클라우드 컴퓨팅 발전의 중요한 부분인 분산형 하이브리드 클라우드는 복잡한 분산 환경을 처리하고 인공지능(AI) 도입을 가속화하는 데 필요한 민첩성, 유연성 및 보안을 제공함으로써 기존 하이브리드 클라우드 모델을 확장합니다.
최근 몇 년 동안 데이터 집약적인 애플리케이션이 급증했으며, 엣지에서 거의 실시간으로 정보를 처리해야 할 필요성도 함께 증가했습니다. 분산형 하이브리드 인프라는 서로 다른 시스템을 신뢰할 수 있고 안전한 하나의 시스템으로 통합하여 기업이 지속적으로 적응하고 혁신하며 빠르게 변화하는 기술 흐름에 발맞출 수 있도록 합니다.
360iresearch 보고서에 따르면 DHI 시장 규모는 2024년에 56억 달러로 추정되었으며 2032년까지 99억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.1
Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
분산형 하이브리드 인프라와 분산 클라우드는 유사하게 들릴 수 있지만 동일한 기술은 아닙니다.
분산 클라우드는 하나의 클라우드 공급자가 여러 위치에 걸쳐 인프라를 제공하는 퍼블릭 클라우드 서비스입니다. 예를 들어 클라우드 서비스 공급자의 데이터 센터, 타사 데이터 센터 및 온프레미스 환경이 이에 해당합니다. 또한 모든 것을 단일 컨트롤 플레인에서 관리합니다.
분산형 하이브리드 인프라는 온프레미스, 멀티클라우드 및 엣지 컴퓨팅 환경 전반에 걸친 솔루션으로 구성되며, 일관된 운영, 보안 및 워크로드 이식성을 위한 통합 관리 계층을 제공합니다. 이 접근 방식은 현대적인 컨테이너화된 애플리케이션의 IT 운영을 단순화합니다.
분산형 하이브리드 인프라(DHI)는 애플리케이션 개발 및 배포를 위한 클라우드 네이티브 기능을 기반으로 하는 통합 기술 스택으로 구성됩니다. 이는 클라우드 기반 원칙을 전체 하이브리드 환경으로 확장합니다.
다음은 주요 구성 요소입니다.
가상화 위에 구축된 컨테이너는 애플리케이션 코드와 라이브러리 및 종속성을 함께 패키징하는 실행 가능한 소프트웨어 단위입니다. 이는 VM의 자연스러운 진화 형태로, 코드가 어떤 컴퓨팅 환경에서도 실행될 수 있도록 하며 현대 애플리케이션에 이식성과 속도를 제공하는 계층을 형성합니다.
Kubernetes는 오픈 소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼으로, 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 관리 및 확장을 스케줄링하고 자동화하여 배포 위치와 관계없이 원활하게 실행되도록 합니다.
마이크로서비스 아키텍처는 단일 애플리케이션이 여러 개의 느슨하게 결합되고 독립적으로 배포 가능한 작은 구성 요소 또는 서비스로 이루어지며, 이들이 API와 메시지 브로커를 통해 통신하는 설계 패턴입니다. 이러한 서비스는 이식성이 뛰어나고 어디에나 배포할 수 있어 DHI의 중요한 구성 요소가 됩니다.
Netflix 및 HBO와 같은 스트리밍 서비스는 사용자 인증, 콘텐츠 추천부터 동영상 스트리밍 및 청구에 이르기까지 다양한 작업을 수행하기 위해 수백 개의 마이크로서비스를 사용합니다.
분산형 하이브리드 인프라(DHI)는 기업이 IT 시스템을 현대화하고 비즈니스 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. 이점은 다음과 같습니다.
분산형 하이브리드 인프라(DHI)에 대한 Gartner 매직 쿼드런트 보고서에 따르면 전략이 “클라우드 우선”에서 “하이브리드 우선”으로 크게 전환되고 있으며, 2027년까지 90%의 조직이 하이브리드 접근 방식을 채택할 것으로 예상됩니다.2
기업이 IT 전략을 현대화함에 따라 리더들은 퍼블릭 클라우드 전략을 넘어 비클라우드 환경에도 클라우드 네이티브 운영 모델을 적용하는 데 집중하고 있습니다. 이에 대응하여 이러한 요구를 충족하기 위한 고급 기술과 배포 유연성을 제공하는 DHI 솔루션이 등장했습니다.
DHI 솔루션은 세 가지 주요 범주로 나뉩니다.
클라우드 공급자(예: Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud와 같은 하이퍼스케일러)는 온프레미스 데이터 센터와 클라우드 환경 간 하이브리드 클라우드 연결을 제공합니다. 또한 여러 지리적 지역과 가용 영역에 걸쳐 분산 클라우드 서비스를 가능하게 합니다.
기능에는 중앙 집중식 대시보드, 정책 적용 및 워크로드 오케스트레이션과 같은 통합 관리 툴이 포함됩니다.
