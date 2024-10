Cos'è la Network Functions Virtualization (NFV)?

Per sfruttare i benefici della Network Functions Virtualization, i team IT devono riconoscere e affrontare alcune sfide, in particolare i problemi di visibilità e sicurezza che possono accompagnare la virtualizzazione delle funzioni di rete.

Gli ambienti NFV richiedono spesso strumenti di monitoraggio più complessi per monitorare le varie macchine virtuali, le funzioni e il traffico che si sposta attraverso la rete. Le funzioni virtualizzate sono anche più aperte agli attacchi informatici e al malware rispetto all'hardware fisico archiviato in un data center e devono essere protette in modi diversi. Le aziende che cercano di implementare l'NFV dovrebbero abbinare questa transizione a solide pratiche di monitoraggio e sicurezza specifiche per NFV per proteggere i dati e l'infrastruttura.