab können digitale Zwillinge die Optimierung auf Portfolioebene unterstützen, indem sie Unternehmen dabei helfen, die Leistung von Gebäuden über mehrere Standorte hinweg zu bewerten und Modernisierungsinitiativen zu priorisieren.

Datengesteuerte Entscheidungsfindung

KI-Modelle können riesige Mengen sowohl historischer als auch Echtzeitdaten schnell analysieren und anschließend Prognosen und Berichte durch Datenvisualisierung für die Stakeholder der Einrichtungen erstellen.

Durch die Präsentation komplexer Daten in leicht verständlichen Formaten bieten KI-Systeme Führungskräften umsetzbare Erkenntnisse, die eine datengestütztere und fundiertere Entscheidungsfindung mit strategischen Initiativen ermöglichen.

Vorteile von KI im Facilities Management

KI kann dazu beitragen, den Betrieb von Einrichtungen energieeffizienter zu gestalten, die Leistung von Assets zu steigern, Ausfälle von Equipment zu begrenzen und zu größeren Kosteneinsparungen zu führen. Hier sind einige der Vorteile von KI im Facilities Management (FM):

  • Niedrigere Kosten: Weniger Ineffizienzen bedeuten niedrigere Betriebskosten. KI rationalisiert und automatisiert den Gebäudebetrieb – Workflow-Automatisierung, vorbeugende Wartung und ähnliche Verbesserungen. Die daraus resultierenden Einsparungen beim Energieverbrauch, der Wegfall redundanter Arbeitsabläufe und andere Vorteile führen direkt zu größeren Kosteneinsparungen.
  • Höhere Betriebseffizienz: Modelle für maschinelles Lernen verwenden Algorithmen, um Daten zu analysieren und Facility-Managern und anderen Führungskräften umsetzbare Erkenntnisse zu geben. Die Automatisierung von Routineaufgaben und die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen können zu einer höheren Produktivität der Techniker führen. Intelligente Gebäudemanagementsysteme automatisieren derweil Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Beleuchtung und Sicherheitssysteme, um eine möglichst effiziente Ressourcennutzung zu gewährleisten.
  • Reduzierte Ausfallzeiten: Vorausschauende und vorbeugende Wartung sind beide effektiver bei der Eindämmung von Störungen als herkömmliche reaktive oder geplante Reparaturansätze. Die Umstellung auf KI-gestützte, vorausschauende Wartung kann zu Betriebszeitgewinnen von 10 % bis 20 % führen.
  • Verlängerter Asset-Lebenszyklus: Durch die Reduzierung unnötiger Abnutzung und das Erkennen früher Anzeichen von Verschlechterung können KI-gesteuerte Asset-Management-Strategien die Lebensdauer von Gebäudesystemen und -anlagen verlängern. Da die Anlagen in einem guten Betriebszustand gehalten werden, erhält die vorausschauende Instandhaltung die Funktionsfähigkeit der Anlagen und verringert gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit vorzeitiger Ersatzbeschaffungen.
  • Erhöhte Nachhaltigkeit: Durch die kontinuierliche Optimierung der Gebäudeleistung und des Ressourcenverbrauchs kann die KI-gestützte Facility-Management-Strategie Unternehmen dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Intelligente Gebäude überwachen Belegungsmuster und äußere Umgebungsbedingungen, um die HLK-Effizienz zu steigern, den Energiebedarf zu senken und Emissionen zu reduzieren. Diese Funktionen können auch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung (ESG) unterstützen, indem sie genauere und überprüfbare Energie- und Emissionsdaten liefern.
  • Erhöhte Produktivität: Die Automatisierung des Betriebs des HVAC-Systems auf der Grundlage von Raumnutzung und Belegungsmustern kann zu einem komfortableren Arbeitsumfeld beitragen. Die Aufrechterhaltung einer optimalen Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass sich die Bewohner besser auf die Arbeit konzentrieren können.

Herausforderungen bei der Implementierung von KI im Facilities Management

Die Implementierung von KI im Facilities Management ist oft Teil eines umfassenderen digitalen Transformationsprozesses, bei dem bestehende Systeme, Datensilos, Datenschutzbedenken und Widerstand der Mitarbeiter Herausforderungen darstellen können.

