Che cos'è la configurazione della rete?

La configurazione della rete è il processo di impostazione delle politiche, dei controlli e dei flussi di dati che consentono ai dispositivi e ai sistemi di comunicare attraverso una rete informatica.
Comprende tutti i componenti hardware e software fisici e virtuali di una rete e i protocolli che determinano il modo in cui i dati si spostano tra di essi.
Una configurazione di rete efficace è fondamentale per ottimizzare il flusso del traffico, migliorare la sicurezza della rete e migliorare la stabilità generale della rete. Data la complessità degli odierni ambienti ibridi e multicloud distribuiti geograficamente, l'uso di strumenti di gestione della configurazione di rete è il modo migliore per automatizzare le attività di configurazione e manutenzione dei dispositivi.
Gli strumenti di configurazione della rete forniscono agli sviluppatori caratteristiche automatiche di tracciamento e reporting dei dati in tempo reale in modo che gli amministratori possano identificare prontamente le modifiche problematiche alla configurazione e i potenziali rischi per la sicurezza. Facilitano le modifiche in blocco (come l'aggiornamento delle password quando i dispositivi sono compromessi), consentono ai team di ripristinare rapidamente le impostazioni di rete a una configurazione precedente e aiutano le aziende a riavviare i dispositivi di rete dopo i guasti.
Con le caratteristiche di configurazione automatica della rete, le aziende possono semplificare la manutenzione e la riparazione dei dispositivi di rete fisici e virtuali, riducendo le interruzioni della rete per gli utenti e ottimizzando le funzioni di rete per gli amministratori.
Le configurazioni della rete possono essere definite da diversi fattori (spesso simultaneamente), ma due parametri comunemente utilizzati sono la scala e la topologia. La scala è l'intervallo geografico dei componenti e dei dispositivi di una rete, mentre la topologia è la disposizione fisica e logica dei nodi e delle connessioni in una rete.
Le PAN hanno una portata ridotta, in genere inferiore a 10 metri, e sono pensate per i dispositivi periferici utilizzati da un individuo. A differenza di altre configurazioni, le PAN non necessitano di una connessione Internet attiva per funzionare.
Le PAN possono essere collegate a reti locali (LAN) e ad altri tipi di rete di livello superiore che utilizzano un singolo dispositivo come gateway (collegando un controller Bluetooth a una console di gioco, ad esempio).
Anche le connessioni wireless e via cavo possono creare delle PAN. Gli amministratori possono utilizzare protocolli di comunicazione a distanza ravvicinata (come Wi-Fi e Bluetooth) per creare reti personali wireless (WPAN) per applicazioni incentrate sui dati. E per creare PAN cablate, possono utilizzare tecnologie come l'Universal Serial Bus (USB).
Quando colleghi il tuo laptop o dispositivo mobile alla rete di casa o del posto di lavoro, ti stai connettendo a una LAN.
Le LAN sono reti informatiche private che consentono a utenti specifici di avere accesso illimitato alla stessa connessione di sistema in una posizione centrale, in genere entro poco più di un chilometro e spesso all'interno di un edificio. In una configurazione LAN, i sistemi operativi sensibili alla rete sui dispositivi degli utenti possono condividere risorse e dispositivi (stampanti e scanner, ad esempio).
Le LAN possono utilizzare una gamma di topologie, tra cui stella, bus e albero, a seconda dei requisiti e degli obiettivi di rete di un'azienda.
Le LAN virtuali, o VLAN, sono reti logiche overlay che raggruppano sottoinsiemi di dispositivi di rete che condividono una LAN e isolano il traffico di rete di ciascun gruppo. Le VLAN sono comunemente utilizzate nelle organizzazioni che lavorano con ambienti informatici ampi e complessi perché consentono agli amministratori di creare segmenti di rete per una trasmissione dei dati più rapida e sicura.
Le configurazioni WLAN consentono agli utenti di spostarsi liberamente in un'area di copertura senza il fastidio di trasportare o rimanere connessi ai cavi Ethernet.
Le reti WLAN hanno ampliato notevolmente le possibilità delle reti wireless, portando a innovazioni come la rete wireless mobile, la rete wireless fissa (accesso a banda larga fissa che utilizza onde radio anziché cavi), la rete wireless portatile (chiamata anche "hotspot mobili") e la rete wireless a infrarossi (consente la trasmissione di dati utilizzando raggi infrarossi anziché cavi).