하이퍼컨버지드 인프라(HCI)는 가상화를 활용하여 컴퓨팅, 네트워킹 및 스토리지 구성 요소를 소프트웨어 계층으로 관리되는 단일 시스템으로 통합하는 소프트웨어 정의 데이터 센터 기반 인프라 접근 방식입니다.
DHI를 지원하기 위해 이러한 플랫폼은 여러 사이트에 배포될 수 있으며, 시스템 전반에 걸쳐 일관된 인프라를 제공합니다. 주요 HCI 솔루션에는 Nutanix Cloud Platform(NCP), IBM® Fusion HCI 및 VMware vSAN이 포함됩니다.
XaaS(서비스형 모든 것) 솔루션은 SaaS(서비스형 소프트웨어), PaaS(서비스형 플랫폼), IaaS(서비스형 인프라), CaaS(서비스형 컨테이너) 등 온디맨드 클라우드 서비스를 폭넓게 포함합니다.
이 모델은 DHI에 필요한 민첩성, 신뢰성 및 보안을 강화합니다. 이를 통해 기업은 유연한 종량제 방식으로 최신 AI 및 기타 혁신을 제공할 수 있습니다. 대표적인 XaaS 솔루션에는 IBM® Power Virtual Server 및 Red Hat OpenShift가 포함됩니다.
분산 하이브리드 인프라(DHI)는 다양한 산업 전반에 걸쳐 중요한 이점을 제공합니다. 다음에 제시되는 사용 사례는 DHI가 주요 산업에서 인프라를 어떻게 변화시키고 있는지를 보여줍니다.
금융 서비스 기업은 다양한 비즈니스 목표를 달성하기 위해 DHI의 유연성에 의존합니다. 예를 들어 민감하거나 규제 대상인 데이터는 보안 및 규정 준수 요구사항을 충족하기 위해 프라이빗 또는 온프레미스 환경에 배치할 수 있습니다. 온라인 뱅킹 애플리케이션과 같이 탄력성과 낮은 지연 시간이 필요한 워크로드는 실시간 사기 탐지와 원활한 고객 경험을 제공하기 위해 퍼블릭 클라우드와 엣지에 배포됩니다.
분산 하이브리드 인프라는 전자의무기록(EHR) 관리를 지원하는 동시에 엄격한 규정 요구사항(예: HIPPA)을 충족하기 위해 프라이빗 환경에서 민감한 환자 데이터를 보호합니다. 또한 엣지에서의 실시간 AI 진단과 원격 환자 모니터링을 통해 환자 치료를 개선하며 현대 의료에서 중요한 역할을 합니다.
프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 및 엣지 리소스를 결합함으로써 DHI는 개인화된 고객 경험에 필요한 민첩하고 비용 효율적인 환경을 제공합니다. 예를 들어 POS 시스템은 실시간 거래 처리를 위해 엣지에서 실행되고, 고객 데이터는 보안을 위해 프라이빗 클라우드에 유지됩니다.
IDC가 기업이 AI용으로 설계된 하이브리드 아키텍처를 통해 복잡성을 해결하고 비즈니스 가치를 창출하는 방법을 간략하게 설명합니다.
레거시 기술 부채로 인해 속도가 느려집니다. 선도적인 조직이 설계 단계부터 하이브리드 도입 프레임워크를 사용하여 강력하고 통합된 생성형 AI 워크플로를 지원하는 간소화된 기술 자산을 구축하는 방법을 알아보세요.
생성형 AI의 진정한 가치를 발견하세요. 의도적인 하이브리드 클라우드 설계가 어떻게 기술과 비즈니스 성과 간의 격차를 해소하여 진정한 혁신을 주도할 수 있는지 알아보세요.
IBM과 공동으로 작성한 이 HFS 연구 보고서에서 조직이 클라우드 투자를 통해 비즈니스 가치를 창출할 수 있는 방법을 알아보세요.
Harvard의 Calmon Lab이 IBM과 함께 고성능 하이브리드 클라우드 솔루션을 배포하여 초당 2,000개 이상의 토큰을 달성함으로써 GPU 병목 현상을 극복하고 AI 안전 연구를 가속화한 방법을 알아보세요.
하이브리드 클라우드 및 AI 솔루션이 비즈니스 전략을 혁신하는 방식을 알아보세요. 업계 전문가로부터 배우고, 전략적 파트너십을 살펴보고, 확장 가능한 미래 지향적 기술로 혁신을 주도하고 운영을 최적화하는 방법에 대한 사례 연구를 자세히 살펴보세요.
완전 관리형 Red Hat OpenShift 플랫폼으로 시작하세요. 요구 사항에 맞게 조정되는 확장 가능하고 안전한 솔루션으로 개발 및 배포 프로세스를 가속화하세요.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.
1 구성 요소별(하드웨어, 서비스, 소프트웨어), 제공 유형별(프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드), 애플리케이션별, 최종 사용자 산업별, 최종 사용자별 분산 하이브리드 인프라 시장 - 글로벌 전망 2025-2032, 360iresearch, 2024.
2 분산 하이브리드 인프라를 위한 Gartner Magic Quadrant, Gartner, 2025.