Sentaca fa parte della divisione Hybrid Cloud Services di IBM Consulting, in rapida crescita, e si occupa di risolvere le sfide strategiche e tecnologiche dei clienti come il costo di proprietà, la monetizzazione e l'architettura scalabile e sicura e di cogliere opportunità come 5G, IoT e streaming che possono accelerare la creazione e la fornitura di nuovi servizi. I consulenti tecnologici Sentaca negli Stati Uniti e in Canada creano e migrano applicazioni mission-critical sui principali fornitori di cloud service e piattaforme open source come Red Hat OpenShift e OpenStack.

IBM ha acquisito Sentaca, con sede a Cambridge, Massachusetts, e fondata nel 2008, il 31 gennaio 2022. Le competenze di Sentaca, gli asset e le relazioni con i clienti aiuteranno IBM a soddisfare la domanda del settore e a rafforzare la sua posizione di principale integratore di sistemi per il mercato emergente delle reti e del 5G.