Una VPN fornisce una connessione crittografata che nasconde i pacchetti di dati mentre gli utenti sono connessi a una rete pubblica (come Internet). Le VPN fanno da tunnel tra i dispositivi connessi, incapsulando e crittografando i dati mentre attraversano la rete per evitare che informazioni sensibili (come indirizzi IP, cronologia di navigazione, corrispondenza privilegiata e logistica) vengano rivelate online.
Le VPN possono utilizzare l'accesso remoto e le configurazioni da sito a sito. Una VPN di accesso remoto può, ad esempio, aiutare i lavoratori da remoto a connettere in modo sicuro e protetto i propri dispositivi a una rete aziendale da qualsiasi luogo. E i dipendenti che lavorano in una filiale possono utilizzare le VPN site-to-site per collegarsi in modo sicuro alla rete dell'ufficio principale.
Indipendentemente dalle dinamiche di rete, le VPN aiutano a proteggere i dati di rete dagli attacchi informatici che cercano di estrarre, intercettare o rubare informazioni private e sensibili.
Le MAN, note anche come reti di medie dimensioni, coprono un'area maggiore rispetto alle LAN, ma sono meno estese delle reti WAN (reti geografiche). In genere, sono costituite da più LAN collegate tra loro utilizzando una tecnologia backbone point-to-point ad alta capacità, che funge da percorso di connessione principale tra i dispositivi di rete.
Le MAN possono coprire diversi edifici o intere città, come nel caso delle reti DSL e TV via cavo, che utilizzano risorse locali e regionali comuni per connettere i dispositivi sulla rete.
Una WAN fornisce l'accesso a vari tipi di supporti utilizzando un unico provider designato. Non è limitata a un territorio specifico e non ha restrizioni geografiche.
Le WAN possono essere point-to-point (dove i dispositivi si scambiano dati tramite una connessione privata) o reti a commutazione di pacchetto (in cui i dati vengono suddivisi in brevi messaggi o "pacchetti" e inviati frammentariamente) su circuiti condivisi (possono assumere vari percorsi).
Le WAN ibride e le reti geografiche definite dal software (SD-WAN) possono utilizzare diversi tipi di connessioni di rete, comprese le reti private virtuali (VPN).
Lo storage di rete migliora la continuità aziendale, quindi trovare modi per massimizzare il data storage e automatizzare i backup delle configurazioni è critico. Le SAN aiutano le aziende ad indirizzare queste priorità.
In quanto rete dietro i server, le SAN sono reti informatiche ad alta velocità progettate per fornire accesso allo storage in qualsiasi direzione. L'obiettivo principale di una SAN è facilitare i trasferimenti di dati di grandi dimensioni tra diversi dispositivi di storage e tra dispositivi di storage e la rete informatica.
In una topologia a bus, tutti i nodi dei dispositivi sono collegati a un unico cavo (noto come bus o backbone), come le fermate degli autobus che si diramano da una linea di autobus e i dati viaggiano in entrambe le direzioni lungo il cavo.
Le reti a bus sono convenienti e facili da implementare, ma creano un singolo punto di guasto nella rete; se il bus si guasta, l'intera rete si blocca. Possono anche essere meno sicure a causa della colonna condivisa.
Inoltre, poiché più nodi condividono un cavo centrale in una configurazione bus, aumenta il rischio di collisioni di dati, il che può ridurre l'efficienza della rete e causare rallentamenti della rete.
Le topologie ad anello collegano i nodi in modo circolare, con ogni nodo che ha esattamente due vicini. I dati fluiscono in una direzione attorno all'anello, anche se i sistemi a doppio anello possono inviare dati in entrambe le direzioni.
Le reti ad anello sono generalmente economiche da installare e scalare e i dati fluiscono rapidamente attraverso di esse. Proprio come le topologie a bus, tuttavia, un errore su un singolo nodo può far crollare l'intera rete.
Le reti a doppio anello proteggono da questo tipo di guasto utilizzando due anelli concentrici invece di uno. Gli anelli inviano dati in direzioni opposte e, se il primo anello non riesce, la rete passa al secondo anello, aggiungendo una misura di ridondanza alla rete.
