IBM® Tivoli® Output Manager for z/OS® 是一款输出管理解决方案，可自动捕获、归档和分发本地和远程系统的输出。然后，将捕获的数据转化为可定制的报告，并自动分发和打印报告。



Output Manager 从假脱机上的作业捕获 SYSOUT，将 SYSOUT 存储在磁盘上，然后将 SYSOUT 转换为报告。可以查看、打印这些报告，并分发给最终用户。该方案既有 ISPF 接口，又有 Web 浏览器界面。 ISPF 接口主要由管理员使用。Web 界面 (ITOMweb) 则主要由报告的最终用户使用。