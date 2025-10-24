O que é orquestração de infraestrutura de TI?

Em vez de gerenciar componentes individuais separadamente, a orquestração cria fluxos de trabalho automatizados de autoatendimento que provisionam recursos, implementam aplicações, configuram redes e mantêm sistemas de acordo com regras e políticas predefinidas. Esses fluxos de trabalho lidam com tarefas interdependentes, executando-as na sequência correta enquanto lidam com dependências e possíveis falhas.

Empresas modernas executam aplicações em ambientes híbridos e multinuvem — desde data centers locais até nuvens públicas (por exemplo, AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud Plataforma), até edge locais. Sem orquestração, as equipes de TI enfrentam uma complexidade crescente na gestão de milhares de recursos interdependentes. À medida que a plataforma de nuvem, os microsserviços e as aplicações conteinerizadas proliferam, o gerenciamento e a coordenação desses sistemas tornam-se impossíveis.

Considere uma organização de serviços financeiros implementando uma nova aplicação bancária móvel. O processo envolve o provisionamento da infraestrutura de nuvem e a configuração de políticas de segurança. As equipes devem implementar serviços e aplicativos, configurar bancos de dados, estabelecer conexões de rede e implementar sistemas de monitoramento. A orquestração de infraestrutura de TI automatiza essas tarefas interdependentes, executando-as na sequência correta enquanto lida com dependências e possíveis falhas.

À medida que mais organizações enfrentam desafios de implementação semelhantes, a orquestração se torna essencial. De acordo com a Coherent Market Insights, o mercado global de orquestração em nuvem crescerá a uma taxa composta de crescimento anual de 20,6% entre 2025 e 2032, alcançando USD 75,39 bilhões.1 Isso reflete a necessidade crescente das organizações de recursos sofisticados de orquestração para gerenciar ambientes de TI complexos em escala.