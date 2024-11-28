So entwickeln Sie eine erfolgreiche Geschäftskontinuitätsstrategie

Geschäftskontinuität bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, im Krisenfall wichtige Geschäftsfunktionen aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu minimieren. Beispiele für solche Krisen sind Cyberangriffe, Ausfälle in der Lieferkette, unerwartete Stromausfälle und vieles mehr.

Diese Störungen sind teuer. Laut dem IBM Data Breach Kostenreport sind die weltweiten Durchschnittskosten einer Datenschutzverletzung (nur eine mögliche Folge einer Störung) im Vergleich zum Vorjahr um 10 % gestiegen und haben den höchsten Stand aller Zeiten erreicht.

Ein solides Geschäftskontinuitätmanagement (BCM), einschließlich der Umsetzung erfolgreicher Strategien für Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellung, trägt dazu bei, längere Ausfallzeiten, kostspielige und gefährliche Sicherheitsverletzungen und vieles mehr zu verhindern.