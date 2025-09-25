企业越来越依赖应用程序来简化流程、大规模创新和吸引新客户群。因此，应用程序平台已成为现代商业战略的基础组成部分。

当今先进的应用程序平台提供了一套标准化的解决方案，使企业能够在日益复杂的软件开发和运维 (DevOps) 环境中构建、部署和管理应用程序。

从集成生成式 AI 和物联网 (IoT) 等新技术，到跨各种设备和操作系统 (OS) 保持性能，企业面临着日益增加的复杂性。因此，选择合适的应用程序平台已成为数字化业务中的关键环节。

应用程序平台对应用程序和软件开发至关重要，而这一市场在过去十年中发展迅速。根据最近的一份报告，到 2024 年，全球应用程序开发市场规模将达到 1110 亿美元。预计到 2032 年，这一数字将达到 6,210 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 接近 24%。 1

Microsoft Azure 和 Google Cloud 等世界上最大的公司是这一领域的领导者。他们的平台提供了现代企业高效构建和部署应用程序所需的基础设施、可扩展性和整合功能。