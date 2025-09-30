분산 클라우드는 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 서비스로서 퍼블릭 클라우드 인프라를 여러 위치, 이를테면 현재 이용 중인 클라우드 제공업체의 데이터 센터, 다른 클라우드 제공업체의 데이터 센터, 타사 데이터 센터 또는 코로케이션 센터, 온프레미스 등에서 실행하고 하나의 제어 플레인에서 모두 관리할 수 있게 합니다.
이처럼 분산된 퍼블릭 클라우드 서비스를 중앙에서 집중 관리함으로써 해당 기업의 성능, 규제 준수 등과 관련된 요구사항에 가장 부합하는 클라우드 위치 및 환경이 혼합된 형태에서 애플리케이션, 또는 개별 애플리케이션 컴포넌트를 배치하고 실행할 수 있습니다. 분산 클라우드는 하이브리드 클라우드 또는 멀티 클라우드 환경에서 일어날 수 있는 운영 및 관리상의 불일치 요소를 해결합니다.
무엇보다도 분산 클라우드는 이상적인 에지 컴퓨팅의 기초를 마련합니다. 즉, 데이터가 생성되는 위치와 가까운 곳에서 서버와 애플리케이션을 실행하는 것입니다.
분산 클라우드 및 에지 컴퓨팅은 대개 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 원격 통신(telco) 등 방대한 데이터를 실시간으로 처리해야 하는 각종 사용 분야에서 주로 쓰입니다. 아울러 분산 클라우드는 기업에서 국가별 또는 산업별 개인정보 보호법과 관련된 문제를 해결하는 데에도 기여합니다. 그리고 최근에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 다시 분산 배치된 직원 및 최종 사용자에게 IT 서비스를 제공하는 데에도 큰 역할을 했습니다.
아마도 분산 컴퓨팅에 관해 들어본 적이 있을 것입니다. 분산 컴퓨팅은 애플리케이션 컴포넌트가 네트워크로 연결된 여러 컴퓨터에 흩어져 있는 상태에서 메시징 또는 API를 통해 통신하는 방식입니다. 전반적인 애플리케이션 성능을 향상하거나 컴퓨팅 효율을 극대화하는 데 그 목적이 있습니다.
분산 클라우드는 여기서 더 나아가 퍼블릭 클라우드 제공업체의 컴퓨팅 스택 전체를 고객이 필요로 하는 모든 위치에 분산시킵니다. 고객의 온프레미스 데이터 센터나 프라이빗 클라우드, 또는 하나 이상의 오프프레미스 퍼블릭 클라우드 데이터 센터(해당 클라우드 제공업체의 소유일 수도, 아닐 수도 있음)도 가능합니다.
사실 분산 클라우드는 클라우드 제공업체의 중앙 관리형 클라우드를 지리적으로 분산된 마이크로 클라우드 위성 사이트로 확장하는 것입니다. 클라우드 제공업체는 여전히 모든 분산 인프라의 운영, 업데이트, 거버넌스, 보안, 안정성을 중앙에서 통제합니다. 그리고 고객은 중앙 관리형 클라우드 서비스, 모든 위치에 있는 위성 사이트 등 모든 것을 단일 클라우드처럼 액세스하고, 단일 제어 플레인에서 모두 관리합니다. 산업 분석 기관인 Gartner에서 설명한 대로, 이러한 방식으로 분산 클라우드는 하이브리드 클라우드 및 하이브리드 멀티 클라우드에서 부족한 점을 해결합니다.
앞서 말한 대로, 에지 컴퓨팅은 데이터가 생성되는 곳과 물리적으로 최대한 가까운 곳에 애플리케이션 워크로드를 배치하고 실행하는 것입니다. 이를테면 사용자가 휴대폰, 바코드 스캐너 등의 디바이스를 다루는 곳, 또는 보안 카메라나 머신 센서와 같은 IoT 디바이스가 데이터를 수집하고 생성하는 곳 등입니다.
전문가가 아닌 이들의 표현으로 하자면, 에지 컴퓨팅은 '수학을 데이터에 바로 적용'합니다. 데이터를 중앙의 클라우드 데이터 센터로 옮겨 처리한 다음 그 결과를 의사결정 지원 또는 프로세스 자동화를 위해 필요한 위치로 다시 가져오는 게 아니라, 데이터가 생성되는 곳에서 컴퓨팅을 수행합니다. 따라서 에지 컴퓨팅은 방대한 데이터를 초고속으로, 또는 실시간으로 처리해야 하므로 레이턴시 단축이 무엇보다 중요한 사용 분야에서 필수 조건으로 각광받고 있습니다.
분산 클라우드 아키텍처 없이 에지 컴퓨팅을 구현할 수 있습니다. 그러나 분산 클라우드가 있으면 에지 애플리케이션을 훨씬 더 용이하게 배치하고 관리할 수 있습니다.
이렇게 가정해보세요. 여러 곳의 제조 시설을 가동하고 있는데, 각 시설은 저마다 에지 서버를 두고 수천 개의 센서에서 생성하는 데이터를 처리합니다. 각 서버는 서로 다른 클라우드 서비스 제공업체에서 호스팅합니다. 분산 클라우드를 활용하면, 단일 제어 플레인, 단일 대시보드, 단일 클라우드의 단일 도구 세트를 사용하여 모두 제어하고 관리할 수 있습니다. 즉, Kubernetes 클러스터를 배치하고 관리하는 것은 물론 보안 업데이트를 수행하고 성능을 모니터링하는 것도 가능합니다. 분산 클라우드가 없으면, 이러한 작업과 도구가 에지 서버의 위치에 따라 달라질 수 있습니다.
분산 클라우드와 에지 컴퓨팅은 멀티 클라우드 관리 간소화, 확장성 및 개발 속도 향상, 첨단 자동화 및 의사결정 지원 애플리케이션/기능 배치 등 무엇이든 지원할 수 있습니다.
IBM Cloud Satellite는 모든 클라우드 벤더의 모든 온프레미스, 에지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 애플리케이션을 일관되게 배치 및 실행할 수 있도록 지원합니다. 이는 하나의 유리창을 통한 모든 환경의 전체적 가시성을 활용하여 IBM Cloud에 의해 서비스로서 중앙집중식으로 관리되는 Kubernetes, 데이터, AI 및 보안 서비스의 코어 세트를 표준화합니다. 덕분에 개발자 생산성과 개발 속도가 더욱 향상될 수 있습니다.
분산 클라우드에 관해 자세히 알아보거나 지금 시작하려면 IBM Cloud 계정으로 등록하세요.
IBM Cloud Satellite를 통해 온프레미스, 엣지, 퍼블릭 클라우드 환경 등 어느 곳에서나 일관성 있는 클라우드 서비스를 실행할 수 있습니다.
IBM Cloud Satellite는 모든 클라우드 벤더의 모든 온프레미스, 에지 컴퓨팅 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 애플리케이션을 일관되게 배치 및 실행할 수 있도록 지원합니다. 어떤 위치에서든 툴 체인, 데이터베이스 및 AI를 포함한 공통의 클라우드 서비스 세트를 이용합니다. IBM Cloud Satellite로 관리하는 분산 클라우드 솔루션이 클라우드 서비스, API, 액세스 정책, 보안 제어, 규정 준수를 제공합니다.