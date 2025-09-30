분산 클라우드는 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 서비스로서 퍼블릭 클라우드 인프라를 여러 위치, 이를테면 현재 이용 중인 클라우드 제공업체의 데이터 센터, 다른 클라우드 제공업체의 데이터 센터, 타사 데이터 센터 또는 코로케이션 센터, 온프레미스 등에서 실행하고 하나의 제어 플레인에서 모두 관리할 수 있게 합니다.

이처럼 분산된 퍼블릭 클라우드 서비스를 중앙에서 집중 관리함으로써 해당 기업의 성능, 규제 준수 등과 관련된 요구사항에 가장 부합하는 클라우드 위치 및 환경이 혼합된 형태에서 애플리케이션, 또는 개별 애플리케이션 컴포넌트를 배치하고 실행할 수 있습니다. 분산 클라우드는 하이브리드 클라우드 또는 멀티 클라우드 환경에서 일어날 수 있는 운영 및 관리상의 불일치 요소를 해결합니다.

무엇보다도 분산 클라우드는 이상적인 에지 컴퓨팅의 기초를 마련합니다. 즉, 데이터가 생성되는 위치와 가까운 곳에서 서버와 애플리케이션을 실행하는 것입니다.

분산 클라우드 및 에지 컴퓨팅은 대개 사물 인터넷(IoT), 인공 지능(AI), 원격 통신(telco) 등 방대한 데이터를 실시간으로 처리해야 하는 각종 사용 분야에서 주로 쓰입니다. 아울러 분산 클라우드는 기업에서 국가별 또는 산업별 개인정보 보호법과 관련된 문제를 해결하는 데에도 기여합니다. 그리고 최근에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 다시 분산 배치된 직원 및 최종 사용자에게 IT 서비스를 제공하는 데에도 큰 역할을 했습니다.