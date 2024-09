Una delle persone impegnate nell'innovazione della gestione delle infrastrutture autostradali italiane è Lorenzo Rossi, Amministratore delegato di MOVYON. MOVYON, l'evoluzione di Autostrade Tech, è leader nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni intelligenti di sistemi di trasporto nonché centro di eccellenza per la ricerca e l'innovazione presso Autostrade per l'Italia. Autostrade per l'Italia adotta le soluzioni tecnologiche MOVYON per gestire e mantenere i suoi circa 3.000 km di autostrade sicuri per gli automobilisti come Mario. Autostrade per l'Italia gestisce inoltre più di 1.900 ponti e viadotti, quasi 1.800 cavalcavia e 574 gallerie in tutta Italia.

Il processo di manutenzione delle infrastrutture si è evoluto nel tempo, passando dalle ispezioni manuali alle ispezioni eseguite in parte manualmente, in parte con il supporto tecnologico. Ad esempio, l'elevata quantità di dati raccolti nel corso dei decenni è stata digitalizzata, fornendo un supporto importante per le recensioni sul campo e le ispezioni.

Autostrade per l'Italia è determinata a continuare a migliorare il modo di monitorare e conservare la sua vasta gamma di asset abbracciando la tecnologia e attraversando una completa trasformazione digitale. Si è rivolta a Rossi e MOVYON per aiutarla a raggiungere due obiettivi specifici.

"In primo luogo, Autostrade per l'Italia voleva innovare la gestione dei propri asset in modo più efficace", spiega Rossi. "Il secondo obiettivo era quello di supportare ASPI nella sua trasformazione digitale".

Rossi voleva collaborare con i leader del settore per incorporare le loro tecnologie in una soluzione di gestione degli asset digitali best-in-class per Autostrade per l'Italia. "Non volevamo reinventare la ruota sviluppando la tecnologia da zero, ma potevamo usare la ruota per costruire l'auto", afferma.