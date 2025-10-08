IBM Network Intelligence

Accelera il tuo percorso verso un ciclo di vita della rete autonomo

Dashboard IBM Network Intelligence con grafico ad anello e varie statistiche.

AI and the Future of Networking: Market Trends That Matter

Partecipa al webinar giovedì 09 ottobre alle 9:00 ET

Perché IBM Network Intelligence?

Accelera il passaggio all'autonomia. La Network Intelligence è progettata per ridurre i costi, aumentare la scalabilità e fornire insight in tempo reale con agentic AI in ambienti multivendor e multidominio. 

AI nativa della rete

Fornisci alle reti di telecomunicazioni e aziendali una soluzione appositamente progettata che viene addestrata su dati di telemetria a volumi elevati, anziché su dati generici.
Chiara e sicura

Comprendi il motivo per cui è stata intrapresa un'azione. Aumenta la fiducia con decisioni AI e misure di sicurezza trasparenti.
Aperta e interoperabile

Collegati agli strumenti e ai dati esistenti, così come a tutti gli ambienti (on-premise, ibrido o cloud), senza vincolarti a fornitori specifici e senza doverli eliminare e sostituire.
Rapido time to value

Scopri rapidamente il valore disponibile con modelli pre-addestrati su dati di rete reali e una rapida integrazione dell'ecosistema.

Agentic AI per la gestione del ciclo di vita della rete

Che tu stia modernizzando l'infrastruttura o ottimizzando le prestazioni,
IBM Network Intelligence può aiutarti in ogni fase: Giorno 0 Pianificazione e progettazione 

Progettazione intent-based, simulazioni di vendor swap, architettura con configurazione autonoma.

 Giorno 1 Creazione e distribuzione

Prenotazione delle risorse, controlli di fattibilità, insight sul traffico per il massimo utilizzo.

 Giorno 2 Gestione e ottimizzazione

Analisi semantica degli incidenti e automazione a loop chiuso.

Architettura intelligente per le reti moderne

Le funzionalità intelligenti non sono teoriche: sono integrate, disponibili fin dal primo giorno e si evolvono insieme alla rete. Con l'AI spiegabile, l'automazione adattiva e un design pronto per il futuro, IBM Network Intelligence è progettato per scalare in linea con la complessità, riducendo rischi, sforzi e costi.
Dashboard dell'interfaccia utente Data Pipeline di IBM Network Intelligence
Ingestione unificata di dati storici e in streaming
  • Fornisce una pipeline in streaming scalabile per i dati delle serie temporali 
  • Fornisce l'acquisizione scalabile dei dati storici 
  • Supporta l'inserimento di metriche, eventi e registri
Dashboard dell'interfaccia utente AI Pipeline di IBM Network Intelligence
Rilevamento e AI in tempo reale per insight sulla rete
  • Foundation model di serie temporali addestrati sul dominio
  • Inferenza a bassa latenza utilizzando foundation model di serie temporali
  • Insight di allerta precoce e rilevamento degli outlier basati sui dati di telemetria
Dashboard dell'interfaccia utente della rete semantica di IBM Network Intelligence
Insight basati sul contesto della tua rete
  • Accelera il triage e automatizza il processo decisionale con ipotesi prioritarie sulla causa principale
  • Inserisci documenti di base come MOP (metodi di procedura), guide alla configurazione e contenuti della knowledge base per fornire informazioni contestuali per l'analisi

 
Dashboard dell'interfaccia utente Agentic Framework di IBM Network Intelligence
Gli agenti AI orchestrano la risoluzione con l'opzione per l'input umano
  • L'agentic AI crea diverse ipotesi per identificare il problema e la causa principale
  • L'agentic AI crea un piano di correzione che può essere eseguito con l'assistenza umana o in modo autonomo
  • La chiamata di funzione consente l'integrazione di API e strumenti
Creato per ottenere risultati Meno falsi positivi

Filtra il rumore con la comprensione semantica, consentendo di passare solo agli insight fruibili e altamente affidabili.

 MTBI e MTTR migliori

Riduci il numero di incidenti ripetuti, risolvi i problemi più velocemente grazie a un'efficiente analisi della causa principale e riduci l'intero impatto operativo.

 Guardrail AI

La fiducia è integrata in ogni interazione attraverso controlli dei prompt integrati e protezioni dell'AI che mantengono l'attenzione sui risultati della rete.

 Dall'automazione all'autonomia

Vai oltre le azioni basate su regole. I nostri agenti AI rilevano anomalie, generano piani di correzione e trovano le probabili cause principali.

 Esperienza migliorata

Rileva ciò che gli strumenti non riescono a rilevare, compresi i degradi silenziosi o i segnali persi, prima che abbiano un impatto sugli utenti.

 Scalabilità senza i costi della scalabilità

Estendi la tua rete di contatti, non il tuo organico. Soddisfa le esigenze di prestazioni con l'automazione intelligente e workflow basati sugli agenti. 
Fasi successive

Questa AI comprende la tua rete e agisce di conseguenza. IBM Network Intelligence offre un'AI adattabile, comprensibile e scalabile, progettata per rendere la tua rete non solo resiliente, ma anche intelligente. Vuoi passare da un approccio reattivo a uno proattivo? Dall'automazione all'autonomia?

