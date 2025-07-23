Was ist ein Kubernetes Ingress Controller?

Moderne Unternehmen sind in hohem Maße auf verteilte Anwendungen und Workloads angewiesen, die aus Dutzenden oder Hunderten von Microservices bestehen. Ohne eine angemessene Orchestrierung des Traffics würde jeder Dienst einen eigenen öffentlichen Endpunkt erfordern, was erhebliche Verwaltungs- und Sicherheitsprobleme mit sich bringen würde.

Beispielsweise könnte eine Gesundheitsplattform separate Zugangspunkte für Patientenportale, Anbieter-Dashboards, Abrechnungssysteme und Compliance-Berichte erfordern – ein Ansatz, der kostspielig und betrieblich komplex ist.

Ein Kubernetes-Ingress-Controller löst dieses Problem, indem er als Lastenausgleich und intelligenter Datenverkehrsrouter am Anwendungseinstiegspunkt fungiert. Es richtet eine zentralisierte Verkehrsroute für externe Benutzer ein, um auf interne Dienste zuzugreifen.

Das Kubernetes-Ökosystem bietet verschiedene Ingress-Controller, darunter Open-Source-Tools (z. B. NGINX, Traefik), die auf Plattformen wie GitHub verfügbar sind, sowie proprietäre Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.