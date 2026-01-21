Was ist operative Resilienz?

Große disruptive Ereignisse – sei es Cyberangriffe, Stromausfälle oder Systemausfälle – sind unvermeidlich. Keine Organisation und kein Unternehmen ist immun. Die operative Resilienz geht über die traditionelle Notfallwiederherstellung hinaus, indem sie proaktiv unvorhergesehene Ereignisse verwaltet. Bei diesem Ansatz muss ermittelt werden, welche Dienste für das Unternehmen am wichtigsten sind, und es muss sichergestellt werden, dass diese stabil bleiben und schnell wiederhergestellt werden.

Unternehmen müssen sich zunehmend mit dem Bedarf an operativer Resilienz auseinandersetzen. Laut einer Forschung von BCI und Riskonnect verfügen mittlerweile 70 % der Unternehmen über Programme zur Steigerung der operativen Resilienz, weitere 10 % sind dabei, ein solches Programm zu entwickeln.¹ Die Einhaltung von Best Practices ist der häufigste Treiber für die Entwicklung dieser Strategien, wobei die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften an zweiter Stelle steht.

Operative Resilienz ist zwar für alle Unternehmen von entscheidender Bedeutung, aber bestimmte Branchen benötigen robuste Funktionen. Finanzinstitute sind besonders anfällig für Sicherheitsvorfälle und Cyberrisiken. Sie müssen Kundendaten schützen, die Stabilität des Finanzsystems gewährleisten und strenge Vorschriften einhalten, sonst riskieren sie, ihren Ruf und das Vertrauen ihrer Kunden zu verlieren. In ähnlicher Weise sind Unternehmen des Gesundheitswesens dafür verantwortlich, die Kontinuität der Versorgung bei unerwünschten Ereignissen zu gewährleisten und gleichzeitig die Datenschutzanforderungen für sensible Patientendaten zu erfüllen.