클라우드 컴퓨팅 발전의 중요한 부분인 분산형 하이브리드 클라우드는 복잡한 분산 환경을 처리하고 인공지능(AI) 도입을 가속화하는 데 필요한 민첩성, 유연성 및 보안을 제공함으로써 기존 하이브리드 클라우드 모델을 확장합니다.

최근 몇 년 동안 데이터 집약적인 애플리케이션이 급증했으며, 엣지에서 거의 실시간으로 정보를 처리해야 할 필요성도 함께 증가했습니다. 분산형 하이브리드 인프라는 서로 다른 시스템을 신뢰할 수 있고 안전한 하나의 시스템으로 통합하여 기업이 지속적으로 적응하고 혁신하며 빠르게 변화하는 기술 흐름에 발맞출 수 있도록 합니다.

360iresearch 보고서에 따르면 DHI 시장 규모는 2024년에 56억 달러로 추정되었으며 2032년까지 99억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1