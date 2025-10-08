Accelera il tuo percorso verso un ciclo di vita della rete autonomo
Accelera il passaggio all'autonomia. La Network Intelligence è progettata per ridurre i costi, aumentare la scalabilità e fornire insight in tempo reale con agentic AI in ambienti multivendor e multidominio.
Fornisci alle reti di telecomunicazioni e aziendali una soluzione appositamente progettata che viene addestrata su dati di telemetria a volumi elevati, anziché su dati generici.
Comprendi il motivo per cui è stata intrapresa un'azione. Aumenta la fiducia con decisioni AI e misure di sicurezza trasparenti.
Collegati agli strumenti e ai dati esistenti, così come a tutti gli ambienti (on-premise, ibrido o cloud), senza vincolarti a fornitori specifici e senza doverli eliminare e sostituire.
Scopri rapidamente il valore disponibile con modelli pre-addestrati su dati di rete reali e una rapida integrazione dell'ecosistema.
Che tu stia modernizzando l'infrastruttura o ottimizzando le prestazioni,
Progettazione intent-based, simulazioni di vendor swap, architettura con configurazione autonoma.
Prenotazione delle risorse, controlli di fattibilità, insight sul traffico per il massimo utilizzo.
Analisi semantica degli incidenti e automazione a loop chiuso.
Le funzionalità intelligenti non sono teoriche: sono integrate, disponibili fin dal primo giorno e si evolvono insieme alla rete. Con l'AI spiegabile, l'automazione adattiva e un design pronto per il futuro, IBM Network Intelligence è progettato per scalare in linea con la complessità, riducendo rischi, sforzi e costi.
Filtra il rumore con la comprensione semantica, consentendo di passare solo agli insight fruibili e altamente affidabili.
Riduci il numero di incidenti ripetuti, risolvi i problemi più velocemente grazie a un'efficiente analisi della causa principale e riduci l'intero impatto operativo.
La fiducia è integrata in ogni interazione attraverso controlli dei prompt integrati e protezioni dell'AI che mantengono l'attenzione sui risultati della rete.
Vai oltre le azioni basate su regole. I nostri agenti AI rilevano anomalie, generano piani di correzione e trovano le probabili cause principali.
Rileva ciò che gli strumenti non riescono a rilevare, compresi i degradi silenziosi o i segnali persi, prima che abbiano un impatto sugli utenti.
Estendi la tua rete di contatti, non il tuo organico. Soddisfa le esigenze di prestazioni con l'automazione intelligente e workflow basati sugli agenti.
Questa AI comprende la tua rete e agisce di conseguenza. IBM Network Intelligence offre un'AI adattabile, comprensibile e scalabile, progettata per rendere la tua rete non solo resiliente, ma anche intelligente. Vuoi passare da un approccio reattivo a uno proattivo? Dall'automazione all'autonomia?