In una rete a stella, tutti i nodi sono collegati a un hub centrale. I nodi sono posizionati attorno ad esso in una forma che ricorda approssimativamente una stella. Se un singolo nodo si guasta, il resto della rete non ne risente se l'hub centrale è operativo.
Le topologie a stella sono generalmente facili da mantenere operative e gestire, il che le rende una scelta popolare per le LAN. La loro struttura centralizzata rende anche relativamente facile l'aggiunta o la rimozione di dispositivi, per cui la scalabilità è più semplice rispetto ad altre configurazioni.
Tuttavia, le prestazioni dell'intera rete dipendono dall'hub centrale.
Chiamate anche topologie spine-leaf, le reti ad albero combinano elementi di reti a bus e a stella per creare una struttura gerarchica. In questa configurazione, un hub centrale funge da nodo principale, che si connette a più reti a stella anziché a singoli nodi.
I nodi di una rete ad albero si affidano all'hub centrale, creando dipendenze che possono influire sulle prestazioni della rete. Le topologie ad albero ereditano anche le vulnerabilità sia dalle reti a bus che da quelle a stella; il singolo punto di guasto nell'hub centrale può interrompere l'intera rete.
Tuttavia, le topologie ad albero ottimizzano il flusso di dati consentendo a più dispositivi di connettersi a un data center centrale. E come le reti a stella, le topologie ad albero facilitano l'identificazione e la risoluzione dei problemi con i singoli nodi.
Una topologia a mesh è una struttura di rete altamente interconnessa in cui ogni nodo è collegato direttamente a più altri nodi.
In una configurazione a mesh completo, ogni nodo si connette a tutti gli altri nodi all'interno di una singola rete, creando percorsi ridondanti per la trasmissione dei dati. L'elevato livello di interconnettività migliora la resilienza della rete e la tolleranza ai guasti, poiché i dati possono essere reindirizzati attraverso percorsi alternativi in caso di interruzione di una connessione.
Le topologie a mesh parziale, in cui solo alcuni nodi sono collegati direttamente a tutti gli altri nodi, offrono un equilibrio tra la robustezza del mesh completo e l'economicità delle topologie più semplici.
La struttura decentralizzata delle reti mesh riduce la dipendenza da un singolo punto, il che può migliorare sia la sicurezza che l'efficienza della rete. Le reti mesh accelerano anche la trasmissione dei dati e aumentano la scalabilità.
Tuttavia, introducono una maggiore complessità nella gestione e nella progettazione della rete. E la serie di connessioni in una topologia a mesh può aumentare i costi di implementazione e manutenzione, specialmente nelle configurazioni a mesh completo per reti di grandi dimensioni.
Nonostante queste sfide, le topologie a mesh possono essere preziose per la gestione di infrastrutture critiche, reti wireless e scenari che richiedono affidabilità e prestazioni avanzate.
Una topologia ibrida combina elementi di topologie diverse per soddisfare specifiche esigenze di rete. Ad esempio, una rete potrebbe utilizzare le impostazioni di configurazione a stella e a mesh per bilanciare scalabilità e affidabilità. Le reti ad albero (che combinano una rete a stella e una rete bus) sono un tipo di topologia ibrida.
Ogni topologia di rete ibrida può essere personalizzata in base a casi d'uso ed esigenze aziendali specifiche. Tuttavia, la creazione di un'architettura di rete personalizzata può essere difficile e richiede più cavi e dispositivi di rete rispetto ad altre configurazioni, aumentando i costi di manutenzione della rete.
La configurazione di una rete di calcolo, indipendentemente dalla configurazione, comporta la definizione dei parametri fondamentali e il completamento di alcune attività chiave, tra cui:
L'indirizzamento IP richiede agli amministratori di rete di applicare identificatori univoci per ogni dispositivo su una rete, inclusi indirizzi statici e dinamici e maschere di subnet.
Mentre gli indirizzi statici vengono assegnati manualmente ai dispositivi che richiedono un indirizzo permanente (server, stampanti e hardware di rete), gli indirizzi dinamici vengono assegnati automaticamente dai server DHCP e possono cambiare nel tempo (come nel caso dei dispositivi utente, come laptop e dispositivi mobili).
Il subnetting suddivide una rete in segmenti più piccoli e gestibili, denominati "subnet", per garantire che la rete utilizzi gli indirizzi IP in modo efficiente e prevenire la congestione della rete.