Um diese Hindernisse zu überwinden, müssen Unternehmen folgende Maßnahmen ergreifen:

  • Hohe Anfangsinvestitionen: Die Entwicklung von KI-Systemen kann teuer sein. Ältere Geräte müssen mit IoT-Sensoren aufgerüstet oder durch Geräte mit eingebauten Sensoren ersetzt werden. Software kann auch erhebliche Vorabkosten verursachen, entweder als einmaliger Kauf oder als laufendes SaaS-Abonnement.
  • Unsicherer ROI: Einige der Vorteile des KI-gestützten Facility Managements fallen unter die Kategorie „weicher Return on Investment (ROI)“ – nicht quantifizierbare, nicht monetäre Vorteile wie Produktivität oder Nachhaltigkeit. Allerdings sind diese Kennzahlen für den langfristigen Erfolg oft von unschätzbarem Wert. Es könnte schwieriger sein, Finanzakteuren einen Sachverhalt auf Basis weicher ROI-Kennzahlen zu präsentieren.
  • Datenqualität: KI-Systeme benötigen für optimale Leistung zuverlässige Daten. Ohne eine gute Organisation und Integration wird ein KI-gestütztes Facilities Management-System kaum einen hohen ROI erzielen.
  • Datenschutz: Je mehr Daten ein Unternehmen sammelt und aufbewahrt, desto größer ist die Angriffsfläche für Cyberattacken. Digitale Systeme müssen durch starke Cybersicherheit vor potenziellen Angriffen geschützt werden. Der direkte Einsatz von Edge-KI auf IoT-Geräten kann helfen, potenzielle Angriffsvektoren zu schließen.
  • Change Management: Mitarbeiter für KI-Initiativen zu gewinnen, kann eine Herausforderung sein. Organisationen können Schlüsselmitarbeiter rekrutieren, um neue Initiativen voranzutreiben und die positive Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten, während sich die Mitarbeiter an neue Arbeitsabläufe anpassen. KI-Systeme werden Einrichtungsmanager nicht ersetzen – Unternehmen benötigen weiterhin qualifiziertes Personal für die Verwaltung ihrer Gebäudemanagementsysteme.

KI oder traditionelles Facilities Management

Während KI-gestützte FM-Systeme auf einem proaktiven, automatisierten energieeffizienten Ansatz basieren, setzen herkömmliche Modelle auf reaktive oder geplante Reparaturen und manuelle Verfahren.

Ohne IoT-Sensoren, die die vorausschauende Wartung steuern, führen Techniker die Wartung durch, wenn Probleme auftauchen oder nach festen Zeitplänen und verlassen sich auf Papierprotokolle und manuelle Inspektionen. Ohne Echtzeit-Belegungsdaten laufen HLK-Systeme auf voreingestellten Zeitschaltuhren unabhängig von der tatsächlichen Raumnutzung.

Im Vergleich zu einem KI-gesteuerten Ansatz kann herkömmliches FM zu höheren Energiekosten, längeren Ausfallzeiten und eingeschränkter Datentransparenz für weniger fundierte Entscheidungen führen. Auf Unternehmensebene kann diese eingeschränkte Sichtbarkeit das Erreichen strategischer Geschäftsziele erschweren.

Erste Schritte mit KI im Facilities Management

Um ein KI-FM-System erfolgreich zu implementieren, müssen Unternehmen eine klare, zielgerichtete Roadmap erstellen. Das KI-System selbst ist einer der letzten Schritte in diesem Plan.

Zu den Best Practices für den Einstieg in die KI im Facilities Management gehören die Vorbereitung des Technologie-Stacks, die Organisation der Daten und die Erstellung klarer Richtlinien für die Verwendung:

  1. Technologie-Vorbereitung: Wenn Daten und Systeme in isolierte Systeme fragmentiert sind, wird die KI-Lösung Schwierigkeiten haben, die Daten zu erhalten, die sie für aussagekräftige Vorhersagen benötigt. Unternehmen sollten alle Software- und Hardwaretools identifizieren, die sie einsetzen wollen, und alles auf einer einzigen Plattform zentralisieren, um eine einheitliche Informationsquelle zu erhalten. Ein computergestütztes Managementsystem für die Wartung (CMMS) ist ein solches Beispiel.
  2. Datenverarbeitung: Bei der Datenverarbeitung müssen Data Scientists alle relevanten Daten in organisierte Datensätze für das KI-System vereinheitlichen. Datenerhebung, Datenaufbereitung, Integration und Datenanalyse sind alles entscheidende Phasen des Datenverarbeitungs-Workflows.
  3. KI-Governance: Durch KI-Governance müssen Organisationen klare Standards, Regeln und Leitplanken für Datenschutz und KI-Nutzung schaffen. KI-Governance-Richtlinien helfen, Verzerrung zu vermeiden, während sie personenbezogene Daten (Personally Identifiable Information, PII) und andere sensible Daten schützen.
  4. Abstimmung mit den Stakeholdern: Führungskräfte und andere Führungspersönlichkeiten müssen sich über die Ziele der KI-Initiative einigen. Was ist der erwartete ROI von KI? Welche Probleme soll die KI-Initiative beheben? Wenn Sie wichtige Mitarbeiter auf dieselbe Wellenlänge bringen, können Sie eine reibungslose Implementierung, ein einfacheres Change Management und eine klare ROI-Messung sicherstellen.

Autoren

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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