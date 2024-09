Vi vantava una lunga storia di collaborazione con IBM, quindi si è rivolta a IBM Consulting per pianificare ed eseguire la sua massiccia trasformazione digitale e i suoi progetti di consolidamento e integrazione. "Abbiamo collaborato con IBM per promuovere la trasformazione digitale nella scala di cui avevamo bisogno", afferma Chauhan. "E in questa partnership con IBM, i nostri tre pilastri sono fiducia, trasparenza e agilità".

Una componente chiave della fusione è stata la trasformazione digitale. "Abbiamo deciso di trasformarci", afferma Chauhan. "In quanto organizzazione digital-first, volevamo assicurarci di soddisfare i consumatori costantemente e su ogni punto di contatto. Disponiamo di prodotti e offerte innovativi, personalizzati, contestuali e pertinenti".

In collaborazione con IBM, Vi ha creato una "fabbrica digitale" per aiutare a trasformare le varie proprietà digitali di Vi, tra cui siti web, applicazioni mobili e nuove piattaforme digitali. Con il lancio del nuovo marchio Vi, l'azienda ha lanciato i nuovi siti web e le applicazioni mobili nel giro di pochissimi giorni, senza tempi di inattività. "I nostri consumatori utilizzano il sito web per ottenere informazioni, per abbonarsi o per ricaricare il proprio telefono prepagato", afferma Chauhan. "I nostri abbonati postpagati possono invece effettuare il pagamento delle fatture. Inoltre, abbiamo la possibilità presentare offerte interessanti. Abbiamo rivoluzionato tutte queste funzioni e siamo riusciti a passare senza problemi al nuovo brand".

La trasformazione digitale ha consentito di creare nuove piattaforme digitali per i partner di canale di Vi. Vi ha collaborato con IBM nell sua fabbrica digitale per lanciare diverse soluzioni esclusive, come una nuova piattaforma di app mobili per rivenditori digitali che supporta ricariche contactless e trasferimenti di saldo contactless basati su UPI. Utilizzando l'applicazione del rivenditore digitale, i clienti possono ricaricare facilmente il proprio telefono prepagato rispettando il distanziamento sociale necessario secondo le normative per la sicurezza contro il COVID-19. Inoltre, i distributori possono effettuare trasferimenti di saldo contactless basati su UPI, in modo che i rivenditori possano sempre ottenere le ricariche di cui hanno bisogno senza obbligare i rappresentanti a recarsi presso i punti vendita.

Queste iniziative aiutano circa 300 milioni di cittadini indiani a rimanere in contatto senza problemi anche durante la pandemia da COVID-19. Con la nuova app per rivenditori digitali, Vi guadagna sette milioni di nuovi abbonati al mese e gestisce un fatturato mensile di 200 milioni di dollari. Inoltre, l'azienda ha lanciato una nuova piattaforma di acquisizione delle vendite digitali, con un aumento del 100% delle acquisizioni in tre mesi.

Nirupmay Kumar, Executive Vice President of Technology presso Vi, ha supervisionato la strategia di integrazione, la progettazione della soluzione e il demand management per le imprese e i consumatori durante i progetti di consolidamento e integrazione. "Abbiamo interagito a stretto contatto con IBM per identificare i nostri requisiti aziendali e per determinare come progettare i sistemi", spiega Kumar. "IBM ci ha anche aiutato a specificare tutti i nostri requisiti per non tralasciare nulla."

Kumar e il suo team si sono occupati della progettazione del consolidamento per i sistemi IT sia di Vodafone che di Idea. "La sfida stava nell'identificare il set di applicazioni appropriato, in grado di supportare il doppio della base di abbonati oltre alla crescita e alle funzionalità future", afferma Kumar. Non è stato per niente facile, considerando le dimensioni e la maturità del panorama IT delle due aziende. "Il progetto di trasformazione IT per un'azienda di telecomunicazioni è come cambiare il motore mentre l'aereo è in volo: è necessario eseguire gli aggiornamenti con tempi di inattività minimi o nulli", afferma Kumar.

Durante la collaborazione fra il team di Kumar e IBM per determinare quali applicazioni aziendali supportassero al meglio la nuova organizzazione nata dalla fusione, a volte è emerso che la scelta migliore sarebbe stata trasformare un sistema esistente piuttosto che consolidarlo, mentre in altri casi hanno creato nuove funzionalità. In passato, nessuna delle due aziende disponeva di una piattaforma digitale per i consumatori aziendali, quindi Vi e IBM ne hanno creata una nuova per fornire opzioni self-service ai clienti aziendali di Vi. La piattaforma digitale aziendale di Vi ha addirittura vinto cinque premi nella prestigiosa competizione ICMG Architecture Excellence Awards. La nuova piattaforma ha consentito in un anno un aumento del 35% dei pagamenti, del 60% del servizio self-service dei clienti e del 70% delle registrazioni di nuovi clienti.

Sanjeev Vadera, vicepresidente e Head of Integration Program Management presso Vi, ha gestito il consolidamento e le operazioni per i progetti di consolidamento e integrazione. Parte del programma di consolidamento prevedeva lo spostamento di svariati servizi e applicazioni su un cloud virtualizzato per ridurre il costo di proprietà. "Eravamo sempre alla ricerca di modi per passare il più possibile al cloud", afferma Vadera. "Abbiamo fatto anche molta virtualizzazione." Il team IBM e Vi ha eseguito con successo 32 programmi di trasformazione paralleli in soli 18 mesi. Questi progetti hanno interessato quasi 300 milioni di clienti (circa un cittadino indiano su quattro) e due milioni di partner di canale in oltre 700 processi aziendali.

Sebbene il programma di consolidamento e integrazione fosse stato originariamente previsto per durare dai tre ai cinque anni, con l'aiuto di IBM Vi è riuscito a completarlo entro 24 mesi. L'azienda ha inoltre completato la trasformazione digitale con un impatto minimo sui consumatori. "Per la maggior parte dei nostri progetti di consolidamento, ci siamo assicurati che l'impatto sui clienti fosse pari a zero", afferma Vadera. "Con l'aiuto di IBM, abbiamo eseguito iterazioni di migrazioni fittizie per creare strategie su come ridurre i tempi di inattività."

In totale, Vi e IBM hanno consolidato più di 350 applicazioni in circa 200. Inoltre, i team hanno migrato 140 applicazioni da tre data center a uno solo. In definitiva, il progetto porterà al consolidamento di quattro data center in uno. Grazie a questo consolidamento, Vi è riuscito a risparmiare 600 milioni di dollari finora.

Inoltre, IBM sta aiutando Vi con i suoi domini di rete. Vi ha collaborato con IBM per realizzare la sua prima importante pietra miliare di produzione per le funzioni di rete principali grazie al suo cloud ibrido universale aperto, alimentato da IBM e Red Hat. La piattaforma consente alle applicazioni IT e di rete di funzionare su un'architettura cloud comune, progettata per offrire miglioramenti del ROI attraverso l'ottimizzazione di CapEx, OpEx, skill e investimenti di automazione sia nella rete che nei domini delle applicazioni IT. Il cloud ibrido si basa sulla tecnologia e sugli standard aperti di IBM e Red Hat, e offre un'ampia gamma di funzionalità tra cui IBM Watson AI e Red Hat Ansible Automation Platform (link esterno a ibm.com), che aiutano a rafforzare le capacità di Vi nella pianificazione della rete e dell'IT.