플릿 관리란 무엇인가요?

플릿 관리에는 조직의 비즈니스 차량이 전체 라이프사이클 동안 유지 관리되도록 하는 데 필요한 시스템, 프로세스 및 도구가 포함됩니다.
또한 플릿 운전자 관리, 플릿 운영 최적화 및 자산 활용도 개선이 포함되며, 이는 모두 기업 자산 관리의 더 큰 범위에 속해 있습니다.
플릿은 조직에 따라 상업용 차량부터 화물 트럭, 비행기까지 다양할 수 있습니다. 일부 조직은 자체적으로 플릿을 구축하기도 하고, 어떤 조직은 플릿 관리 회사를 고용하기도 합니다. 적절한 플릿 관리를 통해 조직은 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 비즈니스가 최신 규정을 준수하도록 할 수 있습니다.
스마트 플릿 관리 시스템은 조직이 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 플릿 제공업체는 연료 소비 및 기타 진단 데이터를 추적하여 조직의 경제적 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이를 통해 차량 고장을 방지하고 비용이 많이 드는 차량 구입을 피함으로써 플릿 성능을 개선할 수도 있습니다.
플릿 관리를 통해 더욱 긍정적인 차량 검사 결과를 얻을 수도 있습니다. 차량 점검이 제대로 이루어지지 않으면 차량이 정상적으로 작동하더라도 운행이 중단될 수 있습니다. 플릿 관리는 차량 순환을 유지하는 예측적 또는 예방적 유지 관리를 제공할 수 있습니다.
마지막으로, 다양한 플릿 관리 솔루션을 구현함으로써 기업은 유지 관리를 개선하고 막판 취소를 방지하며 서비스를 제공하는 고객 수를 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 고객 만족도가 높아지고 수익성이 향상될 수 있습니다.
플릿 관리자는 새 차량이 필요한 시기, 차량이 충족해야 하는 요건, 구형 차량의 교체 필요성 여부를 결정합니다.
플릿 관리자는 차량 고장을 방지하기 위한 예방적 차량 유지 관리를 담당하며, 유지 관리 비용과 유지 관리 일정의 균형을 맞추고 플릿이 계속 운행될 수 있도록 수리를 처리합니다.
플릿 관리자는 운전자를 채용하고, 워크플로를 관리하며, 인재를 유지하기 위해 노력합니다. 또한 적절한 교육을 실시하고 운전자 행동을 모니터링하며 안전 절차를 최적화하여 운전자의 안전을 보장합니다.
플릿 관리자는 선호하는 주유 위치를 파악하고, 연료 사용량을 추적하는 프로세스를 만들고, 전체 차량 플릿의 주유 비용을 절감하는 등 연료 관리를 담당합니다.
플릿 관리자는 서비스 시간(HOS), 전자 기록 장치(ELD) 및 기타 규제 요구 사항을 감독하여 모든 운전자가 규정을 완벽하게 준수하도록 보장합니다.
플릿 관리자는 플릿 비용을 비교하고, 중앙 위치에서 데이터를 집계하고, 경로 최적화를 수행하여 비용을 절감하고 다운타임을 줄입니다. 많은 기업이 플릿 관리 솔루션이나 플릿 관리 소프트웨어를 활용하여 이러한 작업을 자동화하고 최적화합니다.
플릿 관리 소프트웨어는 플릿 관리자에게 플릿 추적 및 운전자 관리부터 날씨 및 교통 예보에 이르기까지 모든 것을 조율할 수 있는 실시간 물류 플랫폼을 제공합니다. 또한 플릿 관리 솔루션은 연료 사용량을 개선하고, 주요 차량 메트릭과 플릿 데이터를 제공하며, 규제 요건을 준수하고, 궁극적으로 플릿 운영을 최적화할 수 있습니다.
기업이 인바운드 및 아웃바운드 운송을 관리할 수 있는 운송 관리 시스템과 유사하지만, 플릿 관리 소프트웨어는 더 강력하고 상업용 플릿에만 초점을 맞춘다는 점에서 다릅니다.
플릿 관리 소프트웨어의 몇 가지 일반적인 기능은 다음과 같습니다.
강력한 플릿 관리 프로그램을 구축하려는 조직은 다음 사항을 고려해야 합니다.
미래 지향적인 플릿 관리 전략을 위해서는 초기부터 상당한 투자가 필요합니다. 초기 비용에는 차량에 텔레매틱스를 추가하고, 소프트웨어를 구매하거나 라이선스를 구매하고, 인력을 재교육하는 데 드는 비용이 포함됩니다.
플릿 규모는 다양하며 차량 종류는 전기 자전거부터 비행기까지 다양합니다. 다양한 차량을 보유한 대규모 플릿의 경우 특히 예방적 유지 관리와 관련하여 차량 유형별로 서로 다른 접근 방식이 필요합니다.
조직이 소프트웨어 중심의 고급 플릿 관리 방식으로 전환함에 따라 이들은 최신 기술을 파악하고 하드웨어를 업데이트 및 교체하며 기타 기술 스택을 관리해야 합니다.
IBM의 통합 자산 관리 솔루션으로 가동 시간을 늘리고, 생산성을 개선하고, 유지보수 비용을 절감하고, 더욱 탄력적인 운영을 구축하세요.
AI 및 데이터 인사이트를 사용하여 처음부터 끝까지 자산 성능을 최적화하세요.
생성형 AI의 힘을 활용한 인사이트 기반 의사 결정을 통해 자산 유지보수 성과를 극대화하세요.
AI와 분석이 뒷받침되는 통합 자산 관리 솔루션으로 유지보수 및 지원 업무에서 복잡성을 완화하세요.
지능형 소프트웨어 통합 세트인 IBM Maximo Application Suite를 사용하여 엔터프라이즈 자산을 최대한 활용하세요. 자산 안정성을 개선하기 위한 예측 유지보수를 포함하여 분석, AI 및 자동화를 통해 자산을 보다 효과적으로 관리하고 모니터링합니다.