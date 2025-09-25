开发运维

什么是应用程序平台？

应用程序平台是一组软件服务和解决方案，它们使企业应用程序（应用）能够正常运行。

企业越来越依赖应用程序来简化流程、大规模创新和吸引新客户群。因此，应用程序平台已成为现代商业战略的基础组成部分。

当今先进的应用程序平台提供了一套标准化的解决方案，使企业能够在日益复杂的软件开发和运维 (DevOps) 环境中构建、部署和管理应用程序。

从集成生成式 AI 和物联网 (IoT) 等新技术，到跨各种设备和操作系统 (OS) 保持性能，企业面临着日益增加的复杂性。因此，选择合适的应用程序平台已成为数字化业务中的关键环节。

应用程序平台对应用程序和软件开发至关重要，而这一市场在过去十年中发展迅速。根据最近的一份报告，到 2024 年，全球应用程序开发市场规模将达到 1110 亿美元。预计到 2032 年，这一数字将达到 6,210 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 接近 24%。 1

Microsoft Azure 和 Google Cloud 等世界上最大的公司是这一领域的领导者。他们的平台提供了现代企业高效构建和部署应用程序所需的基础设施、可扩展性和整合功能。

应用平台如何工作？

应用程序平台提供底层基础设施、运行时环境和开发人员功能，可对整个应用生命周期进行端到端控制。

先进的应用平台将自动化数据管理供应工作流编排等流行的 DevOps 服务整合到一个单一、精简的生态系统中，可大大缩短应用程序生命周期。

为了实现这一目标，应用程序平台使用组件（诸如 应用程序编程接口 (API)容器）来简化和自动化流程，使开发人员能够专注于创新而不是管理底层基础设施。

现代应用程序平台通过使用最前沿的技术（如云原生工具、基于微服务的架构和平台即服务 (PaaS) 解决方案）构建，以实现与 DevOps 管道的无缝集成。

下面让我们更详细地了解应用程序平台的组成部分以及可用的解决方案类型。

应用程序平台组件

  • 运行时环境：运行时环境是应用程序构建和部署后所在的位置。“托管”是建立运行时环境的过程，涉及配置和扩展必要的计算资源以支持应用程序并使其可供用户使用。
  • 开发工具：开发工具（或简称 dev 工具）是指支持应用程序平台性能所需的任何工具。这包括软件开发工具包 (SDK)、命令行工具 (CLI) 和代码库，可支持开发人员更高效地开展工作。
  • 安全功能：随着新技术扩大了许多企业的攻击面，在选择应用程序平台时，安全性成为首要考虑因素。现代应用程序平台依赖高级安全功能，如身份和访问管理 (IAM)加密网络安全，来帮助保护应用程序的功能和数据。
  • 集成服务：支持集成的应用程序平台组件提供必要的 API 和连接器，使应用能够成功与各种计算资源（如数据库、网络和第三方解决方案）进行集成。

应用程序平台的类型

  • Web 应用程序平台：一组用于托管流行 Web 应用（如 Slack、Google Workspace 和 Asana）及其相应 API 的解决方案和服务器环境。
  • 平台即服务 (PaaS)：平台即服务 (PaaS) 解决方案是基于云的工具，可为开发人员提供构建和部署软件的虚拟环境。随着云计算的兴起，PaaS 产品市场显著增长：一份最新报告估计去年市场规模接近 900 亿美元，并预测到 2030 年将增长至 2880 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 22%。2
  • 低代码和无代码平台：低代码和无代码平台是应用平台，使没有工程背景的用户能够通过直观组件（如可视化界面、预构建模板和拖放功能）创建应用程序。

 

应用程序平台的优势

通过为各种新应用提供可靠的运行时环境，应用程序平台支持了许多成功企业的核心业务流程。应用程序平台提供多种企业优势，从简化 DevOps 时间表到降低安全漏洞风险。它们还支持跨各种操作系统和设备的整合。

简化开发周期

应用程序平台现代化通过自动化应用平台技术的各个环节，大幅缩短应用开发生命周期。应用程序平台使开发人员能够依靠预先构建的服务（如运行时和教程）来部署通用架构，从而使他们将时间和精力集中在应用程序代码上。
增强可扩展性

