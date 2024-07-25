可轻松将大型机数据复制和迁移到私有云、混合云或公有云存储，为归档或备份和恢复提供更高的安全性、灵活性和经济效益。它可以处理和迁移数据，而无需使用更多硬件网关设备。它利用 zIIP 处理器来最大限度地降低数据迁移的 CPU 成本。