I protocolli di rete stabiliscono come i dispositivi scambiano i dati attraverso l'infrastruttura di rete, imponendo regole di formattazione e di comunicazione.
I protocolli di comunicazione comunemente usati includono TCP/IP, DNS e HTTP. I protocolli DNS, ad esempio, convertono i nomi di dominio a misura d'uomo negli indirizzi IP utilizzati dai computer per identificarsi reciprocamente sulla rete. Gli standard di formattazione, come JSON e XML, nei file di configurazione consentono l'interoperabilità tra diversi dispositivi di rete.
La configurazione del router comporta la creazione di tabelle di routing, che determinano il percorso ottimale per il trasferimento dei dati dall'origine alla destinazione. I protocolli e i gateway predefiniti (dispositivi, come i router, che si trovano tra la rete di un utente e Internet) ottimizzano il flusso di dati e riducono al minimo la latenza di rete.
I firewall impostano i controlli di accesso al traffico in entrata e in uscita in base alle politiche di sicurezza predefinite di un'organizzazione.
Per configurare un firewall, gli amministratori stabiliscono regole per bloccare o consentire il traffico di rete, proteggendo la rete da accessi non autorizzati e potenziali minacce. Le VPN e le zone demilitarizzate fanno spesso parte delle configurazioni avanzate dei firewall.
Le autorizzazioni e i protocolli di autenticazione verificano che gli utenti che tentano di accedere alla rete siano autorizzati a farlo.
Questo processo può essere manuale o automatico e include diversi protocolli di sicurezza, tra cui i protocolli Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) (che crittografano i dati in transito) e i protocolli IPsec (Internet Protocol Security) (che proteggono le comunicazioni IP autenticando e crittografando ogni pacchetto IP).
La rete a configurazione zero (zeroconf) è una suite tecnologica che automatizza la configurazione della rete. Invece di amministratori e team IT che configurano manualmente indirizzi IPv4 e IPv6, server DNS o altri servizi di rete, i dispositivi abilitati a zeroconf possono rilevare e accedere automaticamente alla rete.
La rete zeroconf mira a rendere la connessione e la comunicazione più facili in situazioni in cui le impostazioni di rete cambiano frequentemente o in cui utenti non tecnici sono responsabili della configurazione di una rete (utenti domestici, ad esempio).
Sebbene non sia destinata a sostituire le configurazioni tradizionali, specialmente nelle reti più grandi o in quelle che devono soddisfare specifici standard di sicurezza o prestazioni, la rete a configurazione zero può consentire la condivisione di file e stampanti, lo streaming multimediale e la comunicazione tra dispositivi Internet of Things (IoT).
Storicamente, la gestione della configurazione di rete (NCM) era un'attività laboriosa che richiedeva agli sviluppatori di inserire manualmente le modifiche in un'interfaccia a riga di comando (CLI) per configurare i dispositivi di rete, il che portava a frequenti errori di configurazione. Inoltre, non erano previste disposizioni per il ritorno a una versione precedente.
Gli strumenti NCM automatizzano le modifiche alla configurazione, organizzando e conservando informazioni dettagliate su ciascun componente di una rete di computer. Quando sono necessarie riparazioni, modifiche, espansioni o aggiornamenti, gli amministratori di rete possono consultare un database di gestione della configurazione. Questo database include le posizioni, i nomi delle interfacce, gli indirizzi di rete o IP e i dettagli delle impostazioni predefinite di ogni dispositivo hardware, programma, versione di configurazione e aggiornamento installato.
L'obiettivo principale degli strumenti di gestione della configurazione è monitorare, mantenere, organizzare e centralizzare le informazioni relative ai dispositivi di rete di un'organizzazione, comprese le interfacce di rete, il firmware e il software. Questi processi consentono una rapida riconfigurazione e sostituzione dei dispositivi di rete in seguito a un guasto e aiutano a garantire che gli utenti subiscano una latenza o un'inattività di rete minime.
E con la proliferazione di tecnologie basate sull'AI e sul machine learning (ML), gli strumenti NCM possono analizzare e apprendere continuamente dal traffico di dati di rete e regolare dinamicamente i workflow di configurazione per massimizzare la velocità e l'affidabilità della rete.
Le soluzioni NCM aiutano le aziende a:
