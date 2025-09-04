虽然它们之间有相似之处，但在出于业务目的评估它们时，也存在值得考虑的关键差异。

边缘 AI 指运行 AI 模型与算法的技术流程，这些模型是在智能手机、恒温器、可穿戴健康监测器等边缘或物联网 (IoT) 设备上运行。边缘 AI 的名称来源于边缘计算，它是一种分布式计算，能使应用程序更接近数据源。

相较之下，云 AI 是一类依赖云计算（即通过互联网按需获取虚拟计算资源）来实现功能的 AI 形态。

尽管两类 AI 都支持高级数据处理与分析，但其 AI 模型运行方式及数据存储处理位置存在差异，因而具有不同的应用场景与优势。