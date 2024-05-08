소버린 클라우드란 무엇인가요?

데이터 거버넌스: 데이터 거버넌스에 대한 CSP의 접근 방식은 매우 중요합니다. 이는 해당 제공업체가 데이터를 성공적으로 처리하고, 이에 필요한 제한을 적용하기 위한 올바른 정책과 절차를 갖추고 있음을 보여줍니다. 또한 이들은 자신들이 수립한 지침이 준수되고 있음을 증명하는 정기 감사를 제공할 수 있어야 합니다.

서비스 수준 계약(SLA): 소버린 클라우드 환경을 설명하는 CSP와의 서비스 수준 계약(SLA)은 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 환경을 설명하는 계약과 크게 다르지 않습니다. 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드와 마찬가지로 검토해야 할 가장 중요한 세 가지 영역은 제어(클라우드 관리), 가용성 및 성능입니다.

규정 준수: 소버린 클라우드 프레임워크를 배포하는 CSP는 사업을 운영하는 지역의 데이터 법률에 대한 높은 수준의 전문 지식과 끊임없이 변화하는 데이터 주권 및 규정 준수 환경에 대한 깊은 이해가 있어야 합니다. 공급업체와 고객은 새로운 규정을 최신 상태로 유지하고 이에 대처하기 위한 전략을 개발해야 할 책임을 공유합니다.

데이터 암호화: 데이터 주권 및 개인정보 보호와 관련하여 데이터 기밀성을 확보하는 것이 중요합니다. CSP는 조직이 데이터를 암호화하고 암호화 키를 사용하여 관리할 수 있는 메커니즘을 제공해야 합니다. 기본적으로 이는 적절한 권한과 키를 가진 사람만이 해독할 수 있는 암호화된 콘텐츠로 데이터를 변경하는 것을 의미합니다. 이러한 암호화 키에 대한 독점적 액세스를 보장함으로써 기업은 특정 시간에 데이터에 액세스할 수 있는 사람을 완벽하게 기술적으로 보장하고 제어할 수 있습니다.

복원력: 마지막으로, 문제가 발생하면 신속하게 복구할 수 있는 계획이 필요합니다. 관련 국가 또는 지역에서 고객의 복원력 및 복구 노력을 지원한 입증된 실적이 있는 CSP만 고려하세요. 모든 소버린 클라우드 배포에는 데이터가 저장되는 각각의 특정 규정 준수 영역에 맞게 조정된 복구 및 장애 조치 기능이 내장되어 있어야 합니다.