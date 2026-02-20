Was ist Speicheroptimierung und warum ist sie wichtig?

Speicheroptimierung ist der Prozess der Verbesserung der Datenspeicherung, um Kosten zu senken, die Leistung zu steigern und die verfügbare Kapazität besser zu nutzen.
Die Speicheroptimierung ist ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Datenoptimierung und beinhaltet Strategien und Technologien – wie Datendeduplizierung und Komprimierung – zur Verbesserung der Effizienz. Diese Ansätze helfen Unternehmen, die riesigen Mengen unstrukturierter Daten zu verwalten, die mit künstlicher Intelligenz (KI) und anderen datenintensiven Arbeitslasten verbunden sind.
Mit der zunehmenden Verbreitung von KI ist die Speicheroptimierung für Unternehmen unerlässlich geworden, um ihre KI-Initiativen zu skalieren und zu unterstützen. Laut Mordor Intelligence wurde der Markt für Datenspeicher im Jahr 2025 auf 250,77 Milliarden US-Dollar geschätzt.¹ Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 auf 483,90 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,05 % entspricht.
Der Bedarf an Datenspeicherlösungen, die die hohen Rechenanforderungen von KI und maschinellem Lernen (ML) unterstützen können, treibt dieses Wachstum voran. Die Notwendigkeit, sich vor Datenverlusten durch Ausfälle, Systemfehler oder Cyberangriffe zu schützen, treibt dieses Wachstum ebenfalls an.
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Viele der Daten, die Unternehmen heute verwalten, bestehen aus riesigen Datensätzen, die strukturierte, semistrukturierte oder unstrukturierte Daten enthalten. Unstrukturierte Daten – zum Beispiel Bilder, Videos, Dokumente und Sensordaten – passen nicht leicht zu den festen Schemata relationaler Datenbanken. Daher können herkömmliche Werkzeuge und Methoden im Allgemeinen nicht für ihre Verarbeitung und Analyse verwendet werden.
Gleichzeitig stehen Unternehmen unter dem Druck, KI-fähige Daten zu nutzen, die zugänglich und vertrauenswürdig sind und die Datenintegrität unterstützen.
Modelle generativer KI verändern auch die Speicheranforderungen. Diese Foundation Models und große Sprachmodelle (LLMs) passen sich kontinuierlich an und erzeugen riesige Datensätze. Unternehmen benötigen skalierbare, verteilte Speicherlösungen (zum Beispiel verteilte Dateisysteme, Objektspeicher), um die von KI-Workloads erzeugte Datenmenge zu verwalten.
Letztlich stoßen Unternehmen ohne verbesserten Speicher zur Bewältigung dieser neuen Anforderungen auf Engpässe, die die KI-Leistung beeinträchtigen, steigende Kosten und Datenmanagement-Herausforderungen, die ihre Fähigkeit einschränken, KI erfolgreich zu skalieren.
Speicheroptimierung besteht aus miteinander verbundenen Komponenten, die Leistung, Kapazität und Speicherkosten während des gesamten Datenlebenszyklus verwalten. Zusammen bilden diese Techniken auch die Grundlage für KI Speicher, eine Reihe von speziell entwickelten Systemen, die darauf ausgelegt sind, die Leistung- und Skalierbarkeitsanforderungen von KI-Workloads zu erfüllen.
Im Folgenden sind einige wichtige Techniken zur Speicheroptimierung aufgeführt:
Datendeduplizierung ist der Prozess, bei dem doppelte Daten identifiziert und nur als einzelne Kopie gespeichert werden. Diese Funktion reduziert die Backup-Zeiten, indem Daten auf Datei- oder Block-Storage-Ebene analysiert werden.
Komprimierung beinhaltet das Erkennen von Mustern und Redundanzen, das effizientere Codieren von Daten und das Verringern der Dateigrößen – und das alles bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines schnellen Zugriffs.
Beide Techniken eliminieren Redundanzen und reduzieren den Speicherbedarf eines Unternehmens.
Technologien wie Flash-Speicher und SSDs liefern die Geschwindigkeit und geringe Latenz, die leistungsintensive Workloads erfordern.
