Si prevede che il 5G consentirà 13,1 trilioni di dollari di vendite annuali in tutti i settori industriali entro il 2035.1 Perché i fornitori di servizi di comunicazione possano trarre vantaggio dalle opportunità emergenti, devono fare scelte strategiche sulle capacità che forniranno e sui ruoli che svolgeranno negli ecosistemi che creano valore.

IBM Telecommunications Consulting collabora con oltre l'80% delle aziende di telecomunicazioni più grandi del mondo per costruire strategie e soluzioni per i modelli di business delle comunicazioni del futuro. Per questi nuovi modelli di business, i nostri servizi di consulenza rivolti alle telecomunicazioni aiutano a trasformare le reti per commercializzare e far crescere i ricavi del 5G/edge, a modernizzare e automatizzare i sistemi operativi e di supporto al business per migliorare la redditività, e a progettare e offrire ai clienti esperienze differenziate e fidelizzanti.