应用程序平台具有高度可扩展性，允许开发人员根据需要使用虚拟机 (VM)、容器和其他云服务。一些先进的应用平台甚至配备了自动扩展功能，该功能可根据需求自动向上或向下调整某些计算资源的规模。
端到端控制

从配置开始，一直到测试、部署和优化，应用程序平台配备了先进的管理工具和仪表板，使团队能够端到端地控制应用程序生命周期。
降低成本

定价模式允许各个规模的企业通过基础设施以虚拟且经济高效的方式访问尖端应用平台解决方案。这种方法使组织能够更密切地监控和调整其资源消耗，并减少本地部署基础设施的资本支出。
借助可扩展的开源云平台

鉴于当今运行时环境的复杂性，应用程序平台能够在广泛的生态系统、API 和操作系统中正常运行显得尤为重要。现代应用程序平台非常灵活，可以适应每个应用程序及其观众的特定需求和要求。
优化工作流

现代应用程序平台通过自动化关键功能（如扩展和资源配置）来优化工作流程，使开发人员能够将更多时间和精力专注于编写代码。完全自动化和集成的通知和仪表板实时提醒团队性能变化或出现网络攻击

企业应用程序平台技术的趋势

应用程序平台在实现数字化转型方面发挥着至关重要的作用，数字化转型是一种广泛采用的方法，将科技融入组织的所有领域。应用程序平台解决方案帮助企业利用新兴数字技术，激发创新并推动增长。

下面来看一些正在塑造应用平台技术未来的主要趋势。

  • 微服务增长：微服务架构是一种云原生架构，其中单个应用程序由更小的组件构建而成。由于其非常适合现代运行环境，这种架构的受欢迎程度持续上升。
  • 与 AI 的集成：现代应用程序平台集成了更多人工智能功能，如数据收集与处理，以实现复杂工作流程的自动化和优化。
  • 开源解决方案：随着应用平台不断发展以满足用户需求，开源工具（即由社区协作开发并可自由获取的软件）已成为关键要素。它们使开发人员能够以灵活的方式协作解决复杂的业务问题。
  • 复杂的威胁解决方案：随着网络攻击的范围和复杂性不断增加，应用程序平台必须继续寻找新的方法来保护组织所依赖的应用程序。
  • 混合模式开发：在混合架构中平衡本地部署和云基础设施资源仍然是企业的首要任务。他们继续在基础设施解决方案中寻求控制、灵活性和成本优化的适当组合。

应用程序平台的顶级企业用例

应用程序平台因其可扩展性、灵活性和可定制功能而备受青睐。以下是企业级应用程序平台解决方案的主要使用场景。

云原生应用程序开发

随着企业希望为云环境构建更多应用，云原生应用程序开发正变得越来越受欢迎。

云原生应用程序开发充分利用微服务和容器编排等新科技，这些科技专为云的可扩展性和灵活性而构建。

SAP 现代化

应用平台使组织能够对诸如 SAPCOBOL 等传统系统进行现代化改造，从而与更新、更高效的业务系统集成。

应用程序平台在使旧有 IT 系统和解决方案与更现代的、基于云的数据驱动方法保持一致方面至关重要，而这些方法更适合现代应用程序。

持续整合/持续交付

应用程序平台对于持续整合/持续交付 (CI/CD) 管道、简化软件开发的关键自动化工作流至关重要。

在 CI/CD 管道中，应用程序平台是核心枢纽，使开发人员能够在不同环境中管理代码集成、构建、测试和部署代码。

数据管理

功能强大的现代应用程序需要大型数据集来实现其核心功能。应用程序平台在帮助企业以最高效的方式收集、存储、处理和分析数据方面发挥着重要作用。

借助 API 与高扩展性的云基础设施，应用程序平台能够简化和自动化数据工作流程，在数据传输过程中确保数据安全，并赋予实时处理能力。

软件即服务部署

应用程序平台帮助企业通过云以高度可扩展且具成本效益的方式交付软件即服务 (SaaS) 解决方案和 Web 应用。

应用程序平台提供在全球范围内运行复杂应用程序所需的运行时、VM 和容器编排工具。

