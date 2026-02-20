Was ist Speicheroptimierung und warum ist sie wichtig?

Die Speicheroptimierung ist ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Datenoptimierung und beinhaltet Strategien und Technologien – wie Datendeduplizierung und Komprimierung – zur Verbesserung der Effizienz. Diese Ansätze helfen Unternehmen, die riesigen Mengen unstrukturierter Daten zu verwalten, die mit künstlicher Intelligenz (KI) und anderen datenintensiven Arbeitslasten verbunden sind.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI ist die Speicheroptimierung für Unternehmen unerlässlich geworden, um ihre KI-Initiativen zu skalieren und zu unterstützen. Laut Mordor Intelligence wurde der Markt für Datenspeicher im Jahr 2025 auf 250,77 Milliarden US-Dollar geschätzt.¹ Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 auf 483,90 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,05 % entspricht.

Der Bedarf an Datenspeicherlösungen, die die hohen Rechenanforderungen von KI und maschinellem Lernen (ML) unterstützen können, treibt dieses Wachstum voran. Die Notwendigkeit, sich vor Datenverlusten durch Ausfälle, Systemfehler oder Cyberangriffe zu schützen, treibt dieses Wachstum ebenfalls an.