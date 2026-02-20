Speicher

Was ist Speicheroptimierung und warum ist sie wichtig?

Veröffentlicht 20. Februar 2026
Eine Frau schaut auf ein Tablet vor einem Server
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

Speicheroptimierung, definiert

Speicheroptimierung ist der Prozess der Verbesserung der Datenspeicherung, um Kosten zu senken, die Leistung zu steigern und die verfügbare Kapazität besser zu nutzen.

Die Speicheroptimierung ist ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Datenoptimierung und beinhaltet Strategien und Technologien – wie Datendeduplizierung und Komprimierung – zur Verbesserung der Effizienz. Diese Ansätze helfen Unternehmen, die riesigen Mengen unstrukturierter Daten zu verwalten, die mit künstlicher Intelligenz (KI) und anderen datenintensiven Arbeitslasten verbunden sind.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI ist die Speicheroptimierung für Unternehmen unerlässlich geworden, um ihre KI-Initiativen zu skalieren und zu unterstützen. Laut Mordor Intelligence wurde der Markt für Datenspeicher im Jahr 2025 auf 250,77 Milliarden US-Dollar geschätzt.¹ Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 auf 483,90 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,05 % entspricht.

Der Bedarf an Datenspeicherlösungen, die die hohen Rechenanforderungen von KI und maschinellem Lernen (ML) unterstützen können, treibt dieses Wachstum voran. Die Notwendigkeit, sich vor Datenverlusten durch Ausfälle, Systemfehler oder Cyberangriffe zu schützen, treibt dieses Wachstum ebenfalls an.

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Warum ist die Speicheroptimierung wichtig?

Viele der Daten, die Unternehmen heute verwalten, bestehen aus riesigen Datensätzen, die strukturierte, semistrukturierte oder unstrukturierte Daten enthalten. Unstrukturierte Daten – zum Beispiel Bilder, Videos, Dokumente und Sensordaten – passen nicht leicht zu den festen Schemata relationaler Datenbanken. Daher können herkömmliche Werkzeuge und Methoden im Allgemeinen nicht für ihre Verarbeitung und Analyse verwendet werden.

Gleichzeitig stehen Unternehmen unter dem Druck, KI-fähige Daten zu nutzen, die zugänglich und vertrauenswürdig sind und die Datenintegrität unterstützen.

Modelle generativer KI verändern auch die Speicheranforderungen. Diese Foundation Models und große Sprachmodelle (LLMs) passen sich kontinuierlich an und erzeugen riesige Datensätze. Unternehmen benötigen skalierbare, verteilte Speicherlösungen (zum Beispiel verteilte Dateisysteme, Objektspeicher), um die von KI-Workloads erzeugte Datenmenge zu verwalten.

Letztlich stoßen Unternehmen ohne verbesserten Speicher zur Bewältigung dieser neuen Anforderungen auf Engpässe, die die KI-Leistung beeinträchtigen, steigende Kosten und Datenmanagement-Herausforderungen, die ihre Fähigkeit einschränken, KI erfolgreich zu skalieren.

IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem: Optimierung von VMware für Kosten, Einfachheit und Ausfallsicherheit

Erfahren Sie, wie IBM FlashSystem VMware-Umgebungen für Kosteneffizienz, Einfachheit und Ausfallsicherheit optimiert. In dieser Sitzung erfahren Sie, wie FlashSystem die Datensicherheit, den Zugriff und die Leistung von Daten verbessern kann, was es zu einer idealen Lösung für moderne IT-Infrastrukturen macht.
IBM Storage FlashSystem entdecken

Wie funktioniert die Speicheroptimierung?

Speicheroptimierung besteht aus miteinander verbundenen Komponenten, die Leistung, Kapazität und Speicherkosten während des gesamten Datenlebenszyklus verwalten. Zusammen bilden diese Techniken auch die Grundlage für KI Speicher, eine Reihe von speziell entwickelten Systemen, die darauf ausgelegt sind, die Leistung- und Skalierbarkeitsanforderungen von KI-Workloads zu erfüllen.

Im Folgenden sind einige wichtige Techniken zur Speicheroptimierung aufgeführt:

  • Datendeduplizierung und Komprimierung
  • Flash-Speicher und Solid-State-Drives (SSDs)
  • Speicherebenen
  • Datenarchivierung
  • Thin Provisioning
  • Speicherautomatisierung
  • Cloud-Speicher-Integration
  • Datenlebenszyklus-Management

Datendeduplizierung und -kompression

Datendeduplizierung ist der Prozess, bei dem doppelte Daten identifiziert und nur als einzelne Kopie gespeichert werden. Diese Funktion reduziert die Backup-Zeiten, indem Daten auf Datei- oder Block-Storage-Ebene analysiert werden.

