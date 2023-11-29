플릿 관리란 무엇인가요?

스마트 플릿 관리 시스템은 조직이 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 플릿 제공업체는 연료 소비 및 기타 진단 데이터를 추적하여 조직의 경제적 영향을 최소화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이를 통해 차량 고장을 방지하고 비용이 많이 드는 차량 구입을 피함으로써 플릿 성능을 개선할 수도 있습니다.

플릿 관리를 통해 더욱 긍정적인 차량 검사 결과를 얻을 수도 있습니다. 차량 점검이 제대로 이루어지지 않으면 차량이 정상적으로 작동하더라도 운행이 중단될 수 있습니다. 플릿 관리는 차량 순환을 유지하는 예측적 또는 예방적 유지 관리를 제공할 수 있습니다.

마지막으로, 다양한 플릿 관리 솔루션을 구현함으로써 기업은 유지 관리를 개선하고 막판 취소를 방지하며 서비스를 제공하는 고객 수를 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 고객 만족도가 높아지고 수익성이 향상될 수 있습니다.