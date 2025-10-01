Cos'è l'AI networking?

Si tratta di un componente importante delle moderne reti informatiche, poiché consente alle risorse di elaborazione interconnesse di comunicare senza interruzioni, automatizzando le attività di gestione di rete di routine e facilitando l'ottimizzazione dell'addestramento dei modelli AI e l'inferenza . Le strategie basate su AI possono aiutare i team di sviluppo a superare i limiti delle pratiche di rete tradizionali, spesso insufficienti per la portata, la complessità e la sofisticazione degli ambienti IT odierni.

Le reti tradizionali si basano su processi manuali, configurazioni statiche e manutenzione programmata, il che non è un problema per le reti di piccole dimensioni che hanno interazioni semplici con i dispositivi. Tuttavia, le reti moderne non sono semplici né piccole. Si estendono su ambienti globali diversi e dinamici e infrastrutture hybrid cloud con migliaia di dispositivi e dipendenze interconnessi. L'ambiente multicloud medio si estende su 12 servizi e piattaforme diversi.

L'ampliamento dell'infrastruttura di rete esistente con strumenti di AI e ML può aiutare le aziende a semplificare le pratiche di gestione della rete, migliorare l'intelligenza della rete ed espandere le capacità di automazione. Le soluzioni di AI networking consentono di ottenere:

Gestione intelligente del traffico

Automazione della rete senza intervento umano

Analisi e rilevamento delle minacce in tempo reale

Analisi dettagliata della causa principale (RCA)

Ottimizzazione continua della rete basata sui dati

Analytics predittiva e apprendimento adattivo

In alcuni casi, le reti basate sull'AI possono persino creare meccanismi e workflow autoriparanti.

L'AI networking è parte integrante della distribuzione dei modelli AI su larga scala e della creazione di reti aziendali altamente autonome e basate sui dati. Sposta il paradigma dalle reti statiche gestite dall'uomo a infrastrutture IT dinamiche e autonome in grado di supportare le immense esigenze delle tecnologie moderne (5G, Internet of Things (IoT), edge computing, workload AI e servizi cloud-native).

Ne risultano reti aziendali più intelligenti, più veloci e più resilienti, che contribuiscono a offrire esperienze ottimali agli utenti finali.