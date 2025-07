Riduce la quantità di tempo, l'impegno e i costi che gli sviluppatori devono affrontare per la gestione e il provisioning delle reti informatiche, consentendo loro di distribuire aggiornamenti e implementazioni dei servizi più rapidi. Nonostante la notevole evoluzione della tecnologia di rete, le pratiche di gestione della rete sono rimaste sostanzialmente invariate per decenni, basandosi in larga misura su processi manuali.



Tuttavia, la configurazione e la gestione manuale della rete sono pratiche complesse e soggette a errori, insufficienti per gestire le richieste di workload dinamiche e imprevedibili associate alle reti moderne.

L'automazione della rete risolve questi problemi eseguendo automaticamente processi come la configurazione e il test della rete, il provisioning delle risorse, il bilanciamento del carico e la distribuzione del workflow. L'automazione delle attività di rete ripetitive aiuta le organizzazioni a ridurre al minimo la richiesta di personale, a ridurre i costi operativi e a consentire al personale IT di concentrarsi sull'innovazione (anziché su lunghe manutenzioni manuali).

I processi automatizzati assicurano inoltre che le configurazioni e le politiche di rete siano applicate in modo uniforme in tutto l'ecosistema, per permettere alle aziende di ridurre al minimo le interruzioni della rete e i problemi di sicurezza spesso causati dagli errori umani. Con l'automazione della rete, i reparti IT possono migliorare la connettività, le prestazioni, la resilienza, l'agilità, l'utilizzo delle risorse e altro ancora.