Komprimierung beinhaltet das Erkennen von Mustern und Redundanzen, das effizientere Codieren von Daten und das Verringern der Dateigrößen – und das alles bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines schnellen Zugriffs.

Beide Techniken eliminieren Redundanzen und reduzieren den Speicherbedarf eines Unternehmens.

Flash-Speicher und Solid-State-Laufwerke (SSDs)

Technologien wie Flash-Speicher und SSDs liefern die Geschwindigkeit und geringe Latenz, die leistungsintensive Workloads erfordern.

Im Gegensatz zu rotierenden Festplatten greift der Flash-Speicher elektronisch mit Speichergeschwindigkeit auf Daten zu, wodurch mechanische Verzögerungen eliminiert und der Gesamtdurchsatz erhöht wird.

Speicher-Tiering

Storage-Tiering verschiebt Daten automatisch auf der Grundlage von Zugriffsmustern und Kosten auf den entsprechenden Speichertyp.

Häufig abgerufene Daten (Hot Data) befinden sich auf Hochleistungs-Flashspeicher, gelegentlich abgerufene Daten (Warm Data) werden auf Standard-SSDs verschoben und selten abgerufene Daten (Cold Data) werden auf Festplatten oder in Cloud-Archivspeicher ausgelagert.

Datenarchivierung

Datenarchivierung verlagert ältere oder selten abgerufene Daten in langfristige Speicher, die auf Kapazität statt auf Leistung optimiert sind, wodurch Premiumspeicher für aktive Arbeitslasten freigesetzt werden und archivierte Daten auf Abruf zugänglich bleiben.

Thin Provisioning

Thin Provisioning weist Speicherkapazität zu, wenn Anwendungen physischen Speicherplatz verbrauchen, anstatt große Blöcke im Voraus zu reservieren. Dieser Ansatz verhindert Überprovisionierung und verbessert die Nutzungsraten, wodurch die Hardwareinvestitionen sinken.

Speicherautomatisierung

Software-Automatisierung verwaltet Betriebe und Workflows mit begrenztem menschlichem Eingreifen.

Automatisierte Systeme prognostizieren Kapazitätsanforderungen, optimieren die Datenplatzierung und reagieren in Echtzeit auf Workload-Anforderungen, wodurch der manuelle Aufwand verringert wird, wenn die Umgebungen komplexer werden.

Cloud-Speicherintegration

Die hybride Cloud-Architektur kombiniert lokalen Speicher für leistungskritische Abläufe mit Cloud-Speicher für Repositories und Archives und ermöglicht es Organisationen, dynamisch ohne Kapitalinvestition zu skalieren.

Datenlebenszyklusverwaltung (DLM)

Die Praxis von DLM etabliert Richtlinien, die bestimmen, wie Daten von ihrer Erstellung bis zu ihrer Löschung durch die Speicherebenen fließen. Sie definiert außerdem Aufbewahrungsfristen, Migrationspläne und Löschregeln basierend auf dem Geschäftswert und regulatorischen Anforderungen.

Tools und Lösungen zur Speicheroptimierung

Unternehmen setzen Speicheroptimierung mithilfe einer Reihe von Technologien und Lösungen um, darunter die nachstehend aufgeführten Technologien:

  • Software-Plattformen: Speicheroptimierungsplattformen bieten Unternehmen die Flexibilität, mit bestehenden Speichersystemen zu arbeiten und Aufgaben (wie Deduplizierung, Komprimierung, intelligentes Tiering) zu automatisieren, ohne dass Hardware ausgetauscht werden muss. Diese Plattformen bieten außerdem Überwachungs- und Analysefunktionen, die Einblick in die Speichernutzung bieten und Teams helfen, Anomalien zu erkennen.
  • Cloudnative Funktionen: Cloud-Service-Anbieter (wie IBM, AWS, Google Cloud oder Microsoft Azure) bieten cloudnative Optimierungsfunktionen, die die Datenplatzierung und Lebenszyklusrichtlinien automatisch verwalten, mit der Nutzung skalieren und eine nutzungsbasierte Preisgestaltung ermöglichen.
  • Integrierte Speichersysteme: Speziell entwickelte Speichersysteme (zum Beispiel IBM FlashSystem, NetApp) integrieren Speicheroptimierung in die Hardware, sorgen für Geschwindigkeit und vereinfachen das Management in hybriden Umgebungen.
  • Datenmanagement-Tools: Einheitliche Datenmanagement-Tools bieten Transparenz und Kontrolle über das gesamte Speicherökosystem hinweg sowie Sicherheits- und Governance-Funktionen.

