Cos'è un motore di workflow?

I progressi nel software dei motori di workflow ne hanno notevolmente ampliato le applicazioni.

Con i dispositivi Internet of Things (IoT), i motori di workflow possono connettersi ai sensori dei dispositivi per raccogliere, aggregare e pre-elaborare in tempo reale i dati non elaborati, attivando quindi i workflow in base ai dati elaborati. I dispositivi IoT tendono a generare eventi in base a condizioni specifiche (ad es. soglie di temperatura e rilevamento del movimento). Quando un dispositivo raggiunge la soglia, il motore di workflow può avviare workflow reattivi per affrontare l'evento (abbassando la temperatura oppure emettendo un allarme).

I motori di workflow possono anche utilizzare l'elaborazione di eventi complessi (CEP) per rilevare modelli e correlazioni tra più event stream, consentendo un'automazione più sofisticata e un processo decisionale mirato.

Via via che le aziende continuano ad adottare tecnologie cloud-native e iniziative di trasformazione digitale, i motori di workflow basati su cloud diventano sempre più importanti per la gestione e l'automazione dei workflow. I motori di workflow basati su cloud consentono alle aziende di adattare dinamicamente, allocare e scalare le risorse in base alle esigenze di computing, senza investimenti significativi a livello di infrastruttura.

Le soluzioni cloud assicurano inoltre che i workflow siano accessibili da qualsiasi luogo, un aspetto importante per i modelli di lavoro remoti e ibridi, e che i componenti del team possano continuare a collaborare, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Anche le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) hanno avuto un impatto significativo sul software dei motori di workflow. I motori basati su AI possono prevedere i risultati, adattarsi alle mutevoli condizioni aziendali e implementare l'automazione intelligente.

Ad esempio, un motore di workflow può utilizzare strumenti di AI per estrarre informazioni contestuali da un documento e indirizzarlo al destinatario giusto per l'approvazione o per l'attuazione della fase successiva. I motori di workflow intelligenti possono anche utilizzare i dati delle istanze di processo precedenti per ottimizzare le istanze di workflow future. Gli algoritmi di machine learning (ML) possono analizzare grandi quantità di dati storici dei workflow per identificare le tendenze e i colli di bottiglia delle prestazioni e suggerire miglioramenti del processo di workflow.

Inoltre, un software all'avanguardia per il workflow può facilitare l'hyperautomation, che automatizza interi processi e integra il workflow con altri strumenti di automazione (come i motori delle regole, la Robotic Process Automation (RPA) e l'elaborazione intelligente dei documenti). Con l'automazione end-to-end, le aziende possono creare ecosistemi di workflow coesi che semplificano le operazioni aziendali e riducono al minimo l'intervento umano durante l'intero ciclo di vita del workflow.