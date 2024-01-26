Da qualche tempo il settore delle telecomunicazioni, pietra miliare della connettività globale, sta attraversando una rinascita tecnologica guidata da innovazioni come 5G, IoT, cloud computing e AI. Di conseguenza, la gestione delle reti è diventata sempre più difficile. Per gestire le attività di routine è necessario implementare l'automazione, monitorare la salute della rete e rispondere ai problemi in tempo reale. Tuttavia, le competenze esistenti all'interno dei fornitori di servizi di comunicazione (CSP) potrebbero non essere in linea con le esigenze in evoluzione di questo panorama. Per avere successo nell'era moderna, i CSP hanno bisogno di team versatili, tra cui data scientist per l'interpretazione e le operazioni dei dati, sviluppatori di software per l'automazione tramite application programming interface (API) dei fornitori e service assurance engineers per la progettazione di a loop chiuso per garantire l'affidabilità del servizio.

I CSP colmano il divario creando team con esperienze diverse, ma beneficiano anche dei notevoli progressi di una tendenza concomitante. I linguaggi di programmazione si sono evoluti verso paradigmi low-code/no-code e, con l'emergere dell'AI generativa, ci troviamo a un punto in cui i foundation model possono generare codice formale basato sulle descrizioni in linguaggio naturale delle attività. Ciò ha dato una nuova prospettiva al concetto di reti basate sugli intenti (IBN), in cui gli amministratori umani esprimono obiettivi di rete di alto livello in un linguaggio naturale, noti come "intenti", e questi intenti umani vengono tradotti automaticamente in politiche e configurazioni di rete. L'IBN ha il potenziale di migliorare la gestione della rete e potrebbe diventare un punto di svolta nel colmare la mancanza di talenti all'interno delle società di telecomunicazioni. Facendo un ulteriore passo avanti, le reti autonome (AN) promettono di utilizzare gli intenti come input per auto-configurare, ottimizzare e riparare autonomamente le reti man mano che le loro condizioni si evolvono.

Sebbene possiamo immaginare un futuro brillante sia per l'IBN che per le AN, ci sono persistenti preoccupazioni sulla loro fattibilità e sulle applicazioni del programma, tra cui l'espressione degli intenti, la traduzione accurata della configurazione di rete, la trasparenza e la complessità del sistema. In questo blog, approfondiremo le aree in cui la loro applicazione pratica ha più potenziale e analizzeremo le sfide che potrebbero incontrare lungo il percorso.