Vorteile der Speicheroptimierung

Speicheroptimierung bietet verschiedene Vorteile, die Unternehmen bei der Bewältigung der heutigen KI- und datenintensiven Workloads unterstützen:

  • Verbessert die Leistung: Bietet schnellere Datenabrufgeschwindigkeiten und reduzierte Latenz, sodass Teams schnell reagieren können und Nutzer ohne Verzögerungen Zugang zu Erkenntnissen erhalten.
  • Bietet Kosteneinsparungen: Senkt Speicherkosten durch Kompression, Deduplizierung und intelligentes Tiering, sodass Organisationen ausschließlich für den benötigten Speicher bezahlen.
  • Ermöglicht Skalierbarkeit: Ermöglicht das Wachstum der Speicherinfrastruktur sowie steigende Datenmengen und sich ändernde Geschäftsanforderungen ohne größere Investitionen in die Infrastruktur.
  • Verbessert die Datenverwaltung: Automatisiert Lebenszyklusrichtlinien für die Bewegung, Archivierung und Löschung von Daten und vereinfacht gleichzeitig die Data Governance.
  • Verbessert die Nachhaltigkeit: Senkt den Energieverbrauch und den CO₂-Fußabdruck durch Optimierung des Ressourcenverbrauchs und der intelligenten Speicherverteilung.

Anwendungsfälle zur Speicheroptimierung

Unternehmen können die Speicheroptimierung auf geschäftliche Anwendungsfälle in verschiedenen Workload und Umgebungen anwenden:

  • Workloads für KI und maschinelles Lernen
  • Backup und Archivierung
  • Hochleistungs-Datenverarbeitung
  • Virtualisierungsumgebungen
Workloads für KI und maschinelles Lernen

KI-Anwendungen benötigen Speicher mit hoher Leistung, die große Datensätze verarbeiten und gleichzeitig die Kosten kontrollieren können. Optimierung liefert die Geschwindigkeit, die KI-Modelle für Training und Inferenz benötigen, während sie die Datenplatzierung über hybride Cloud-Umgebungen hinweg verwaltet.
Backup und Archivierung

Moderne Backup-Strategien erfordern effizienten Speicher, der skalierbar ist, ohne die Wiederherstellungsfunktionen zu beeinträchtigen. Optimierungstechniken reduzieren den Speicherbedarf, stärken die operative Resilienz und helfen bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen.
Hochleistungs-Datenverarbeitung

Bei High-Performance-Computing-Workloads (HPC) werden enorme Datensätze erzeugt, die auf extremen Durchsatz und geringe Latenz angewiesen sind. Optimierte Speichersysteme bieten die Leistung, die rechenintensive Workloads erfordern, vereinfachen gleichzeitig die Datenverwaltung und fördern die Produktivität der Forscher.
Virtualisierungsumgebungen

Die Speicheroptimierung reduziert den gesamten Platzbedarf einer Organisation, liefert einheitliche Leistung über Apps hinweg und integriert sich in Virtualisierungs-Plattformen, um die Speichereffizienz zu verbessern, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen.

Fünf Best Practices zur Speicheroptimierung

Die folgenden strategischen Schritte helfen Unternehmen bei der Speicheroptimierung.

  1. Beurteilen Sie den Speicherbedarf: Beginnen Sie mit der Bewertung der aktuellen Speichernutzung, um zu ermitteln, wo die Optimierung die größte Wirkung hat und welche Workloads am meisten von einer verbesserten Leistung oder niedrigeren Kosten profitieren.
  2. Implementierung automatisierter Datenverwaltung: Implementieren Sie automatisierte Tiering- und Lebenszyklusrichtlinien, um Daten basierend auf Zugriffsmustern zwischen Speichertypen zu verschieben, den manuellen Betrieb zu verringern und sicherzustellen, dass sich die Daten am kostengünstigsten Ort befinden.
  3. Führen Sie regelmäßige Überwachungen durch: Die Verfolgung von Leistungskennzahlen und Kapazitätstrends hilft Unternehmen, Herausforderungen im Speichermanagement einen Schritt voraus zu sein, bevor sie sich auf den Betrieb auswirken.
  4. Testen Sie vor dem Einsatz: Validieren Sie zunächst Optimierungsänderungen in Nicht-Produktionsumgebungen, um deren Auswirkungen auf Leistung und Anwendungsverhalten zu verstehen, bevor Sie breit ausgerollt werden.
  5. Geschäftliche Anforderungen erfüllen: Leistung kosteneffizient verwalten und gleichzeitig für zukünftiges Datenwachstum planen. Die effektivsten Strategien zur Speicheroptimierung unterstützen Geschäftsprioritäten, ohne die Infrastruktur zu überlasten.

