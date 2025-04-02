什么是网络可观测性？

它为 IT 团队提供了监控组织内整个网络基础设施（包括本地数据中心、多云和混合云环境）的数据流所需的工具和洞察分析。

网络可观测性的核心是将原始网络数据转化为可操作的洞察分析。但是，与传统的网络监控（侧重于预定义的指标和被动故障排除）不同，网络可观测性采取了积极的方法。

可观测性工具依靠来自广泛数据源的数据收集来进行更深入的分析并加速问题解决。它们从各种网络组件（包括路由器、交换机、服务器、API 端点和云服务）收集遥测数据（日志、指标、跟踪和事件），为开发团队提供网络性能的整体视图。

因此，网络可观测性使 IT 团队能够在问题升级之前发现并解决问题。这种主动的方法有助于确保无缝连接、最大限度地减少停机时间并优化用户体验。