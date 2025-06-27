Was sind Ingress und Egress in Kubernetes?

Kubernetes, auch bekannt als k8s oder kube, ist eine Container-Orchestrierungsplattform, die die Bereitstellung, Skalierung und Wartung von Anwendungen über einen Pool von Computerressourcen hinweg automatisiert. Anstatt Server direkt zu verwalten, verwendenDevOps- und IT-Teams Kubernetes, um Anwendungen in Containern auszuführen – leichte, eigenständige Softwareeinheiten, die alles enthalten, was zur Ausführung einer Anwendung erforderlich ist.

Laut einem CNCF-Bericht ist Kubernetes das zweitgrößte Open-Source-Projekt der Welt (nach Linux) und das primäre Container-Orchestrierungstool für 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

Docker ist das am weitesten verbreitete Tool zur Erstellung von Container-Images. In Kubernetes werden Container in Einheiten gruppiert, die als Pods bezeichnet werden. Diese Einheiten sind die kleinsten bereitstellbaren Einheiten und können einen oder mehrere Container enthalten. Kubernetes verteilt diese Pods auf einen Cluster von Maschinen, die als Nodes bezeichnet werden.

Pods und ihre zugehörigen Ressourcen sind in Namespaces organisiert, die eine logische Trennung für die Verwaltung verschiedener Teams, Projekte oder Umgebungen innerhalb desselben Clusters bieten. Kubernetes übernimmt wichtige Cluster-Funktionen wie Lastausgleich, Failover, Skalierung und automatische Fehlerbehebung und abstrahiert einen Großteil der Komplexität der Infrastruktur auf niedriger Ebene.

Innerhalb eines Kubernetes-Clusters müssen Services oft miteinander und manchmal mit externen Systemen kommunizieren. Kubernetes verwaltet und kontrolliert den Datenverkehr so, dass interne Komponenten isoliert werden, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Daher muss sowohl der ein- als auch der ausgehende Datenverkehr explizit definiert, verwaltet und konfiguriert werden.