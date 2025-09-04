8 分钟
边缘人工智能（边缘 AI）与云端人工智能（云 AI）是人工智能 (AI) 的两种部署模式，对大多数现代 AI 应用的发展至关重要。
边缘 AI 和云 AI 模型均通过机器学习 (ML) 进行训练，机器学习是 AI 的一个分支，已成为大多数现代 AI 系统的支柱。
然而，尽管边缘 AI 与云 AI 的目标都是通过数据处理与分析赋能强大 AI 应用，但实现方式存在本质差异：边缘 AI 在小型设备上本地处理数据，而云 AI 则借助云计算的处理能力。下面我们将进一步了解每种方法。
边缘 AI 和云 AI 之间存在重要差异，这使得它们各自更适合不同的用例。
云 AI 可以通过互联网如中央处理器 (CPU)、图形处理器 (GPU) 和数据中心等虚拟计算资源的强大算力。这种能力意味着云 AI 可提供比边缘 AI 更强大的计算能力。边缘 AI 仅依赖于边缘或 IoT 设备上的资源的计算能力。
边缘 AI 通过在本地而不是数据中心处理数据，显著减少了延迟、数据传输所需的时间和资源。云 AI 依赖远程服务器和数据中心进行处理，这大大增加了其所用基础设施的延迟。
与延迟类似，带宽使用量（衡量网络流量的指标）也显著受到边缘 AI 与云 AI 技术选型的影响。边缘 AI 被认为是低带宽，因为它在本地处理数据。云 AI 被认为是高带宽，因为它需要网络将数据传输到远程服务器和数据中心。
边缘 AI 被认为比云 AI 更安全，因为它将敏感数据存储在本地，即收集、存储和处理数据的设备上。另一方面，云 AI 通过云和网络移动敏感数据，增加了其向未经授权方暴露的可能性。
随着企业争相构建新的人工智能和生成式 AI 应用程序，人们对云 AI 和边缘 AI 模型的兴趣正在飙升。
根据最近的一份报告，2023 年全球边缘 AI 市场价值为 204.5 亿美元，预计到 2032 年将达到近 2700 亿美元。 1几乎在同一时期，全球云 AI 市场规模预计将从 780 亿美元跃升至近 5900 亿美元。 2
下面我们将详细介绍这两种 AI 的优点以及企业如何利用它们来实现目标。
鉴于每种模型的特定优势，企业级的边缘 AI 和云 AI 用例差异很大。以下是每种方法最常见的用例。
