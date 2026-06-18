Nehmen wir an, Unternehmen X möchte eine „Nur-HTTPS“-Richtlinie einführen, nach der jeder Webdienst HTTPS und nicht einfaches HTTP verwenden muss. Um die Richtlinie zu kodifizieren, verfasst ein Plattformentwickler eine einfache Regel, die besagt:

Wenn das Protokoll eines Dienstes HTTP ist, sollte die Änderung abgelehnt werden.

Wenn das Protokoll eines Dienstes HTTPS ist, ist die Änderung erlaubt.

Der Techniker legt diese Richtliniendatei in einen Ordner „Policies“ im selben Code-Repository wie die Anwendung ab und öffnet einen Pull Request, um die Richtlinie hinzuzufügen. Dieser Pull Request löst eine automatische Syntaxprüfung der Richtliniendatei und eine Code-Überprüfung durch einen anderen Techniker aus. Erst wenn die Richtlinie die notwendigen Tests bestanden hat, wird sie in den Hauptzweig übernommen.

In der Continuous Integration (CI) Pipeline werden alle Richtliniendateien aus dem Ordner „Policies“ in die Policy-Engine geladen. Die Policy-Engine liest die Richtlinie, wandelt sie in eine interne Repräsentation um und kompiliert sie in eine kompakte, niedrigschwellige Form. Diese kompakte Form ermöglicht es dem System, für jeden Dienst, den die Pipeline prüft, schnell die Frage „Zulassen oder Verweigern?“ zu beantworten.

Unabhängig vom Dateiformat nimmt ein CI-Job die vorhandene Konfigurationsdatei, extrahiert die wichtigen Felder (Name, Protokoll, Port) und erstellt eine einfache JSON-Beschreibung für jeden Dienst.

Der Aufrufer bittet die Policy-Engine um eine Entscheidung, indem er die standardisierte Servicebeschreibung als Eingabe sendet und angibt, dass das Richtlinienpaket für „Nur HTTPS“ angewendet werden soll.

Die Policy-Engine bewertet dann die Eingabe im Vergleich zu den Regeln. Sie prüft das Protokollfeld des Dienstes. Wenn das Protokoll HTTP ist, bedeutet dies, dass die Eingabe der „Verweigern“-Bedingung in der Richtlinie entspricht. Die Engine signalisiert, dass die Änderung abgelehnt werden sollte, und erstellt eine Meldung, die den Entwickler darauf hinweist, dass der Dienst HTTPS anstelle von HTTP verwenden muss. Wenn der Dienst HTTPS verwendet, ist keine der Ablehnungsbedingungen erfüllt, und die Engine signalisiert, dass die Änderung zulässig ist.

Anschließend fasst die Policy-Engine die Regelbewertungen in einem einzigen Entscheidungsobjekt für den Service zusammen. Entscheidungsobjekte legen in der Regel fest, ob die Gesamtentscheidung „Zulassen“ oder „Verweigern“ lautet und wie schwerwiegend das Problem ist (hoch, mittel, niedrig). Sie enthalten außerdem eine Liste von Meldungen, die erläutern, warum die Eingabe abgelehnt wurde, sowie alle Warnungen, die die Engine während der Bewertung gefunden hat. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, besagt das Entscheidungsobjekt, dass die Änderung zulässig ist und enthält lediglich informative Hinweise (oder gar keine Meldungen).

Schließlich setzen CI-Tools die Entscheidung durch. Lautet die Entscheidung „Verweigern“, kann die Änderung nicht in den Hauptcodezweig übernommen werden. Der Techniker sieht eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Dienst HTTPS verwenden und bestimmte Änderungen vornehmen muss. Lautet die Entscheidung „Zulassen“, wird das Artefakt verpackt und bereitgestellt, und die CI-Pipeline wird wie gewohnt fortgesetzt.