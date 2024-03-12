하이퍼스케일이란 무엇인가요?

기억이 가물가물할 수 있지만, 회사의 전체 데이터 센터가 사무실 캐비닛 안의 단일 서버에서 실행되었던 때가 있었습니다.

그 후 하이퍼바이저가 등장하여 추상화 계층으로 사용되면서 가상 머신(VM)의 애플리케이션을 물리적 하드웨어 설치에서 다른 설치로 재배치할 수 있게 되었습니다. 이는 하이퍼스케일 데이터 센터의 부상에서 중요한 순간이었습니다.

대부분의 경우, 기존의 온프레미스 데이터 센터는 현재 생성되는 데이터, 특히 하이퍼스케일 애플리케이션에서 생성되는 데이터의 양을 처리할 수 없습니다.

하이퍼스케일 데이터 센터(하이퍼스케일러라고도 함)는 기존 온프레미스 데이터 센터보다 훨씬 더 큰 물리적 공간을 차지하며, 10,000ft² 가량의 규모를 유지하는 경향이 있습니다.

하이퍼스케일러에 대한 IDC의 정의에 따르면, 진정한 하이퍼스케일러로 간주되려면 사용 서버 5,000개 이상, 운영 공간 최소 10,000ft²의 요건을 충족해야 합니다.

하이퍼스케일 시설은 그보다 몇 배나 큰 경우가 많으며, 건물 크기가 미국 정규 축구장 크기인 60,000ft²에 육박하는 경우가 많습니다.

이는 일반적인 하이퍼스케일 규모일 뿐 스토리지 옵션의 가장 큰 예는 아닙니다. 중국 내몽골 지역의 호홋 호링거에 위치한 대규모 China Telecom 데이터 센터는 독보적인 규모를 자랑합니다. 건설 비용이 30억 달러에 달하는 이 시설은 면적이 1,070만 평방피트에 이르며 150메가와트의 전력을 사용합니다. (축구장 165개를 합친 공간을 상상하면 이 시설의 엄청난 규모를 가늠할 수 있습니다.)