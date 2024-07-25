IBM® Z 的系统管理软件对于确保 IBM Z 大型机高效运行至关重要。它可以监控性能、管理大型机应用程序和环境（无论是本地、远程还是虚拟环境）、处理备份和恢复、自动执行日常任务并快速解决问题。
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IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux
一个单一解决方案，可提供多种工具来监控和管理 IBM® Z Systems 上的 z/VM 和 Linux 虚拟服务器，这些虚拟服务器既是传统基础架构的一部分，也是云基础架构的一部分。借助这个解决方案，能以更低的价格备份和恢复整个系统。
IBM Z Application Performance Management Connect
一种连接器，用于跟踪流经各 z/OS 子系统的事务的处理性能，帮助客户实现全面的端到端应用程序监控，并更快地隔离问题以减少停机时间。它向 AppDynamics 等 APM 解决方案提供来自 z/OS 子系统的事务跟踪信息。
IBM Tivoli Advanced Catalog Management for z/OS
一个基于浏览器的界面，可帮助监控系统、跟踪警报、创建报告并嵌入问题信息以供将来解决。它能加强数据保护，帮助从突发事件中快速恢复。
IBM® OMEGAMON for IMS on z/OS
一款用于 IMS 工作负载的性能监控软件，可在 Parallel Sysplex 中提供单点控制，并监控 IMS Connect TCP/IP 事务。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS
一款监控代理，专注于关键性能数据，并提供有关 IBM MQ 和 IBM Integration Bus 的可用性和性能的实时状态信息。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS
一款单一工具，用于监控、分析和调整 IBM Db2 for z/OS 和 IBM Db2 应用程序的性能。用户可以更快地发现、查明和解决性能问题。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 作为 IBM Service Management Suite for z/OS 的一部分提供。
IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux
一款监控代理，能够在一个易用、灵活的界面上查看从多个系统收集的数据。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM Z OMEGAMON for CICS®
IBM Z Systems 的详细系统监控和性能管理代理。它集中监控和管理 IBM CICS 事务以及 CICS Transaction Gateway 与其他应用程序的交互。此外，它还提供涵盖 IBM OMEGAMON 系列的 3270 用户界面，可在单个屏幕上显示环境的整合视图。
用户可以将 IBM Z OMEGAMON for CICS 作为 IBM Z Monitoring Suite 和 IBM Z Service Management Suite（用于管理 z/OS 环境的单一工具集）的一部分进行购买。
适用于 JVM 的 IBM Z OMEGAMON AI
一款远程监控代理，可发现并解决在 z/OS 操作系统上运行的 Java 存在的问题。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM Z OMEGAMON AI for z/OS
一款监控代理，可管理工作负载性能、整个综合系统的资源利用率以及参与其中的各个 z/OS 系统。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM Z OMEGAMON AI for Networks
在整个 IBM Z Systems 上全面收集网络性能管理数据。它可以主动监控和管理 IBM Z Systems 资源和任务关键型应用程序的网络性能。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390
一款终端和网络模拟工具，可模拟终端网络及其关联消息。用户可以使用此工具来确定系统性能和响应时间、评估网络设计、执行功能测试并自动执行回归测试。
IBM z/OS Communications Server
一组通信协议，支持局域网和广域网（包括最流行的广域网，即互联网）的对等连接功能。它还提供有利于各种 TCP/IP 应用程序的性能增强功能。
VTAM for VM/ESA
增强 VM/ESA 环境中的通信，并无缝连接企业网络的高级对等网络和 SNA 区域。
IBM Cloud Tape Connector for z/OS
可轻松将大型机数据复制和迁移到私有云、混合云或公有云存储，为归档或备份和恢复提供更高的安全性、灵活性和经济效益。它可以处理和迁移数据，而无需使用更多硬件网关设备。它利用 zIIP 处理器来最大限度地降低数据迁移的 CPU 成本。
IBM Tivoli Advanced Audit, Reporting & Management for DFSMShsm
IBM Tivoli Advanced Audit for DFSMShsm 和 IBM Tivoli Advanced Reporting for DFSMShsm 协同工作，共同为强大的 DFSMShsm 环境提供支持。作为 IBM z/OS 存储管理产品系列不可或缺的一部分，它们共同增强可靠性、可扩展性和可用性。这些工具可确保不间断地访问由 DFSMShsm 管理的数据，并支持快速生成交互式的临时报告，以轻松识别需要关注的领域。
IBM OMEGAMON for Storage on z/OS
一款适用于 z/OS 的存储管理代理，可帮助防止与存储相关的中断，并为提升应用程序存储性能和管理效率提供支持。它可管理大型机直连存储（包括磁盘、磁带设备和虚拟磁带设备）的性能和可用性以及位于其中的数据集。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM watsonx Assistant for Z
通过将数十年的经验和最佳实践融入团队所需使用的工具，来改善团队管理大型机以及与大型机交互的方式，从而提高用户的工作效率。
IBM CL/SuperSession
一款会话管理工具，使多个用户能够通过单一入口点访问所有 VTAM 应用程序。它提供了高度灵活性，可以为用户整合和定制复杂的应用程序、自定义用户安全配置文件以及从多个会话中提取数据。
IBM Operating System Environment Manager for z/OS
适用于 OS/390 和 z/OS 环境的动态退出管理程序，以及一组可选的标准退出控制。作为动态退出管理程序，它为 IBM 提供的大多数退出点提供一个易于使用的统一界面，可用于优化 OS/390 和 z/OS 环境。
IBM Tivoli Output Manager for z/OS
一种输出管理解决方案，可自动捕获、归档和分发来自本地和远程系统的输出。然后，可将捕获的数据转化为可定制的报告，并自动分发和打印报告。
IBM Tivoli Output Manager for z/OS
一种输出管理解决方案，可自动捕获、归档和分发来自本地和远程系统的输出。然后，可将捕获的数据转化为可定制的报告，并自动分发和打印报告。
IBM z/OS Change Tracker
一款变更管理工具，可跟踪、控制和管理软件变更，从而增强 IBM z/OS 运行环境的安全性。用户可以使用此工具为库成员设立基础版本，并在引入变更时自动生成新的成员版本。
Hardware Configuration Manager
一个基于 Personal Web Server 且面向 z/OS Hardware Configuration Definition 的客户端/服务器接口。它结合了 z/OS 硬件配置管理的逻辑和物理方面。
IBM Z JCL Expert
一款 JCL 检查工具，用于在已使用的开发环境中验证 JCL 语句、过程和作业的语法。它通过在线检查 JCL 和实用程序参数语法，提供高级 JCL 检查功能，包括站点标准一致性验证。与其他产品不同，IBM Z JCL Expert 在现有开发环境中执行 JCL 检查。
IBM OMEGAMON Dashboard Edition on z/OS
集成了对 z/OS 操作系统、网络、子系统和存储的管理，以提高 z/OS 环境的可见性、控制和自动化，从而帮助提高资源利用率。在一个位置集中显示来自 OMEGAMON 监控器和第三方软件等各种来源的性能信息。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。
IBM Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics on z/OS
一款用于管理实时问题检测、分析和修复的产品，可帮助维护按需组合式应用程序的可用性、性能和总体运行状况。
IBM Data Set Commander for z/OS
一款软件产品，可提供更高的生产效率和自动化功能来处理基于 z/OS 的数据集操作。它提供交互式和批处理功能，用于处理分区数据集、扩展的分区数据集及其成员，从而提高 IT 生产效率。