Im Gegensatz zu rotierenden Festplatten greift der Flash-Speicher elektronisch mit Speichergeschwindigkeit auf Daten zu, wodurch mechanische Verzögerungen eliminiert und der Gesamtdurchsatz erhöht wird.
Storage-Tiering verschiebt Daten automatisch auf der Grundlage von Zugriffsmustern und Kosten auf den entsprechenden Speichertyp.
Häufig abgerufene Daten (Hot Data) befinden sich auf Hochleistungs-Flashspeicher, gelegentlich abgerufene Daten (Warm Data) werden auf Standard-SSDs verschoben und selten abgerufene Daten (Cold Data) werden auf Festplatten oder in Cloud-Archivspeicher ausgelagert.
Datenarchivierung verlagert ältere oder selten abgerufene Daten in langfristige Speicher, die auf Kapazität statt auf Leistung optimiert sind, wodurch Premiumspeicher für aktive Arbeitslasten freigesetzt werden und archivierte Daten auf Abruf zugänglich bleiben.
Thin Provisioning weist Speicherkapazität zu, wenn Anwendungen physischen Speicherplatz verbrauchen, anstatt große Blöcke im Voraus zu reservieren. Dieser Ansatz verhindert Überprovisionierung und verbessert die Nutzungsraten, wodurch die Hardwareinvestitionen sinken.
Software-Automatisierung verwaltet Betriebe und Workflows mit begrenztem menschlichem Eingreifen.
Automatisierte Systeme prognostizieren Kapazitätsanforderungen, optimieren die Datenplatzierung und reagieren in Echtzeit auf Workload-Anforderungen, wodurch der manuelle Aufwand verringert wird, wenn die Umgebungen komplexer werden.
Die hybride Cloud-Architektur kombiniert lokalen Speicher für leistungskritische Abläufe mit Cloud-Speicher für Repositories und Archives und ermöglicht es Organisationen, dynamisch ohne Kapitalinvestition zu skalieren.
Die Praxis von DLM etabliert Richtlinien, die bestimmen, wie Daten von ihrer Erstellung bis zu ihrer Löschung durch die Speicherebenen fließen. Sie definiert außerdem Aufbewahrungsfristen, Migrationspläne und Löschregeln basierend auf dem Geschäftswert und regulatorischen Anforderungen.
Unternehmen setzen Speicheroptimierung mithilfe einer Reihe von Technologien und Lösungen um, darunter die nachstehend aufgeführten Technologien:
Speicheroptimierung bietet verschiedene Vorteile, die Unternehmen bei der Bewältigung der heutigen KI- und datenintensiven Workloads unterstützen:
Unternehmen können die Speicheroptimierung auf geschäftliche Anwendungsfälle in verschiedenen Workload und Umgebungen anwenden:
KI-Anwendungen benötigen Speicher mit hoher Leistung, die große Datensätze verarbeiten und gleichzeitig die Kosten kontrollieren können. Optimierung liefert die Geschwindigkeit, die KI-Modelle für Training und Inferenz benötigen, während sie die Datenplatzierung über hybride Cloud-Umgebungen hinweg verwaltet.
Moderne Backup-Strategien erfordern effizienten Speicher, der skalierbar ist, ohne die Wiederherstellungsfunktionen zu beeinträchtigen. Optimierungstechniken reduzieren den Speicherbedarf, stärken die operative Resilienz und helfen bei der Erfüllung von Compliance-Anforderungen.
Bei High-Performance-Computing-Workloads (HPC) werden enorme Datensätze erzeugt, die auf extremen Durchsatz und geringe Latenz angewiesen sind. Optimierte Speichersysteme bieten die Leistung, die rechenintensive Workloads erfordern, vereinfachen gleichzeitig die Datenverwaltung und fördern die Produktivität der Forscher.
Die Speicheroptimierung reduziert den gesamten Platzbedarf einer Organisation, liefert einheitliche Leistung über Apps hinweg und integriert sich in Virtualisierungs-Plattformen, um die Speichereffizienz zu verbessern, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen.
Die folgenden strategischen Schritte helfen Unternehmen bei der Speicheroptimierung.
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1 Data storage market size and share analysis—Growth trends and forecasts (2025–2030), Mordor Intelligence, 22. Januar 2025