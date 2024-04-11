IBM® Tivoli® Output Manager for z/OS® 是一款输出管理解决方案，可自动捕获、归档和分发本地和远程系统的输出。然后，将捕获的数据转化为可定制的报告，并自动分发和打印报告。
Output Manager 从假脱机上的作业捕获 SYSOUT，将 SYSOUT 存储在磁盘上，然后将 SYSOUT 转换为报告。可以查看、打印这些报告，并分发给最终用户。该方案既有 ISPF 接口，又有 Web 浏览器界面。 ISPF 接口主要由管理员使用。Web 界面 (ITOMweb) 则主要由报告的最终用户使用。
利用您已拥有的可靠 z/OS 功能（例如 DFSMShsm、DFSMS 和 RACF），发挥 z/OS 平台的各项优势：可靠性、可管理性和安全性。
随时随地随需查看或打印报告、存档的 SYSOUT 或存档的报告页面。通过移动设备、网络浏览器、电子邮件或 ISPF 界面查看。
直接从 Workload Scheduler 面板进入 Output Manager 查看历史 Workload Scheduler 作业输出。执行问题分析。 比较历史运行时间和当前／之前的异常情况。
允许报告管理员定义包含 SYSOUT 的一个子集的自定义报告，以及定义包含某些索引字段的索引报告页面。
一旦报告可用，即可自动打印报告并分发给决策者。提供通知并通过电子邮件传递，还能够突出显示特定于内容的例外情况。
IBM® Tivoli® Output Manager for z/OS® 利用您已拥有的可靠 z/OS 功能（例如 DFSMShsm、DFSMS 和 RACF），发挥 z/OS 平台的各项优势：可靠性、可管理性和安全性。Output Manager 使用：面向元数据存储库的 Db2®、用来管理报告内容的 DFSMS、用来管理数据生命周期的 DFSMShsm 以及用来控制安全性和访问权限的 RACF。
随时随地随需查看或打印报告、已归档的 SYSOUT 或已归档的报告页面。通过移动设备、Web 浏览器、电子邮件或 ISPF 界面查看。利用移动设备在线查看功能，在所需的信息可用之后立即进行接收。通过 Web 浏览器查看、下载和打印。以 PDF、CSV 和纯文本格式分发内容。在报告中突出显示文本和添加注释，以传达重要信息。
直接从 Workload Scheduler 面板进入 Output Manager 查看历史 Workload Scheduler 作业输出。执行问题分析并比较历史运行时间和当前/以前的异常。Output Manager 收集并归档 Workload Scheduler 作业日志。可以根据需要长期保留作业。还可通过 Workload Scheduler 面板无缝访问作业日志。
一旦报告可用，Output Manager 会立即自动打印报告并分发给决策者。它会提供通知并通过电子邮件传递，还能够突出显示特定于内容的例外情况。使用 Output Manager，可以控制哪些人员能够查看报告内容以及报告名称列表。它可以定制报告，以使用户只收到相关信息。Output Manager 还可以将报告打包，以使收件人收到经过整合的一组业务报告。
简化工作负载管理，并定制用户对应用程序的访问权限
增强分区数据集的在线和批处理功能
提高时间敏感型应用程序的准确性和可靠性
将 Easytrieve 应用程序迁移到 z Systems 上的 IBM COBOL
面向 z/OS 应用程序开发的企业工具
IBM Db2 12 for z/OS 是用于任务关键型数据的领先 AI 企业数据库。该解决方案可处理快速变化、多样化和不可预测的工作负载，同时优化资源利用率和投资；是可扩展性、可靠性和成本效益一流的数据服务器。该解决方案通过以下方式造福企业：分析功能助力从业务数据中获得更多价值；为企业扩大移动和 AI 支持；提供 IBM Cloud 供应和管理能力，降低复杂性和成本