Autoren

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Ressourcen

Gartner Magic Quadrant 2025 for Enterprise Storage Platforms

IBM wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 for Enterprise Storage Platforms als führender Anbieter eingestuft. Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung das Engagement von IBM für die Bereitstellung sicherer, intelligenter und leistungsstarker Speicherlösungen unterstreicht, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen können.
Erleben Sie IBM Storage FlashSystem in Aktion mit Storage Insights

Erleben Sie IBM Storage Insights aus erster Hand. Testen Sie die Self-Service-Demo oder melden Sie sich für eine kostenlose Testversion an, um zu sehen, wie die vorausschauende Überwachung die FlashSystem-Performance optimiert und kostensparende Entscheidungen ermöglicht.
Leistung mit Flash-Speichertechnologie maximieren

Lernen Sie die verschiedenen Flash-Speichertypen kennen und erkunden Sie, wie Unternehmen die Flash-Technologie für mehr Effizienz, weniger Latenzzeiten und zukunftssicherer Datenspeicher-Infrastruktur einsetzen.
Dänisches Meteorologisches Institut (DMI)

Der integrierte Speicher von IBM hilft DMI, der Welt kostenlose Klimadaten zur Verfügung zu stellen. Mit vereinheitlichtem Band-, Festplatten- und Flash-Speicher senkt DMI die Energiekosten, skaliert effizient und schafft eine nachhaltige Grundlage für KI und maschinelles Lernen.
Die führenden Anbieter für Datei- und Objektspeicherung – Wer steht an der Spitze?

Gartner bewertet die Leistung und Skalierbarkeit der derzeit wichtigsten Speicherplattformen für hybride Cloud-Implementierungen.
Cyber-Resilienz mit IBM FlashSystem verbessern

Erfahren Sie, wie IBM FlashSystem die Datensicherheit und Resilienz erhöht und mit optimierter Leistung und Wiederherstellungsstrategien vor Ransomware und Cyberangriffen schützt.
Mondi-Konzern

Mondi Group migriert zu SAP S/4HANA auf IBM Power Systems und FlashSystem Storage. Mit einer Betriebszeit von 100 %, einer Unterstützung für ein Datenwachstum von 9 TB/Monat und einer um 20 % schnelleren Anwendungsleistung schafft Mondi eine belastbare Grundlage für nachhaltige Verpackungsinnovationen.
Optimieren Sie Daten und KI-Workloads mit Lösungen von IBM Storage

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von leistungsstarkem File und Object Storage Herausforderungen bei der Datenspeicherung meistern können, um KI, maschinelles Lernen und Analyseprozesse zu verbessern und gleichzeitig Datensicherheit und Skalierbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Lösungen
IBM FlashSystem

IBM FlashSystem ist ein Portfolio von Flash-Speicherlösungen für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Datensicherheit ausgelegt sind.

 Erkunden Sie IBM FlashSystem
Unternehmenslösungen für die Datenspeicherung

IBM Storage bezeichnet eine Produktfamilie aus Datenspeicher-Hardware, softwaredefiniertem Speicher und Speicherverwaltungssoftware.

 Datenspeicherlösungen erkunden
Hardware- und Software-Supportdienste  

IBM bietet proaktiven Support für Webserver und Rechenzentrumsinfrastruktur, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die IT-Verfügbarkeit zu verbessern.

 Entdecke Webserver-Services
Machen Sie den nächsten Schritt

Egal, ob Sie Hybrid-Cloud-Umgebungen verwalten oder die Datenresilienz gewährleisten möchten: Mit den IBM Storage-Lösungen erschließen Sie neue Erkenntnisse anhand Ihrer Daten und sind gleichzeitig zuverlässig vor Bedrohungen geschützt.

  1. Datenspeicherlösungen erkunden
  2. Produkttour starten